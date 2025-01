Salzburg-Innenverteidiger vor Wechsel in die MLS

Laut dem US-amerikanischen Journalisten Tom Bogert soll Salzburg-Innenverteidiger Bryan Okoh vor einem Wechsel in die MLS stehen. Der 21-jährige Schweizer konnte in Salzburg bis...

Laut dem US-amerikanischen Journalisten Tom Bogert soll Salzburg-Innenverteidiger Bryan Okoh vor einem Wechsel in die MLS stehen. Der 21-jährige Schweizer konnte in Salzburg bis jetzt nicht die Erwartungen erfüllen, sodass ein Transfer nicht unwahrscheinlich ist.

Der gebürtige US-Amerikaner, der mit seiner Familie in jungen Jahren in die Schweiz zog, spielt seit seinem 16. Lebensjahr im Nachwuchs von Red Bull Salzburg. Er absolvierte mehrere Partien in den Nachwuchsmannschaften und kam auch in der Youth League zehn Mal zum Einsatz. Die meisten Spiele bestritt er für den FC Liefering, für den er 61 Mal auflief. Für die Kampfmannschaft der Salzburger kam er jedoch nur drei Mal zum Einsatz, obwohl es im Abwehrzentrum immer wieder zu Ausfällen kam.

Auch in der heurigen Saison stand er meistens nicht einmal im Spielkader der ersten Mannschaft und absolvierte keine einzige Spielminute in der Bundesliga. Da der Innenverteidiger im Mai bereits 22 Jahre alt wird, darf man wohl kaum noch mit einem Durchbruch in Salzburg rechnen. Dafür waren sicher auch einige seiner Verletzungen verantwortlich. Ende 2021 zog er sich einen Kreuzbandriss zu und auch in der vergangenen Saison fiel er mit einer Oberschenkelverletzung länger aus.

Dass die Zeichen auf Abstieg stehen wurde spätestens klar, als man den Salzburger Kader für das Trainingslager sah und der Name Bryan Okoh nicht aufschien. Auch Letsch scheint keine Pläne mit dem Innenverteidiger mehr zu haben und man wird ihm bei einem Wechsel keine großen Steine in den Weg legen. Kansas City soll ein erstes Angebot abgegeben haben und in Verhandlungen mit RB Salzburg stehen.

🇨🇭🇺🇸🔵 Sources: Sporting KC have made an offer to RB Salzburg for Swiss youth int’l center back Bryan Okoh. Talks ongoing. Okoh, 21, was born in the US. He has made 61 apps for FC Liefering in Austrian second division and 3 apps with Salzburg first team. pic.twitter.com/JyFGSedvSy — Tom Bogert (@tombogert) January 28, 2025

Wechselt Lucas Gourna-Douath zu Stade Rennes?

Es kam zudem noch ein weiteres Gerücht auf, dass einen Spieler der Salzburger betrifft, der in der Hackordnung wesentlich höher steht: Lucas Gourna-Douath soll bei Stade Rennes hoch im Kurs stehen. Der defensive Mittelfeldspieler war auch beim AC Milan im Gespräch, wobei wir einem Transfer zum Serie-A-Klub eher skeptisch gegenüberstanden, da der defensive Mittelfeldspieler in Salzburg auch eher hinter seinen hohen Erwartungen blieb. Stade Rennes wäre ein Kaliber das sicherlich besser passen würde und wo der Franzose wieder besser in die Spur finden könnte. Lucas Gourna-Douaths Vertrag bei RB Salzburg läuft noch bis Sommer 2027 und die Mozartstädter dürften sich über eine hohe Ablöse freuen. Ob man den Einkaufspreis von 13 Millionen Euro erreicht, den man im Sommer 2022 für den Mittelfeldspieler bezahlte, ist aber dennoch fraglich.