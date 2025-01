SK Sturm Graz beobachtet deutschen U21-Nationalspieler

SK Sturm Graz beobachtet laut dem Kicker den deutschen U21-Nationalspieler Julian Eitschberger. Der Rechtsverteidiger steht aktuell leihweise beim Drittligisten Rot-Weiss Essen unter Vertrag, hat...

SK Sturm Graz beobachtet laut dem Kicker den deutschen U21-Nationalspieler Julian Eitschberger. Der Rechtsverteidiger steht aktuell leihweise beim Drittligisten Rot-Weiss Essen unter Vertrag, hat jedoch bei Hertha BSC Berlin einen Vertrag bis Sommer 2027.

Der junge Rechtsverteidiger unterschrieb im Jänner 2022 seinen ersten Profivertrag bei Hertha BSC Berlin, nachdem er zahlreiche Partien für die Nachwuchsmannschaften und die B-Mannschaft der Berliner absolvierte. In der Kampfmannschaft kam er jedoch nur zweimal zum Einsatz, da er zunächst an den Hallescher FC verliehen wurde, wo er einen Treffer und drei Assists in 33 Einsätzen beisteuerte. Auch bei Rot-Weiss Essen zeigt er aktuell gute Leistungen auf der rechten Abwehrseite und kam in dieser Saison auf 16 Partien, wobei er einen Treffer und einen Assist beisteuerte.

Der SK Sturm Graz sucht nach dem Abgang von Jusuf Gazibegovic einen Ersatz für die rechte Abwehrseite. Bei der 0:5-Niederlage gegen Atalanta Bergamo vertraute Trainer Jürgen Säumel dem 19-Jährigen Arjan Malic, der im Sommer von der SV Ried zu den Blackies wechselte. Der Bosnier kam bei den Oberösterreichern in der Innenverteidigung zum Einsatz, absolvierte aber bei den Grazern mehr Partien auf der rechten Abwehrseite. Trainer Jürgen Säumel gab ihm in der Champions League den Vorzug auf der rechten Abwehrseite gegenüber Emanuel Aiwu, der neben Wüthrich im Abwehrzentrum begann. Nach dem Wechsel von Gazibegovic ist aktuell Max Johnston die Nummer Eins auf der rechten Abwehrseite, doch der Schotte wird mit muskulären Problemen in der Wade mehrere Wochen ausfallen.

Eitschberger ist für den SK Sturm Graz ein sehr interessantes Profil, da der junge Spieler einen sehr großen Offensivdrang hat. Dass er sich weiter vorne auf dem Platz sehr wohlfühlt, sieht man auch daran, dass er auch als rechter Mittelfeldspieler und sogar als rechter Flügelstürmer eingesetzt werden kann. Er verfügt zudem über eine gute Mentalität und gilt als Kämpfer.

Auch deshalb wird Rot-Weiss-Essen den Spieler nur sehr ungern im Winter abgeben, da sie seine Kampfkraft im Abstiegskampf in der dritten Liga durchaus benötigen. Aktuell steht der Klub auf dem vorletzten Tabellenplatz und muss im Frühjahr um den Klassenerhalt kämpfen. Hertha BSC Berlin hat zudem keine Klausel, die besagt, dass Hertha den Spieler vorzeitig zurückholen kann. Der Rechtsverteidiger hat zudem noch einen Vertrag bis Sommer 2027 bei den Berlinern und könnte für die nächste Saison für die Kampfmannschaft eingeplant sein.

Wir denken eher, dass der SK Sturm Graz eine andere Lösung finden wird. Vor einigen Tagen berichteten wir vom Interesse der Grazer an Juventus-Talent Livano Comenencia, und wir denken, dass aktuell dieses Transfergerücht etwas wahrscheinlicher ist.