SCR Altach verstärkt sich mit Dijon Kameri

Der SCR Altach freut sich, die Verpflichtung von Dijon Kameri bekannt geben zu dürfen. Der 20-jährige wechselt für ein Jahr leihweise vom FC Red Bull Salzburg nach Altach.

Der gebürtige Salzburger, welcher bereits im Kindergartenalter seine ersten Fußballschuhe für die „Roten Bullen“ zerriss, ist Österreichischer U21-Nationalspieler und will seine Entwicklung in Altach weiter vorantreiben. Er bringt die Erfahrung von 18 Bundesliga- und 30 Zweitliga-Spielen in Österreich sowie fünf Einsätzen in der UEFA Champions League mit ins Rheindorf. Dazu war er in der Rückrunde der vergangenen Saison in die Schweizer Super League an GC Zürich verliehen.

Kameri ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar. Er gilt als technisch sehr versierter, aber auch fleißiger und laufstarker Spieler. Beim SCR Altach wird er zukünftig mit der Trikotnummer 37 auflaufen.

Statements:

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Wir freuen uns sehr, mit Dijon Kameri einen hochspannenden jungen Österreicher für den SCR Altach zu gewinnen. Dijon ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler mit großem Potenzial, der sich schon auf Champions League-Niveau zeigen konnte. Nach einigen Verletzungen wollen wir ihm die Rahmenbedingungen bieten, um sein Leistungsmaximum zu erreichen. Seine technische Finesse und seine Spielintelligenz werden unseren Kader weiter verstärken und uns dabei helfen, unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen.“

Dijon Kameri: „Ich freue mich sehr über den Wechsel nach Altach und auf die neue Herausforderung. Der Verein hat mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass dies genau der richtige Schritt für mich ist. Ich will mein Bestes geben, um der Mannschaft zu helfen, erfolgreich zu sein, und freue mich darauf, mich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team zu wachsen.“