SK Rapid verpflichtet kroatischen Angreifer Dion Beljo

Personalnews von der grün-weißen Profimannschaft. Mit dem 22-jährigen Angreifer Dion Beljo kommt ein großgewachsener Mittelstürmer mit Erfahrung in der kroatischen Nationalmannschaft zur Mannschaft von Cheftrainer Robert Klauß.

Der im Jänner 2023 vom NK Osijek zum FC Augsburg gewechselte Angreifer wird vom Tabellenelften der abgelaufenen Saison für vorerst ein Jahr ausgeliehen, zudem wurde ein Kaufoption, über deren Modalitäten Stillschweigen vereinbart wurde, vereinbart. Beljo brachte es für die Augsburger in 45 Einsätzen auf fünf Treffer und drei direkte Torvorlagen, vor seinem Wechsel in die Deutsche Bundesliga konnte er für die ersten Teams von NK Osijek und NK Istra in 71Pflichtspielen beachtliche 30 Tore verbuchen. Im Oktober kam der 1,95 Meter große Stürmer zu seinen ersten beiden Einsätzen im kroatischen A-Nationalteam, für die U21-Auswahl seines Heimatlandes brachte er es zudem auf zwölf Partien (zwei Treffer).

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zu aktuellen grün-weißen Neuverpflichtung: „Wir wollten Dion Beljo unbedingt in unseren Reihen haben, sein Profil ergänzt unsere Angriffsoptionen perfekt. Er ist noch jung, aber gleichzeitig erfahren und hat bereits eineinhalb Saisonen auf höchstem Niveau im deutschsprachigen Raum hinter sich. Ich traue ihm absolut zu, dass er sich bei uns zu einem Torgaranten entwickeln kann und freue mich so wie unser gesamten Trainerteam auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Dion Beljo ist bereits im Trainingslager der grün-weißen Profimannschaft im oberösterreichischen Freistadt eingetroffen und wird künftig für den SK Rapid die Rückennumer 7 tragen!