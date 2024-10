Schmid: „Können auch auswärts gegen Rapid ein gutes Spiel machen“

Am Sonntag, 20. Oktober 2024 gastiert unser TSV Egger Glas Hartberg in Wien-Hütteldorf beim SK Rapid. Spielbeginn im Allianz Stadion ist um 17:00 Uhr....

Am Sonntag, 20. Oktober 2024 gastiert unser TSV Egger Glas Hartberg in Wien-Hütteldorf beim SK Rapid. Spielbeginn im Allianz Stadion ist um 17:00 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist der Niederösterreicher Markus Hameter.

Unsere Blau-Weißen wollen zu Beginn des nächsten, sehr spannenden Pflichtspielblocks dort fortsetzen, wo wir vor der Länderspielpause aufgehört haben. Nach drei Siegen in Folge oder sieben ungeschlagenen Pflichtspielen wartet mit dem Rekordmeister eine sehr konstante Mannschaft auf die Schmid-Elf, die aktuell auf Rang zwei liegt. Ein gutes Omen ist vielleicht auch das Geläuf in der Bundeshauptstadt. In Hütteldorf blieb der TSV in 9 Spielen siebenmal (darunter fünf Siege) ungeschlagen. Justin Omoregie fällt nach seiner beim U-21-Team erlittenen Oberschenkel-Verletzung aus.

Es werden zwei Fanbusse aus Hartberg nach Wien fahren und einige Hartberg-Fans auch privat anreisen. Wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützung!

Stimmen aus der Kabine:

Cheftrainer Manfred Schmid: „Wenn man dreimal in Folge gewinnt, dann möchte man das auch ein viertes Mal schaffen. Wir haben schon genug Selbstvertrauen getankt und die realistische Erkenntnis, dass wir auch auswärts gegen Rapid ein richtig gutes Spiel machen können.“

Mittelfeldspieler Youba Diarra: „Wir sind bereit für dieses Spiel und wissen, dass wir am Sonntag gegen Rapid kein einfaches Spiel haben werden, aber wir konzentrieren uns wie in den vorherigen Spielen auf uns selbst, um dieses Spiel gewinnen zu können.“