Salzburg-Innenverteidiger vor Wechsel zum AC Milan

Strahinja Pavlović wird von Red Bull Salzburg zum AC Milan wechseln. Wie Transferexperte Fabrizio Romano verrät, sollen sich die beiden Klubs bezüglich der Ablöse nun einige geworden sein. Der Spieler wollte ohnehin den nächsten Karriere-Schritt machen und war sich mit den Mailändern bereits einig.



Vor genau zwei Wochen berichteten wir, dass der AC Milan gerne den zweikampfstarken Innenverteidiger der Salzburger verpflichten würde und dass sich die Italiener mit dem Spieler bereits einig waren.

Die beiden Klubs verhandelten jedoch noch bezüglich der Ablöse. Nun soll es aber eine Einigung geben:

Der serbische Nationalspieler, der bei der Europameisterschaft 2024 in allen drei Gruppenspielen eingesetzt wurde, wird gegen eine Ablöse von 18 Millionen Euro in die Serie A wechseln, wobei zwei weitere Millionen als Bonuszahlungen dazukommen sollen. Diese Summe vermeldete der italienische Ableger von Sky und wenn diese Zahlen stimmen, dann dürfen die Mailänder durchaus zufrieden sein. RB Salzburg soll laut Medienberichten zunächst 30 Millionen Euro für den Abwehrspieler ausgeschrieben haben und an dieser Personalie sieht man schon ein wenig, dass die Ablöse für Abwehrspieler tendenziell etwas niedriger ist als für Offensivkräfte. Immerhin zählte der serbische Innenverteidiger seit seinem Wechsel in die österreichische Bundesliga klar zu den besten Abwehrspielern und überzeugte in seinen Partien mit viel Einsatz und Mentalität.

Der AC Milan rüstet für die kommende Saison aufm denn neben Pavlovic wird mit Emerson Royal ein weiterer Spieler für die Viererkette kommen. Der Rechtsverteidiger verlässt die Spurs gegen eine Ablöse von rund 16 Millionen Euro und ist damit etwas günstiger als Pavlovic. Außerdem bemüht man sich um den zentralen Mittelfeldspieler Youssouf Fofana, der aktuell bei der AS Monaco unter Vertrag steht. Hier laufen allerdings die Verhandlungen bezüglich der Ablöse, zumal Fofana auch andere Angebote hat.