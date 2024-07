SK Rapid plant Transfercoup: Stürmer Dion Beljo ante portas

Nach den Abgängen der Leistungsträger Marco Grüll und Leopold Querfeld war in Hütteldorf bei den Fans die Sorge groß, dass die nächste Saison nicht...

Nach den Abgängen der Leistungsträger Marco Grüll und Leopold Querfeld war in Hütteldorf bei den Fans die Sorge groß, dass die nächste Saison nicht allzu einfach werden wird. Bis jetzt muss man allerdings Rapids Sportchef Markus Katzer attestieren, dass er einerseits früh und andererseits sehr geschickt in dieser Transferperiode agiert.

In diesem Transferfenster verpflichtete der SK Rapid bereits einige Spieler, die man für Hütteldorfer Verhältnisse als Königstransfers ansehen kann. Der großgewachsene Innenverteidiger Serge-Philippe Raux Yao hat ein sehr interessantes Profil, ebenso wie der ungarische Nationalspieler und Rechtsverteidiger Bendeguz Bolla, der auch bei der EURO 24 gute Leistungen zeigte.

Mit dem Transfer von Mamadou Sangare wurde ein Box-to-Box-Spieler verpflichtet, der die Probleme im zentralen Mittelfeld beheben könnte. Dazu wurde Schaub zurückgeholt, Jansson fix verpflichtet und mit Schöller und Böckle zwei junge Talente für die Abwehr geholt.

Nun wollen die Hütteldorfer nach dem Mayulu-Abgang auch noch im Sturm nachbessern. Zunächst hieß es, dass man an Erling Haalands Cousin Jonatan Braut Brunes dran sei. Diese Spur verlief sich jedoch im Sand und Sportchef Katzer will einen wesentlich größeren Fisch an Land ziehen.

Laut KURIER-Informationen soll der 1.95 Meter große Stürmer Dion Beljo nach Hütteldorf wechseln. Der zweifache kroatische Nationalspieler wechselte im Winter 2023 gegen eine Ablöse von drei Millionen Euro von NK Osijek zum FC Augsburg, wo er seitdem insgesamt 45 Pflichtspiele absolvierte und fünf Tore und drei Assists beisteuerte. In der Saison 2023/24 absolvierte er bis auf wenige Ausnahmen nur Kurzeinsätze und kam meist nur in den letzten Minuten als Joker in die Partien. Seine einzigen beiden Saisontore erzielte er am zweiten und dritten Spieltag, als er sowohl gegen den FC Bayern München als auch gegen den VfL Bochum einen Treffer erzielte. Besser lief es für den Angreifer in Kroatien, wo er in der höchsten Spielklasse bei 65 Einsätzen auf 24 Tore und sieben Assists kam.

Beljo soll leihweise nach Hütteldorf kommen, allerdings soll sich Sportchef Markus Katzer eine Kaufoption ausverhandeln wollen, die für den SK Rapid bezahlbar sein soll. Man darf gespannt sein, ob dem Rapid-Sportchef dieser Coup gelingt.