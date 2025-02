Salzburg-Rekordtransfer Gourna-Douath wird ein Giallorosso

Lucas Gourna-Douath verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt in die italienische Serie A zur AS Roma, wo der 21-jährige Mittelfeldmann zunächst einen Leihvertrag bis zum Sommer unterschreibt. Die Vereinbarung umfasst eine Kaufverpflichtung, die unter bestimmten Voraussetzungen greift.

Der dreifache französische U21-Nationalspieler kam im Sommer 2022 zu den Roten Bullen, wo er bisher insgesamt 90 Matches absolvierte und dabei zwei Treffer sowie fünf Assists beisteuerte. Nun folgt der Schritt zum dreifachen italienischen Meister.

Geschäftsführer Sport Rouven Schröder:

„Nach intensiven und konstruktiven Gesprächen haben wir gemeinsam mit Lucas den Entschluss gefasst, ihm die weitere Entwicklung außerhalb unseres Klubs zu ermöglichen. Wir hoffen, dass er in Italien seine Qualitäten unter Beweis stellen wird, und wünschen ihm bei dieser Herausforderung alles Gute!“

Lucas Gourna-Douath:

„Ich möchte mich bei allen im Klub für die gemeinsame Zeit bedanken. Die Entscheidung, als junger Spieler nach Salzburg zu kommen, hat mich reifen lassen und war die absolut richtige. Ich habe hier viel gelernt, sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten, und werde nur die positiven Erinnerungen an unsere Zeit behalten.“