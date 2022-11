SCR Altach bindet zwei Talente langfristig

Damian Maksimovic erhält ersten Profivertrag – Samuel Mischitz verlängert sein Arbeitspapier um zwei weitere Jahre. „Regional denken und Überregional ergänzen.“ Ganz nach dem neuen...

Damian Maksimovic erhält ersten Profivertrag – Samuel Mischitz verlängert sein Arbeitspapier um zwei weitere Jahre.

„Regional denken und Überregional ergänzen.“ Ganz nach dem neuen Motto darf der CASHPOINT SCR Altach bekanntgeben, dass sowohl Damian Maksimovic als Samuel Mischitz dem Verein langfristig erhalten bleiben.

Maksimovic wird an Profiteam herangeführt

Damian Maksimovic hat diese Woche gleich zwei Mal Grund zu feiern: Am Freitag feiert der Offensivspieler seinen 18. Geburtstag, einen Tag zuvor unterzeichnete er seinen ersten Vertrag mit dem SCR Altach. Der gebürtige Bregenzer wechselte diesen Sommer von der U18 des FC Vaduz zu den Altacher Juniors, wo er auch im kommenden Frühjahr den Großteil der Spiele absolvieren wird.

Nach und nach soll das Angriffstalent, welches mit 14 Toren die Bestmarke der Juniors in der Eliteliga stellt, in Form von Trainings und Testspielen an den Profifußball herangeführt werden.

9 Mal lief Samuel Mischitz bereits in der ADMIRAL Bundesliga auf, zuletzt Anfang Oktober beim 2:3 Auswärtssieg bei der SV Ried. Der Lochauer stieß im Sommer 2021 von der AKA Vorarlberg zum SCRA und sammelte vergangene Saison seine ersten Profierfahrungen. Im September dieses Jahres konnte der Rechtsverteidiger sein Debüt in der österreichischen U21-Auswahl feiern, beim SCR Altach möchte Samuel seine Entwicklung weiter vorantreiben.

Georg Festetics, Sportdirektor: „Mit Damian und Samuel binden wir zwei junge Vorarlberger Spieler, welche das Potential besitzen, dem SCRA in Zukunft weiterzuhelfen. Maksimovic stellte sein Können diesen Herbst eindrucksvoll bei unserer zweiten Mannschaft unter Beweis. Die neuen Verträge sind ein starkes Zeichen dafür, dass wir Spielern aus der Region die Möglichkeit geben, sich im Profifußball zu beweisen.“

Damian Maksimovic: „Es ist ein sehr schönes Gefühl, meinen ersten Vertrag beim SCR Altach unterschreiben zu dürfen. Ich bin voller Vorfreude und blicke den kommenden Wochen und Monaten erwartungsfroh entgegen. Die Chance, welche Altach mir eröffnet, möchte ich nutzen!“

Samuel Mischitz: „Die vergangene erste Bundesligasaison mit dem SCRA verlief sehr emotional. Es ist mein Ziel mich über die Trainingseinheiten und die Spiele stetig zu verbessern und mich für weitere Einsätze zu empfehlen. Ich danke den Verantwortlichen, welche das Vertrauen in mich setzen und meine Karriere somit vorantreiben möchten.“