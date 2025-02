SK Rapid verlängert Vertrag mit Mittelfeld-Talent

Mit Lorenz Szladits verlängert eine Hütteldorfer Nachwuchshoffnung seinen noch bis Ende Juni 2025 laufenden Vertrag vorzeitig bis Sommer 2027. Damit wird der gebürtige Wiener...

Der im Jahr 2006 geborene zentrale Mittelfeldspieler begann seine Fußballkarriere beim FC Stadlau, von wo aus er im September 2013 schließlich in die Jugend des SK Rapid wechselte. Seit jeher durchlief der mittlerweile 18-Jährige sämtliche Nachwuchs- und Akademiemannschaften in Hütteldorf und läuft bereits in der ADMIRAL 2. Liga für das Team von Cheftrainer Jürgen Kerber auf, wo er in der laufenden Saison bislang zu neun Einsätzen kam und im August 2024 sein Zweitliga-Debüt gab. Auch in der UEFA Youth League stand Szladits zweimal auf dem Feld und verhalf den Grün-Weißen unter anderem zu einem starken Remis in Braga vergangenen Herbst. Außerdem ist der Youngster auch für den ÖFB im Einsatz und debütierte im September 2024 beim Freundschaftsspiel gegen Belgien unter Teamchef Oliver Lederer in der österreichischen U19-Auswahl. Für diese absolvierte er bislang drei Spiele, für die U18 trug er insgesamt sechsmal das rot-weiß-rote Trikot und auch für die U17 lief der Wiener zweimal auf.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur Vertragsverlängerung: „Lorenz ist ein Spieler, der voran geht und konnte sich bereits im Herbst des Vorjahres in der ADMIRAL 2. Liga etablieren. Ich bin überzeugt davon, dass er auf seiner angestammten Position im zentralen Mittelfeld noch viel erreichen kann und bin sehr froh, dass er auch weiterhin bei uns bleibt. Für die kommenden Aufgaben wünsche ich ihm alles Gute.“

Lorenz Szladits selbst freut sich über die Verlängerung seines Vertrages: „Ich bin sehr glücklich, weiterhin Teil des SK Rapid zu sein. Seit der U7, also fast 12 Jahre, bin ich nun bereits hier und mein großes Ziel ist es, mich irgendwann in der ersten Mannschaft zu etablieren.“

Apropos Markus Katzer: Der Rapid-Sportdirektor stellte in diesem Kurier-Interview fest, dass es trotz der drei Niederlagen zum Frühjahrsauftakt keine Trainerdiskussion geben würde.