SK Sturm hat jungen Dänen im Visier

Mit dänischen Spielern hat der SK Sturm gute Erfahrungen gemacht und mittlerweile werden die Kontakte von Andreas Schicker in Dänemark auch exzellent sein. Kein Wunder also, dass mit dem SK Sturm wieder einmal ein Gerücht aus Dänemark auftaucht. Diesmal geht es um einen jungen Innenverteidiger .

Laut dem dänischen Portal Bold ist der SK Sturm an Tobias Slotsager interessiert. Der 18-Jährige steht beim Odense BK unter Vertrag und absolvierte in der vergangenen Saison 31 Partien für die Kampfmannschaft. Slotsager war zudem in diversen Nachwuchs-Nationalmannschaften Dänemarks aktiv.

Der SK Sturm Graz soll laut dem dänischen Portal bereits ein Angebot für den jungen Spieler abgegeben haben, dass der Verein allerdings ablehnte. Prinzipiell ist man offen für einen Verkauf, allerdings wird ein höheres Angebot erwartet, da Odense glaubt, dass Slotsager viel Potential hat und eine steile Karriere vor sich haben wird.

Die Frage ist allerdings ob sich mit Emanuel Aiwus Transfer die Lage änderte? Will der SK Sturm noch einen weiteren Spieler holen, der zweifelsohne viel Potential in der Zukunft aufweist, oder ist mit Aiwus Verpflichtung in der Innenverteidigung das Programm abgeschlossen. David Affengrubers Abgang konnte man mit dem Transfer des Ex-Admira und Rapid-Abwehrspielers kompensieren, auch wenn es sich um etwas andere Spielertypen handelt und Aiwu zweifelsohne mehr Talent in die Wiege belegt bekam, das aber Affengruber mit Mentalität und eine kompromisslosen Spielweise wettmachte. Slotsager wäre als ein Innenverteidiger, der langsam dahinter aufgebaut wird sicherlich eine Option. Die Frage ist nur, ob diese Rolle dem jungen Dänen gefallen würde, da er in der höchsten dänischen Spielklasse bereits Stammspieler war.

Slotsager stand schon bei einigen Klubs, wie etwa dem FC Girona auf der Wunschliste und ist eines der bekanntesten Talente in Dänemark. Wir dürfen gespannt sein, ob der SK Sturm Graz ein weiteres Angebot abgeben wird und diesen interessanten Spieler nach Österreich lotsen kann.