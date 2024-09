Schwere Unwetter: Fällt das Bundesliga-Wochenende ins Wasser?

Das Bundesliga-Wochenende könnte sprichwörtlich ins Wasser fallen, da in Teilen Österreichs bereits jetzt riesige Wassermassen für Chaos sorgen. Mit Sorge blicken die Verantwortlichen der...

Das Bundesliga-Wochenende könnte sprichwörtlich ins Wasser fallen, da in Teilen Österreichs bereits jetzt riesige Wassermassen für Chaos sorgen. Mit Sorge blicken die Verantwortlichen der Bundesliga in den Himmel, denn über Österreich zieht derzeit ein Unwetter hinweg, das den regulären Spielbetrieb am Wochenende unmöglich machen könnte. Besonders bedrohlich sind die Niederschlagsmengen am Samstag.

Auf der Niederschlagskarte sind Bereiche im Landesinneren bereits violett gefärbt (extreme Unwetterwarnung). Aktuelle Unwetterwarnungen betreffen besonders den Nord-Osten und diese dehnen sich bis Sonntag bis in den Osten aus. Örtlich wird vor Murenabgängen und Überflutungen von Grün- und Ackerflächen gewarnt. Zahlreiche Veranstaltungen stehen vor einer Absage, so auch die drei Bundesliga-Spiele am Samstag und die restlichen Partien am Sonntagmittag.

Liga im Austausch mit Wetterstationen

Nach dem Stand von Donnerstagabend sind noch keine Spielabsagen geplant, dennoch befindet sich die Bundesliga, sowie die Vereine in stetigem Kontakt mit den verschiedenen Wetterstationen und Wetterdiensten. Die Platz-Kommissionierungen, sowie die Bespielbarkeit des Spielfeldes findet normalerweise am Vormittag des Spieltags statt. Durch die Extremwetterlage könnte die Besichtigung vorverlegt und die Überprüfung früher durchgeführt werden. Für die Spiele des Wochenendes würden die Schiedsrichter bereits am heutigen Freitag sowie am Samstag die Spielfelder kontrollieren und bewerten.

Ein bespielbarer Platz alleine reicht allerdings nicht aus, damit die Spiele stattfinden können. Es besteht die Möglichkeit, dass Rettungskräfte anderweitig benötigt werden und sich deshalb nicht genügend Sicherheitspersonal rund um das Stadion befindet. Die finale Entscheidung, ob es zu einer Spielabsage kommt, liegt in den Händen der örtlichen Veranstaltungsbehörden.

Schnelle Entscheidung von Vereinsverantwortlichen erwünscht

Betroffen von der aktuellen Wetterlage ist auch das Derby zwischen Blau-Weiß Linz und dem LASK. Der ehemalige Rapid-Chef und aktuelle Geschäftsführer von Blau-Weiß Linz, Christoph Peschek, hofft auf eine schnelle Entscheidung der Sicherheitsbehörden. Neben dem sportlichen Aspekt kommen für die Vereine bei einer kurzfristigen Zusage oder gar bei einer Absage höhere Kosten auf die Vereine zu. Gerade in den Bereichen der Security, des Ticketing und des Catering könnte man bei einer rechtzeitigen Entscheidung Kosten sparen.

„Es ist wie bei einer Urlaubsreise, je näher das Ereignis rückt, umso teurer wird es“, veranschaulicht Peschek die aktuelle Situation. Der Geschäftsführer geht allerdings davon aus, dass die Entscheidung erst am Tag der Kommissionierung getroffen wird.

Sturmwarnung in Wien und der Steiermark

Für die kommenden Tage sind in Linz anhaltende Regenfälle erwartet, was zu einer Absage des Linzer-Derbys führen und für Hochwasser und Überflutungen sorgen könnte. Ähnlich ist die Situation in der Steiermark. Hier sollen am Wochenende die Bundesliga-Spiele von Hartberg gegen die WSG Tirol und das Spiel des Grazer AK gegen SCR Altach stattfinden. Besonders im Grazer Raum warnen die Behörden vor Sturmböen. Den Katastrophenschutz des Landes Steiermark beschäftigt nicht nur der anhaltende Regen, denn die Mischung aus starkem Wind, Regen und Schnee kann für Windbruchereignisse sorgen. Dies könnte Straßenverlegungen und Stromausfälle zur Folge haben.

In der Hauptstadt empfängt die Austria den SK Sturm Graz. Stürmisch wird es in Wien in jedem Fall, denn die Wetterexperten warnen auch hier vor starken Windböen von bis zu 100 km/h. Bis Sonntagabend wird in Wien mit einer Niederschlagsmenge von 150 bis 200 Liter pro Quadratmeter gerechnet. Clemens Biermayer vom Wetterdienst GeoSphere Austria warnt vor großen Auswirkungen und Beeinträchtigungen im Wiener Stadtbereich.

Der Wolfsberger AC empfängt am Samstagabend den SK Rapid zum mit Spannung erwarteten Topspiel. Doch ob die Partie zwischen dem Drittplatzierten und dem Zweitplatzierten stattfinden kann, hängt in Kärnten vor allem vom Wind ab. Nach zahlreichen Regenfällen wurden bisher keine größeren Schäden gemeldet, dennoch wird vor Windgeschwindigkeiten bis 80 km/h gewarnt.

Der Vizemeister der Vorsaison, Red Bull Salzburg, wartet am Samstag auf die Gäste von Austria Klagenfurt. Während die Berge Salzburgs weiß gefärbt sind, fällt der Regen in der Stadt. Dieser soll auch bis zum kommenden Montag anhalten. Aufgrund des Schneefalls in den Bergen soll die Stadt von größeren Überflutungen verschont bleiben, was dem Anpfiff der Partie zugutekommt.