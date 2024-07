SK Rapid verleiht Innenverteidiger-Talent an BW Linz

Aristot Tambwe-Kasengele gilt seit vielen Jahren als eines der größten Talente beim SK Rapid, was er allerdings in der Kampfmannschaft bisher bloß drei Minuten...

Aristot Tambwe-Kasengele gilt seit vielen Jahren als eines der größten Talente beim SK Rapid, was er allerdings in der Kampfmannschaft bisher bloß drei Minuten lang beweisen konnte. Der Abwehrspieler soll nun Spielpraxis in der Bundesliga sammeln und wird an den FC Blau-Weiß Linz verliehen.

Der 20-jährige Innenverteidiger Aristot Tambwe-Kasengele steht seit 2017 im Nachwuchs der Hütteldorfer und die Fans hoffen schon seit geraumer Zeit auf seinen Durchbruch. Bis jetzt durfte er allerdings sein Können bis auf eine kleine Ausnahme nur in der zweiten Mannschaft der Hütteldorfer zeigen, auch da er hie und da von kleinen Verletzungen zurückgeworfen wurde. Er absolvierte für Rapid II 26 Einsätze in der 2. Liga und 25 Partien in der Regionalliga, wo den jungen Hütteldorfern der Aufstieg gelang. Sein Debüt in der Bundesliga gab er schon in der Saison 2021/22, als er im Spiel gegen den Wolfsberger AC in den letzten vier Minuten in die Partie kam, um den 2:1-Vorsprung über das Ziel zu bringen. Seitdem wartet der miittlerweile 20-jährige Abwehrspieler jedoch auf weitere Einsätze, die es in der Kampfmannschaft des SK Rapid nur geben dürfte, wenn der Verletzungsteufel zuschlägt.

Im Moment sind in Rapids Innenverteidigung der wiedergenese Nenad Cvetkovic und der französische Neuzugang Serge-Philippe Raux-Yao gesetzt. Dahinter haben die Hütteldorfer mit Maximilian Hofmann einen Routinier und mit Jakob Schöller ein großes Talent in der Hinterhand, wobei Schöller aktuell noch angeschlagen ist und noch die eine oder andere Woche benötigen wird. Weiters ist auch Nikolas Sattlberger eine Option für die Abwehrkette, da er sich schon in der vergangenen Saison zumindest bei gegnerischen Ballbesitzphasen immer wieder zwischen die Innenverteidiger zurückfallen ließ. Der junge Rapid-II-Innenverteidiger Amin Gröller, durfte so wie Tambwe-Kasengele, ebenfalls ins Trainingslager mit den Profis mitfahren und wäre im Notfall eine weitere Option für die Kampfmannschaft.

Es liegt auf der Hand, dass Aristot Tambwe-Kasengele idealer Weise Einsatzzeit in Österreichs höchster Spielklasse braucht, um den nächsten Schritt machen zu können. Laut Sky Reporter Eric Niederseer wird der junge Abwehrspieler deshalb an den FC Blau-Weiß Linz verliehen:

Ein kleines Fragezeichen dürfte aber noch hinter seinem Vertrag beim SK Rapid bestehen, da dieser im kommenden Sommer ausläuft. Sollte der SK Rapid langfristig mit seinem Talent planen, wäre es sinnvoll diesen vor der Leihe, oder spätestens im Winter zu verlängern.