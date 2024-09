Schopp vor Linzer Derby: „Müssen uns auf uns selbst konzentrieren“

It’s Derbytime! Nach einer ereignisreichen Länderspielpause greift der LASK in der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Auswärtsspiel beim FC Blau-Weiß Linz wieder...

It’s Derbytime! Nach einer ereignisreichen Länderspielpause greift der LASK in der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Auswärtsspiel beim FC Blau-Weiß Linz wieder ins Geschehen ein. Beim Duell mit dem Stadtrivalen am Samstag (19.30 Uhr, live Sky Sport Austria) im Hofmann Personal Stadion kommt es zugleich zum Einstand von Markus Schopp als Cheftrainer der Athletiker.

Rund eineinhalb Wochen nach dem vollzogenen Wechsel auf der Position des Cheftrainers steht Markus Schopp erstmals an der Seitenlinie der Schwarz-Weißen. Die Länderspielpause wurde sowohl für eine Kennenlernphase als auch für intensive Arbeit auf dem Trainingsplatz genutzt. Mit Tobias Lawal, Hrvoje Smolcic, Robert Zulj, Maximilian Entrup und Ibrahim Mustapha kehrten mehrere Akteure ins Mannschaftstraining zurück, diese Woche stießen auch die Nationalspieler Valon Berisha, Maksym Talovierov, Tomas Galvez und Marin Ljubicic wieder zum Team.

Bis zum nächsten Break warten nun sechs Pflichtspiele auf die Athletiker, neben den Meisterschaftspartien gegen Blau-Weiß, den GAK, Rapid und Austria Klagenfurt stehen auch das Cup-Match gegen Union Mauer sowie der Auftakt zur UEFA Conference League gegen Djurgardens IF auf dem Programm. Nun gilt der volle Fokus aber dem prestigeträchtigen Derby, bei welchem die Schwarz-Weißen unbedingt als Sieger vom Platz gehen möchten.

Positive Derbybilanz

Im Vorjahr konnte jeweils die Heimmannschaft das Spiel mit 2:0 für sich entscheiden, beim Hinspiel vor 19.080 Zuschauern in der ausverkauften Raiffeisen Arena führten Philipp Ziereis und Robert Zulj den LASK zum Sieg. Die Gesamtbilanz gegen Blau-Weiß Linz seit der Neugründung des Stadtrivalen im Jahr 1997 spricht mit fünf vollen Erfolgen sowie vier Remis in 13 Begegnungen knapp für die Athletiker. Den Vorgängerverein SK VOEST miteinberechnet, sprangen in 90 Aufeinandertreffen 36 Siege und 24 Unentschieden heraus. In der laufenden Saison liegt der Stadtrivale des LASK mit sieben Zählern nach fünf Runden auf dem achten Zwischenrang.

Es ist zugleich ein Duell zweier Teams mit unterschiedlichen Herangehensweisen, wie die bisherigen Ballbesitzstatistiken belegen. Im Ballbesitzanteil pro Spiel weist der LASK mit 61,6 Prozent den zweithöchsten Wert der Liga auf, während es Blau-Weiß Linz auf 33,3 Prozent brachte. Gleiches gilt für die durchschnittliche Passgenauigkeit, in der die Schwarz-Weißen auf 84,9% und der Lokalrivale auf 66,4% kommen.

Der LASK darf in jedem Fall auf zahlreiche Unterstützung bauen, der Gästesektor für das Derby ist bereits restlos ausverkauft. Im Vorfeld des Spiels kommt es zu einer gemeinsamen Aktivierungseinheit mit den Fans um 14.00 Uhr in der Raiffeisen Arena.

Cheftrainer Markus Schopp:

„Es ist natürlich ein ganz besonderes Spiel für uns. Ich habe schon vieles über die Brisanz dieser Duelle gegen Blau-Weiß Linz gehört. Für uns ist vor allem wichtig, dass wir bei uns bleiben und unsere Idee auf den Platz bringen. Wir versuchen, uns in erster Linie auf uns zu konzentrieren und unsere Dinge zu entwickeln. Dann wollen wir, angepasst an die Spielidee des Gegners, eine richtig gute Lösung auf den Platz bekommen.“

Es fehlen: Ljubic, Flecker, Andrade

( Pressemeldung LASK )