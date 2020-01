Salzburg-Fans: „Hoffentlich kapiert Berisha welche Chance er nun hat“

RB Salzburg beorderte seinen Leihspieler Mergim Berisha aus Altach zurück. Der erst 21-jährige Angreifer erzielte in der aktuellen Saison in 17 Meisterschaftsspielen starke sieben...

RB Salzburg beorderte seinen Leihspieler Mergim Berisha aus Altach zurück. Der erst 21-jährige Angreifer erzielte in der aktuellen Saison in 17 Meisterschaftsspielen starke sieben Tore und fünf Assists. Was erwarten sich die Fans von Berisha? Glauben sie, dass er eine merkbare Verstärkung für die Mannschaft darstellen wird? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, für euch umgehört.

aXXit: „Welcome back, Mergim. Statistiken bei Altach schauen gut aus. Hoffe er kann bei uns zeigen, was er drauf hat. Als kurzfristige Lösung wahrscheinlich so ziemlich das Optimum. Wird wahrscheinlich im internen Ranking direkt vor Smail Prevljak einsteigen.“

red pack: „Passt gut. Wann sollte man ihn sonst ausprobieren, wenn nicht jetzt.“

Ultimate84: „Bitte halt nicht den Fehler machen und sofort Wunderdinge erwarten. Die Kombination Berisha mit einer Rakete vorne (Daka oder Hwang) erscheint mir aber sehr sinnvoll, ein spielstarker Mittelstürmer mit einem der die Läufe in die Tiefe macht.“

KK_foreverSalzburg: „Berisha würde eigentlich sehr viel mitbringen. Er ist technisch sehr stark, kann Mitspieler einsetzen und kombinieren, hat einen richtig guten Schuss und ist nicht mal so langsam. Also in Kombination mit einem Hwang oder in einem 4-3-3 mit ihm als zentralem Stürmer und Hwang & Daka könnte das ganz interessant werden. Für mich ist er definitiv kompatibler für unseren Spielstil als es Prevljak je sein wird. Wenn er jetzt einfach klar und geduldig bleibt und seine Chance erkennt, dann kann er durchaus im Frühling durchstarten. Ich hoffe er ist charakterlich gereift und geerdet.“

detlef: „Wenn er jetzt seine Chance nicht nutzt, dann reicht es nicht bei uns. Ich hoffe, dass er einschlägt.“

Druide: „Freu mich über Berisha. Der hat in Liefering extrem gute Leistungen geboten, bis es ihm den Vogel rausgehauen hat. Ich hoffe, er ist nach seinen Leihen geerdet und schließt an seine Leistungen an. Vom Potenzial ist er auf jeden Fall jemand, dem ich einen großen Durchbruch zutraue.“

Rainman80: „Hoffentlich kapiert er, welche Chance er nun hat. Kann für seine Zukunft ganz wichtig sein.“

Mrbonheur: „Es ist vor allem null Risiko. Wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht.“

CornO: „Wieso sollte es jetzt eigentlich nicht passen, was spricht dagegen? Sein Output in Altach legt ja doch nahe, dass die Leihen etwas an seiner Einstellung verändert haben dürften. Technisch und physisch gab es ja eh nie Zweifel an der Eignung.“

adihuetter: „Ich kann mir gut vorstellen, dass Berisha sich ambitioniert verhalten wird und er es schaffen wird Stürmer Nr. 2 hinter Daka und vor Prevljak (wobei ich Hwang und Koita auf der anderen Stürmerposition sehe). Kann auch voll aufgehen in meinen Augen – bei Adeyemi ist halt noch die Frage was man mit ihm vorhat. Das einzige was mich zweifeln lässt ist Marsch. Ich glaub er kann mit solchen Typen (nenn sie mal so) offenbar nicht so viel anfangen.“

AlexRodriguez: „Ich hab den Berisha bei zwei Altach-Heimspielen beobachtet… da waren hin und wieder mal ein Schüsschen aufs Tor, da und dort eine Szene, aber ansonsten war er in beiden Spielen schwerstens unauffällig und hat mich in keiner Hinsicht auch nur irgendwie beeindruckt. Dabei ist das Angriffsspiel an sich ja auf ihn zugeschnitten, meist ein Pass in die Tiefe oder ein hoher Ball auf ihn. Statistiken hin oder her, mir ist ein ziemliches Rätsel, warum man bei uns auf ihn setzt, für mich ist der Kerl ein zweiter Prevljak. Dass ihn der Altach-Trainer wegen mangelnder Motivation mal für ein, zwei Spiele einfach mal draußen gelassen hat, spricht ja auch für sich.“

deathwing: „Eine gewisse Skepsis ist da, ob er es schafft bei uns – aber das könnte ich gefühlt bei der Hälfte aller Neuzugänge sagen und meistens hat es dann bald super funktioniert. Daher – welcome back, mach was draus! Eine faire Chance hat er verdient auf alle Fälle!“

CornO: „Ich würde behaupten er ist vor allem zielstrebiger und reifer geworden. Er macht noch immer gerne Finten, aber früher dienten die ja hauptsächlich dem Selbstzweck.“

Hung like Hodor: „Ich sehe bei Berisha so gut wie nur Vorteile: er ist variabel einsetzbar, kann sowohl in einem 442 als auch in einem 433 eingesetzt werden, er belegt in der Europa League keinen zusätzlichen Kaderplatz da er über die B-Liste gemeldet werden kann und wenn er nicht einschlagen sollte, hält sich der Schaden in sehr überschaubaren Grenzen.“

