SK Rapid zeigt Interesse an Rosenborg-Mittelfeldspieler

Die letzte Niederlage in der österreichischen Bundesliga gegen den FC Blau-Weiß Linz könnte die Verantwortlichen beim SK Rapid umgestimmt haben, doch noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Laut Medienberichten soll man Interesse an einem norwegischen Mittelfeldspieler haben. Die Rede ist von Tobias Børkeeiet, der aktuell bei Rosenborg Trondheim unter Vertrag steht.

Das norwegische Nachrichtenportal „Adressa“ berichtet, dass der SK Rapid Interesse an einem norwegischen Mittelfeldspieler hat. Tobias Børkeeiet ist 25 Jahre alt und kam über Stabæk und Bröndby zu Rosenborg Trondheim, das Anfang 2022 eine Ablöse in der Höhe von 700.000 Euro zahlte.

Der ehemalige Nachwuchsnationalspieler, der von der U17 bis zur U21 in allen Jahrgängen zum Einsatz kam, kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden, was auf jeden Fall das Profil ist, das von den Hütteldorfern gesucht wird.

Glücklich wird der 25-Jährige mit seiner Situation in Norwegen nicht sein, da er in der aktuellen Meisterschaftssaison praktisch gar keine Rolle spielt. Børkeeiet saß in 18 von 20 Meisterschaftsrunden auf der Ersatzbank ohne eingewechselt zu werden. Zwei Mal kam er in den letzten Minuten auf den Platz, doch insgesamt absolvierte er nur zwölf Minuten in der Meisterschaft.

Laut Informationen aus Norwegen, die wir gerade bekommen haben, liegt die geringe Einsatzzeit an seinem Mitspieler Ole Selnæs, der früher unter anderem in der Ligue 1 bei der AS Saint-Etienne unter Vertrag stand und nun Kapitän bei Rosenborg ist. Der 30-Jährige ist der beste defensive Mittelfeldspieler in der norwegischen Liga und es gibt in der Liga kein Vorbeikommen an ihm. Børkeeiet soll mit dieser Situation aber professionell umgegangen sein und sich über die Reservistenrolle nicht beschwert haben.

In der Conference-League-Qualifikation war er hingegen gesetzt und sammelte dort immerhin in vier Partien 365 Spielminuten. Insgesamt absolvierte er jedoch bereits 58 Pflichtspiele für Rosenborg, in denen er zwei Tore und drei Assists beisteuerte. Für Bröndby IF kam er 46 Mal zum Einsatz und für Stabæk lief er 44 Mal auf.

Børkeeiet selbst wäre einem Wechsel nicht abgeneigt:

Rosenborg a reçu une offre pour Tobias Børkeeiet !💰 C’est le Rapid Vienne 🇦🇹 qui s’est manifesté ce mardi avec une première avance. Le RBK a désormais les cartes entre les mains, mais le milieu de terrain 🇳🇴, quasi inutilisé cette saison, a fait savoir qu’il serait partant… pic.twitter.com/1PJKHktMGs — Nordisk Norvège 🇳🇴 (@NordiskNorvege) August 27, 2024

Übersetzung: „Rosenborg hat ein Angebot für Tobias Børkeeiet erhalten! Es ist Rapid Wien, das sich am Dienstag mit einem ersten Vorstoß meldete. RBK hat nun die Karten in der Hand, aber der Mittelfeldspieler, der in dieser Saison fast nicht zum Einsatz kam, hat signalisiert, dass er gerne zum österreichischen Verein wechseln würde.“

Sollte der Transfer tatsächlich zustande kommen, werden wir natürlich ausführlich über den Spieler berichten.