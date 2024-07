SK Sturm Graz will Bayern-Talent leihweise verpflichten

Laut Christian Falk, dem Fußball-Chef der BILD-Gruppe, soll der SK Sturm Graz vor einem interessanten Leihgeschäft stehen. Die Blackies sollen am 19-jährigen Kroaten Lovro...

Laut Christian Falk, dem Fußball-Chef der BILD-Gruppe, soll der SK Sturm Graz vor einem interessanten Leihgeschäft stehen. Die Blackies sollen am 19-jährigen Kroaten Lovro Zvonarek dran sein, der beim FC Bayern München unter Vertrag steht.

Der offensive Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison hauptsächlich in der Regionalliga Bayern tätig, wo er acht Tore und fünf Assists in 22 Einsätzen verbuchte. Er durfte aber auch schon Bundesliga-Luft schnuppern und stand in fünf Einsätzen insgesamt 161 Minuten auf dem Platz. Dabei erzielte er gegen den VfL Wolfsburg beim 2:0-Sieg seinen ersten Treffer bei den Profis. Neben diesen Einsätzen spielte er in der vergangenen Saison auch in der UEFA Youth League, wo er zwei Tore und zwei Assists in vier Spielen beisteuerte.

Bevor er im Sommer 2022 zum FC Bayern München wechselte stand er bei Slaven Belupo unter Vertrag, wo er insgesamt 22 Spiele in der höchsten kroatischen Spielklasse absolvierte und dabei auf vier Tore und zwei Torvorlagen kam. Eine durchaus beachtliche Bilanz, da er zum damaligen Zeitpunkt erst 16 bzw. 17 Jahre alt war. Er ist der zweitjüngste Spieler, der jemals in der höchsten Spielklasse Kroatiens eingesetzt wurde. Dass er alle kroatischen Nachwuchs-Nationalmannschaften durchlief versteht sich von selbst.

Lovro Zvonarek ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der bei seiner Zeit bei Slaven Belupo mit Luka Modric verglichen wurde. Sein ehemaliger Trainer Tomislav Stipic lobte seine Spielintelligenz, Handlungsschnelligkeit und seine Vielseitigkeit: „Er kann aus 30 Metern abschließen, sich durchdribbeln und passen.“ Er hat bei seinen Pässen ein gutes Timing und sucht wann immer es geht vertikale Lösungen. Außerdem wird seine große Professionalität und Einstellung zum Fußballsport gelobt.

Was dem 19-Jährigen jedoch fehlt ist Spielpraxis auf hohem Niveau. Der SK Sturm Graz könnte ihm diese ermöglichen, wobei laut BILD-Informationen die Blackies keine Kaufoption für den Spieler bekommen werden. Dass dies aber kein Muss für Sportdirektor Schicker ist, sah man schon bei der Leihe von Biereth, wo ebenfalls keine Kaufoption verankert wurde. In diesem Fall verhandeln die Grazer aber intensiv mit den Gunners um den Stürmer nun doch fix nach Graz zu lotsen.

Neben dem SK Sturm Graz waren auch Ajax, der FC Porto, Benfica, Werder Bremen und Mainz an einer Leihe oder einem Kauf des jungen Bayern-Talents interessiert.