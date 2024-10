SK Rapid führt die Expected-Points-Tabelle nach 9 Runden an

Bevor die österreichische Bundesliga wieder startet wollen wir uns einige Statistiken ansehen. Heute blicken wir auf die Expected-Points-Tabelle und sehen uns an wie die...

Bevor die österreichische Bundesliga wieder startet wollen wir uns einige Statistiken ansehen. Heute blicken wir auf die Expected-Points-Tabelle und sehen uns an wie die Mannschaften laut dem xP-Modell abgeschnitten haben.

Gleich vorweg: Es sind erst neun Runden gespielt und einige Mannschaften haben zudem noch Nachtragsspiele offen. Red Bull Salzburg hat beispielsweise sogar zwei Partien weniger absolviert, was man beim Blick auf die Tabelle in Betracht ziehen muss. Was die Expected Points genau sind, erklären wir in unserem Lexikon, wo ihr zahlreiche Fußball-Begriffe findet:

Was sind Expected Points?

Expected Points (xP) ist eine Erweiterung der Expected Goals (xG)-Metrik, die die erwartete Punkteanzahl eines Teams basierend auf der Qualität und Anzahl der erstellten und zugelassenen Chancen in einem Spiel berechnet. Anders als die tatsächliche Punktevergabe (0, 1 oder 3 Punkte), verteilt xP die Punkte anhand der Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Spielausgänge, basierend auf den xG-Werten. Dadurch kann ein Team eine Punktzahl zwischen den üblichen Werten erhalten, was tiefere Einblicke in die tatsächliche Leistung und die künftige Performance ermöglicht.

Die xP-Tabelle sollte nicht als eine Art „wahre Tabelle“ betrachtet werden, da auch das xG-Modell nicht die gesamte „Wahrheit“ abbilden kann und will. Neun Runden sind zudem für diese Statistik ein kleines Sample – dennoch kann man Schlüsse ziehen, welche Mannschaft in Bezug auf die herausgespielten Chancen unter oder über ihren Möglichkeiten agierte?

Die Expected-Points-Tabelle nach neun Bundesligarunden 2024/25

Quelle: Wyscout S.p.a.

Man sieht, dass der SK Rapid die Tabelle recht klar vor dem SK Sturm und dem LASK anführt, wobei die Steirer und Oberösterreicher beide genau 13.7 Punkte haben. Das bedeutet, dass der SK Sturm Graz laut dem xP-Modell besser als es zu erwarten war abgeschnitten hat, während der LASK bisher weniger Punkte einfuhr, als man im Schnitt erwarten durfte. Der SK Rapid hatte vergangenes Jahr im Grunddurchgang in der xP-Tabelle in der Offensive stets sehr gute Werte, was aber nicht für die Defensive zutraf. In der aktuellen Saison ließen die Hütteldorfer aber auch wenig qualitativ gute Chancen zu, was man am xG-against-Wert von 8.3 nach 9 Runden gut ablesen kann. Nur RB Salzburg kommt ebenfalls auf diesen Wert, hat aber noch zwei Runden zu spielen, wo die Gegner natürlich den xG-against Wert ausbauen können.

Wenn man die einzelnen Spiele des SK Sturm verfolgte, verwundert es nicht, dass die Blackies nicht ganz oben zu finden sind. Bis auf den 2:0-Sieg gegen den TSV Hartberg und den furiosen 5:0-Erfolg gegen RB Salzburg findet man keine Partie in der Liga, wo die xG-Werte der Ilzer-Elf deutlich besser waren. Sollte Sturm aber an die Leistung vom Kantersieg gegen RB Salzburg anschließen können, dann wird auch die xP-Tabelle bald noch freundlicher aussehen.

Zu beachten ist allerdings, wie oben schon erwähnt, dass RB Salzburg zwei Spiele weniger bestritt und mit zwei Partien, bei denen sie den deutlich besseren xG-Wert als die Gegner haben, auch am SK Rapid vorbeiziehen könnten.

Neben dem LASK hat vor allem der GAK unter der statistischen Erwartung performt und „sollte“ statt vier Punkten knappe 10 Punkte in der xP-Tabelle haben. Die WSG Tirol ist mit 9.3 xP das Schlusslicht.