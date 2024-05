Schottischer Mittelfeldspieler weit oben auf Sturm-Wunschliste

Der SK Sturm Graz könnte in der bevorstehenden Sommertransferperiode nach Max Johnston einen weiteren schottischen Legionär verpflichten. Die Blackies sollen nämlich Interesse am Mittelfeldspieler...

Der SK Sturm Graz könnte in der bevorstehenden Sommertransferperiode nach Max Johnston einen weiteren schottischen Legionär verpflichten. Die Blackies sollen nämlich Interesse am Mittelfeldspieler Marc Leonard haben – damit sind sie aber nicht alleine.

Früher Wechsel in die Brighton-Nachwuchsakademie

Der in Glasgow geborene 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler war im Rangers- und Hearts-Nachwuchs aktiv, wechselte aber bereits 2018 in die Nachwuchsakademie von Brighton, wo er in der U18-und U23-Mannschaft zum Einsatz kam. In Brightons U18-Team kam er auf 36 Einsätze in denen er zwei Tore und sechs Assists beisteuerte, in der U23 kam er in 45 Partien auf vier Tore und fünf Assists. Für Brightons Kampfmannschaft kam er jedoch nur zwei Mal im EFL Cup zum Einsatz und spielte dabei einmal im rechten und einmal im zentralen Mittelfeld. Die beiden Spiele absolvierte er im Herbst 2021. Da es für keine weiteren Einsätze reichen sollte wurde er an Northampton Town verliehen.

Unumstrittener Stammspieler bei Northampton

Northampton spielte damals in der League 2 und Leonard wurde auf Anhieb Stammspieler bei seinem neuen Klub. In seiner ersten Saison kam er in der Liga auf 45 Einsätze und steuerte dabei einen Treffer und einen Assist bei. Der kam im zentralen Mittelfeld zum Einsatz, wobei er sowohl auf der Sechs, der Acht und der Zehn zum Zug kam. Der Klub erreichte den dritten Tabellenplatz und stieg in die EFL League One auf, die nach der Premier League und der EFL Championship die dritthöchste Spielklasse Englands darstellt.

Elf Scorerpunkte in der EFL League One

Marc Leonard hatte keinerlei Probleme mit dem höheren Niveau der Gegner und steigerte sich noch einmal signifikant. Er war erneut unumstrittener Stammspieler, absolvierte alle 46 Partien und kam auf starke fünf Tore und sechs Assists. Seine Leihe lief nach den beiden Jahren, in denen er eine gute Entwicklung nahm, aus und er kehrt zu Brighton & Hove Albion zurück, wo er jedoch nur bis Sommer 2025 Vertrag hat. Es ist unwahrscheinlich, dass er beim Premier-League-Klub realistische Chancen auf Einsätze hat, weshalb ein Verkauf für beide Seiten eine logische Folge wäre.

Kontaktdaten bekannt

Der SK Sturm Graz wird nicht lange nach den Kontaktdaten der Brighton-Verantwortlichen suchen müssen, da mit dem aktuell verletzten Tormann Kjell Scherpen ein Leihspieler des Premier-League-Klubs in Graz unter Vertrag steht. Dennoch wäre ein Transfer kein Selbstläufer, da auch andere Klubs an dem aufstrebenden Mittelfeldspieler Interesse haben. Laut dem Daily Record ist neben dem SK Sturm Graz vor allem Legia Warschau an einer Verpflichtung interessiert und auch Klubs aus der EFL Championship sollen ein Auge auf den zentralen Mittelfeldspieler geworfen haben.

Champions League zum Greifen nahe

Mit Max Johnston befindet sich bereits ein Schotte im Kader der Grazer, der seinem Landsmann wahrscheinlich nur Gutes berichten wird können. Immerhin sind die Steirer vor der letzten Runde dem Meistertitel zum Greifen nah und mit dem Erreichen der Champions League hätte man sicherlich ein gutes Argument, das auch Marc Leonard gefallen dürfte.