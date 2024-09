SK Rapid vor Verpflichtung von Stoke-Stürmer Ryan Mmae

Der SK Rapid gewann am Wochenende das Bundesliga-Spiel gegen RB Salzburg mit 3:2 und fuhr damit in der Länderspiel einen wichtigen Sieg ein, der...

Der SK Rapid gewann am Wochenende das Bundesliga-Spiel gegen RB Salzburg mit 3:2 und fuhr damit in der Länderspiel einen wichtigen Sieg ein, der allerdings teuer erkauft wurde. Die Hütteldorfer müssen nämlich gleich auf drei verletzte Offensivspieler verzichten, sodass Sportdirektor Markus Katzer noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird. Der neue Stürmer kommt aus Marokko und steht aktuell noch bei Stoke City unter Vertrag.

Guido Burgstaller wird mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel mehrere Wochen ausfallen und dürfte erst im Laufe des Oktobers wieder einsatzbereit sein. Sein Sturmpartner Dion Beljo zog sich eine Sprunggelenksverletzung zu, die ohne Operation konservativ behandelt werden kann. Die Ausfallsdauer ist vom Heilungsverlauf abhängig, nähere Angaben gab es dazu keine. Am schnellsten wieder fit ist Doppeltorschütze Isak Jansson, der sich eine Muskelverletzung zuzog und rund zwei Wochen pausieren muss.

Sportdirektor Markus Katzer will angesichts des dichten Herbstes kein Risiko eingehen und leiht einen Stürmer von Stoke City aus. Der Abschluss des Leihvertrags soll unmittelbar bevorstehen.

Rund um dieses Transfergerücht gibt es ein paar interessante Medienberichte, bei denen noch unklar ist, wie sie zusammenpassen. Einerseits soll der SK Rapid nämlich eine Kaufoption ausgehandelt haben, andererseits vermelden englische Medien, dass Stoke City den Stürmer bei Bedarf im Winter zurückholen kann.

Ryan Mmaees Vater stammt aus Kamerun, seine Mutter ist Marokkanerin. Er selbst wurde in Belgien geboren und war im Gent- und Standard-Lüttich-Nachwuchs aktiv. Sein Durchbruch gelang ihm auf Zypern, wo er für AEL Limassol in 59 Pflichtspielen 25 Tore und sieben Assists beisteuerte. Gegen eine Ablöse von 750.000 Euro wechselte er zu Ferencvaros, wo er in 73 Partien starke 32 Tore und 15 Assists erzielte. Stoke City war beeindruckt und überwies vier Millionen Euro an den ungarischen Klub. In insgesamt 31 Pflichtspielen kam er auf fünf Treffer und vier Assists, hatte aber am Ende der vergangenen Saison mit einer Verletzung zu kämpfen. In der jungen neuen Saison kam er vier Mal zum Einsatz und erzielte im EFL Cup gegen Middlesbrough einen Treffer.