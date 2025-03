SK Rapid bindet Stürmertalent langfristig an den Klub

Seit der U7 in Hütteldorf, nun den Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert: Rapid II-Stürmer Philipp Moizi entscheidet sich für den SK Rapid und...

Seit der U7 in Hütteldorf, nun den Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert: Rapid II-Stürmer Philipp Moizi entscheidet sich für den SK Rapid und unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis 2027.

Im Jahr 2013 zog es den mittlerweile 17-Jährigen von Klosterneuburg in die Jugend von Grün-Weiß. Seitdem durchlief er nicht nur die Nachwuchs-, sondern auch alle Akademiemannschaften in Hütteldorf und gehört bereits dem Rapid II-Kader an, wo er in der laufenden Zweitligasaison auch schon zu fünf Einsätzen unter Jürgen Kerber gekommen ist. In der ÖFB-Jugendliga ist er mit seiner Torgefährlichkeit die Lebensversicherung der U18, denn in der laufenden Spielzeit gelangen Moizi bereits ganze 13 Treffer. Außerdem war der Jung-Rapidler Teil des UEFA Youth League-Kaders – in der Nachwuchs-Königsklasse stand er bereits dreimal am Feld. Zudem besucht Moizi aktuell noch die AHS Wien West und ist somit auch schulisch auf einem sehr guten Weg.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer mein zur Vertragsverlängerung: „Mit Philipp Moizi bleibt uns ein echtes Stürmer-Talent erhalten. Philipp verfügt über einen sehr guten Abschluss und ist aufgrund dessen extrem torgefährlich. Ich hoffe, er kann diese Torgefahr in nächster Zeit auch bei Rapid II unter Beweis stellen und wünsche ihm dafür alles Gute.“

Philipp Moizi selbst sagt zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich bin mehr als glücklich über die Verlängerung meines Vertrages. Rapid ist mein Herzensverein, ich bin seit der U7 in Hütteldorf und möchte auch in Zukunft alles dafür geben, mich irgendwann in der ersten Mannschaft zu etablieren. Mein nächstes Ziel ist es, in der 2. Liga viele Tore zu erzielen.“