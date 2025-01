SK Sturm Graz hat englischen U20-Nationalspieler im Visier

Der SK Sturm Graz soll einen jungen Linksverteidiger von Olympique Marseille ins Visier genommen haben. Laut Medienberichten soll der 19-jährige Emran Soglo demnächst bei...

Der SK Sturm Graz soll einen jungen Linksverteidiger von Olympique Marseille ins Visier genommen haben. Laut Medienberichten soll der 19-jährige Emran Soglo demnächst bei den Blackies unterschreiben.

Der KURIER berichtet, dass der englisch-französische Staatsbürger Emran Soglo vor einem Wechsel zum SK Sturm Graz stehen soll. Der Linksverteidiger wechselte als junger Nachwuchsspieler in die Chelsea-Akademie, wo er sieben Jahre unter Vertrag stand, eher er in den Nachwuchs von Olympique Marseille wechselte.

In Marseille absolvierte er 20 Partien für die U20-Mannschaft, kam 16 Mal für die zweite Mannschaft zum Einsatz und durfte auch neun Mal für die Kampfmannschaft auflaufen, wobei er die meisten von diesen Spielen in der Europa League bestritt. Für die englische U20-Nationalmannschaf lief er auch dreimal auf und schoss dabei in einem Länderspiel gegen Portugals U20 einen Treffer.

In dieser Saison wurde der junge Spieler unter Neo-Coach Roberto De Zerbi allerdings nicht mehr in der Kampfmannschaft eingesetzt und kam nur zwei Mal in der zweiten Mannschaft zum Zug. Sein Durchbruch blieb in Marseille also aus und er sah keine Perspektive mehr beim französischen Klub.

Vor einer Woche wäre er beinahe zu Chicago Fire in die Major League Soccer gewechselt. Der Transfer zerschlug sich jedoch und nun soll der SK Sturm Graz in der Pole Position stehen. Emran Soglos Hauptposition ist auf der linken Abwehrseite, er kann allerdings auch als linker, oder zentraler Mittelfeldspieler zum Zug kommen. Er ist ein agiler, dynamischer Spieler, mit einer guten Technik und einem ausgeprägten Offensivdrang. In körperlicher Hinsicht tat er sich bei seinen Einsätzen im Erwachsenenfußball etwas schwer gegen robuste Gegenspieler. Emran Soglo verlor zuletzt ein halbes Jahr in Marseille, da er kaum spielen konnte und sucht nun einen Verein, wo er den nächsten Schritt machen könnte. Der SK Sturm Graz könnte eine gute Wahl sein und die Grazer würden ein Talent mit viel Potential verpflichten. Eine Verpflichtung könnte bedeuten, dass im Gegenzug Emir Karic den SK Sturm Graz verlässt.