Salzburg-Fans zu Pongracic-Abgang: „Die 10 Millionen mit Handkuss nehmen“

Marin Pongracic verlässt nach Kicker-Informationen Red Bull Salzburg und unterschreibt beim VfL Wolfsburg. Oliver Glasners Verein soll rund 10 Millionen Euro für den Abwehrspieler bezahlen. Wir wollen uns ansehen was die Salzburg-Anhänger zu diesem Transfer sagen und haben uns deshalb für euch im Austrian Soccer Board umgehört.

carboni91: „Vom Potenzial her unser bester Innenverteidiger, aber scheinbar einfach nicht diszipliniert – ewig schade.“

Ultimate84: „Pongracic hat man meiner Meinung nach in Summe viel zu viel durchgehen lassen und ich verstehe es bis heute nicht, warum man ihm dann sportlich doch immer wieder die Chance gegeben hat. Wenn ich da an die Partien zuhause gegen St. Pölten oder in Napoli denke. Umgekehrt hat man einen hochprofessionellen Vallci im Kader, und belohnt aber einen Lebefroh wie Pongracic mit Einsätzen, in denen er dann (diese Saison) eigentlich auch nie gut war. Also die 10 Millionen muss man mit Handkuss nehmen und das Kapitel halt beenden. Sportlich ist schon ein weinendes Auge dabei, weil unter Rose hat er durchaus sehr gute Leistungen gezeigt, aber wenn ein hochveranlagter Spieler es halt nach dem dritten Hoppala noch immer nicht versteht, dass man als Profikicker einen gewissen Lebensstil braucht um Leistung zu bringen und zu fixen Zeiten und Terminen anwesend zu sein hat, dann auf Wiedersehen.“

AlexRodriguez: „Respekt an Freund – den verletzungsanfälligen Innenverteidiger Nr. 4 mit Hang zu fehlender Disziplin um kolportierte 10 Millionen verkauft.“

stockal85: „Finde es schade, dass er bei uns nur sehr selten gezeigt hat, was er drauf hat. Aber von mir aus kann er auch leistungsmäßig explodieren in Wolfsburg – würd mich freuen für ihn.“

Spiderman: „Alles Gute Pongi, du wirst mir fehlen! Vom Potential her neben Wöber sicher der beste Innenverteidiger, den wir je hatten; leider hat der Kopf nicht mitgespielt. Sofern er sich so lange durchbeißen schafft, wird er halt erst ab 25+ so richtig gut werden, also dann, wenn der jugendliche Leichtsinn verschwindet.“

aXXit: „Hammerdeal. Wird spannend, ob die Wolfsburger ihn hinbiegen können. Wieder Kohle da für zwei neue Seskos, Adeyemis oder Koita.“

detlef: „Der Wechsel tut mir ehrlich gesagt gar nicht weh.“

chrischinger86: „Wenn du dich so aufführst wie Pongi, musst du viel besser sein, damit dir das Verein und Fans auf die Dauer durchgehen lassen. Falls er sich nicht schnell ändert, wird er auch in Wolfsburg nicht weiterkommen, davon bin ich überzeugt.“

ecomo: „Wünsch Marin alles Gute in Wolfsburg. Irgendwie schade, habe immer große Stücke auf ihn gehalten und war vor seinen Verletzungen für mich einer unserer besten Innenverteidiger. Im Kopf muss sich allerdings auch was tun, was man so gehört hat.“

deathwing: „Er wird mir nicht fehlen ehrlich gesagt! Ob er sich in Wolfsburg durchsetzt? Wenn der Schädel weiterhin nicht so mitmacht dann wird er bald einen Stammplatz haben – auf der Tribüne!! Wenn die 10 Millionen Ablöse stimmen kann man echt sagen – CF-Sportdirektorgott.“

Waldherr: „Ein weinendes Auge ist schon dabei. Aber wenn er offensichtlich schon so ein schlechtes Standing hatte, ist es für alle Seiten wohl am besten, wenn er in Wolfsburg ein neues Kapitel einschlägt. Und für die 10 Mille + Boni ist das auch ein Deal, mit dem wir zufrieden sein müssen.“

Verteidiger: „Einerseits schade, weil er großes Potential hat, aber 10 Millionen sind schon was. Ich weine ihm keine Träne nach, er war mit dem Herz nie in Salzburg.“

adihuetter: „Für mich einer mit Riesenpotential und schade dass er es nicht bei uns gepackt hat. Verkauf macht mehr als Sinn und man wird sehen ober er die Kurve kriegt.“

