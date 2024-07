SK Sturm Graz schließt Trainingslager mit Erfolgserlebnis ab

3 x 45 Minuten intensives Testen gegen den dänischen Meister Midtjylland zum Abschluss der Woche in Irdning endete mit einem 3:1. Nach einer sehr...

3 x 45 Minuten intensives Testen gegen den dänischen Meister Midtjylland zum Abschluss der Woche in Irdning endete mit einem 3:1.

Nach einer sehr guten Trainingswoche im obersteirischen Irdning, mit optimalen Trainingsbedingungen am Fuße des Grimming und hervorragender Unterkunft im Imlauer Hotel Schloss Pichlarn, stand zum Abschluss ein Testspiel gegen den dänischen Meister FC Midtjylland am Programm. Auf Wunsch unserer Gegner wurden die 2x 90 Minuten in 3x 45 Minuten umgewandelt – einem intensiven Testspiel tat dieser Modus aber keinen Abbruch. In der Neuauflage unserer Europa League-Duelle aus dem Herbst 2022 setzte sich diesmal der SK Sturm durch – am Ende gewann die Ilzer-Truppe mit 3:1.

SK Sturm Graz 3:1 FC Midtjylland

Tore: Biereth (24′), Włodarczyk (106′), Aiwu (119′) bzw. Chilufya (110′)

Stadion Irdning, 13.07.2024, 11:30 Uhr, 1.000 Zuschauer

1. Drittel

SK Sturm Graz : Maric – Johnston – Geyrhofer – Lavalée (C) – Karic – Malic – Bøving – Chukwuani – Zvonarek – Biereth – Jatta

2. Drittel

SK Sturm Graz : Bignetti – Johnston (74′ Gazibegovic) – Geyrhofer (74′ Aiwu) – Lavalée (74′ Wüthrich) – Karic (74′ Dante) – Malic (74′ Stosic) – Bøving (62′ Sarkaria) – Chukwuani (74′ Kern) – Zvonarek (74′ Hödl) – Biereth (62′ Camara) – Jatta (74′ Włodarczyk)

3. Drittel

SK Sturm Graz : Lorenz – Gazibegovic – Aiwu (120′ Haider) – Wüthrich (120′ Pirker) – Dante (120′ Sorg) – Stosic – Hödl (120′ Wolf) – Kern – Sarkaria (120′ Koita) – Camara (103′ Grgic) – Włodarczyk

FC Midtjylland (Startformation): Olafsson – Andersson – Diao – Bech – Paulinho – Castillo – Askildsen – Sørensen – Simsir – Brynhildsen – Franculino