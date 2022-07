Salzburger „Chefs“ verlängern bis 2026

Stephan Reiter und Christoph Freund unterschreiben bis 2026 Der Serienmeister setzt in der Führungsebene weiterhin auf personelle Kontinuität....

[ Pressemeldung Red Bull Salzburg ]

Stephan Reiter und Christoph Freund unterschreiben bis 2026

Der Serienmeister setzt in der Führungsebene weiterhin auf personelle Kontinuität. Deshalb wurden die Verträge von Geschäftsführer Stephan Reiter und Sportdirektor Christoph Freund erneut und vorzeitig bis zumindest 30. Juni 2026 verlängert.

Seit mehr als fünf Jahren sind die beiden Salzburger gemeinsam für den FC Red Bull Salzburg verantwortlich. Während Stephan Reiter dabei als Geschäftsführer die Gesamtverantwortung für den Klub trägt, zieht Christoph Freund im sportlichen Bereich die Fäden. In die bisher so erfolgreiche Ära des Duos fallen u. a. vier Doubles in Serie oder das Erreichen des Achtelfinales der UEFA Champions League in der vergangenen Saison.

Harald Lürzer, Vorstandsvorsitzender des FC Red Bull Salzburg, erklärt zu diesen beiden extrem wichtigen Personalien:

„Seit über fünf Jahren lenken Stephan Reiter und Christoph Freund die Geschicke unseres Klubs. Gemeinsam haben sie es geschafft, Salzburg zu einer Top-Adresse für die begehrtesten Talente zu machen. Stephan und Christoph sind in Salzburg tief verwurzelt, und die Arbeit für unseren Klub ist für sie eine echte Herzensangelegenheit. Deshalb freut es mich sehr, dass wir die Verträge der beiden vorzeitig bis 2026 verlängern konnten.“

Stephan Reiter:

„Für mich ist es ein großes Privileg, Teil des FC Red Bull Salzburg zu sein. Ich fahre jeden Tag mit einem Lachen im Gesicht in die Red Bull Arena. Und weil unsere Geschichte noch lange nicht zu Ende geschrieben ist, wollen wir gemeinsam mit Christoph und unseren Vorständen unter der Leitung des Vorsitzenden Harald Lürzer den Klub im internationalen Fußball weiter zu etablieren.“

Christoph Freund: