Salzburg-Fans zu Okafor-Transfer: „Langsam bezahlen wir Ablösen wie Ajax“

RB Salzburg verpflichtete den 19-jährigen Schweizer Noah Okafor vom FC Basel. Laut Medienberichten überwiesen die Salzburger 11,2 Millionen Euro für der schnelle Linksaußen in Schweiz, der einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieb. Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgehört was die Fans vom Neuzugang halten.

syndicate: „Sehr cool – so wie sich Freund freut war das wohl ein absoluter Wunschspieler. Das letzte Mal hab ich ihn bei Wöber so happy gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf ihm auf die Beine zu sehen und gebe ihm Zeit bis nächste Saison bevor ich ihn beurteile.“

mrbonheur: „Jetzt geben wir schon langsam Summen wie Ajax aus. Hoffentlich kommen wir auch bei den Ablösen auf ein ähnliches Niveau.“

Randle Raynes: „Ich finde es schon mal grundsätzlich sehr genial, dass wir dem ehemals großen FC Basel das vielversprechendste Talent abkaufen. Natürlich ist die kolportierte Summe für unsere Verhältnisse hoch, dennoch glaube ich dass die Transfers wie Haaland, Wöber und Okafor schon bald zur Normalität gehören werden. Bin gespannt auf den Jungen, bei den Spielen gegen den LASK war er ein Aktivposten, doch so richtig überzeugt hat er mich nicht.“

OoK_PS: „Der Transfer ist auf jeden Fall der Eintritt in eine neue Dimension. Nicht nur wegen der Ablöse, da war Wöber ja ähnlich, aber einem Verein wie Basel das Super-Talent wegkaufen, gab es dann doch noch nicht.“

Aphox: „Denke, dass ihm unser Spielstil durchaus liegen könnte und hoffe dass er uns viel Freude bereitet. Und nicht erst ein halbes Jahr geschont wird, dann ein paar Einsätze macht und wieder weg ist.“

KK_foreverSalzburg: „Ich freu mich riesig über diesen Transfer und gebe ihm genügend Zeit, zuerst mal unser System zu begreifen. Finde die Vorgehensweise auch top von Freund.“

Gehtdi Nixau: „Bin echt schon sehr gespannt auf Noah. Wenn Freund so eine Ablöse locker macht, muss er bzw. sein Team jedenfalls ein riesen Potential in ihm sehen. Auf jeden Fall sind wir ablösetechnisch in einer neuen Liga angekommen.“

TheSoccerExpert: „Summe finde ich extrem hoch für einen Spieler der in einer ähnlich starken Liga kaum Einsatzzeiten noch Scorerpunkte vorweisen kann. Die Highlight-Videos von ihm finde ich auch wenig aussagekräftig. Schnell ist er, von der Technik konnte man in den Videos aber nicht erkennen dass er uns wirklich verstärken kann. Potential scheint aber sicherlich vorhanden zu sein sonst hätte er nicht so viele Profispiele in so jungen Jahren bestritten und dass Koller ein „immer dieselbe Elf“ Typ ist und schon gar nicht auf Experimente oder junge Spieler setzt, dürfte ja jedem in Österreich mittlerweile bekannt sein. Also aufgehen kann es schon. Er passt ins System. Bei diesem Betrag muss aber eine allfällige Ausstiegsklausel schon ordentlich hoch sein, weil man hier schon ein kräftiges Risiko eingegangen ist.“

aXXit: „Irgendwie schon sehr geil zu lesen, wie sich eines der größten und meist gejagten Nachwuchstalente freut und stolz ist, dass es (endlich) mit dem Transfer zu uns geklappt hat.“

sebold: „Ich bin gespannt, wenn Freund 11 Mille auf den Tisch legt, dann ist das schon ein Statement. Auf jeden Fall auch ein tolles Zeichen an die Fans, dass man immer auf der Suche nach „dem einen“ Spieler ist.“

