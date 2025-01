Nachdem wir uns angesehen haben, was die Sturm– und Rapid-Fans über den Wechsel von Fally Mayulu zu den Blackies sagen, wollen wir uns anschauen,...

Nachdem wir uns angesehen haben, was die Sturm– und Rapid-Fans über den Wechsel von Fally Mayulu zu den Blackies sagen, wollen wir uns anschauen, was in den letzten sechs Monaten beim Bristol City FC eigentlich genau passiert ist. Warum verlässt der junge Stürmer, dem so viel Potential nachgesagt wird, bereits nach einem halben Jahr seinen neuen Klub? Was sagen die Bristol-Fans zum Abgang und wie schätzen sie seine Leistungen ein? Wir wollen euch einen chronologischen Überblick geben und die Bristol-Fans zu Wort kommen lassen.

Im Sommer 2024 wechselte Fally Mayulu gegen eine kolportierte Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro vom SK Rapid zu Bristol City. Der Stürmer war aufgrund seines Profils auch in den Monaten davor bereits ein begehrter Spieler und Rapid-Sportdirektor Markus Katzer blockte bereits einige Angebote ab, die zwischen einer und zweieinhalb Millionen Euro lagen. Bei 3,5 Millionen Euro war dann aber die Schmerzgrenze erreicht und man ließ den jungen Franzosen in die Championship wechseln.

Der SK Rapid war damals, im Gegensatz zum aktuellen Transferfenster, auf Ablösen angewiesen, um sich selbst auf dem Transfermarkt bewegen zu können. Dazu kam, dass man nicht vollends glücklich mit dem Legionär war. Mayulu kam zwar auf eine passable Torquote und steuerte für die Hütteldorfer in 35 Pflichtspielen elf Treffer und drei Assists bei, allerdings hatten nicht nur die Fans, sondern auch die Vereinsverantwortlichen das Gefühl, dass er nicht alles aus seinem Potential herausholen würde.

Mayulu verfügt über eine eindrucksvolle Physis, einen hervorragenden Abschluss und bringt alles mit, was ein Top-Stürmer im modernen Fußball haben muss – bis auf die notwendige Mentalität! Mayulus Körpersprache war suboptimal, und selbst als frischer Einwechselspieler ließ er in den letzten Minuten einer Partie oftmals den notwendigen Einsatz vermissen. Die Rapid-Verantwortlichen sprachen dies natürlich intern oft an, doch der Franzose wollte oder konnte sich nicht ändern. Obwohl auch die Fans wussten, dass Mayulu viel Potential besitzt, gab es nicht allzu viele Stimmen, die dem Transfer unter diesen Rahmenbedingungen negativ gegenüberstanden.

Starker Einstand mit zwei Toren

Mayulus Einstand bei seinem neuen Klub hätte kaum besser verlaufen können. Er kam in den beiden Partien gegen Hull City und Millwall in den ersten beiden Runden als Joker in die Partie und erzielte in beiden Spielen einen Treffer. Gegen Hull City den Ausgleich zum 1:1-Endstand, gegen Millwall den Ausgleichstreffer zum 3:3, wobei seine Mannschaft knapp vor Schluss sogar noch gewann. Zu diesem Zeitpunkt überhäuften ihn die Fans naturgemäß mit viel Lob, so wie dieser Bristol-City-Anhänger:

Severn Beach Pigeon: „Zwei Einsätze als Einwechselspieler, zwei Tore. Mayulu ist ein Cheat-Code.“

Mayulu kam in den nächsten zwei Begegnungen abermals von der Bank, konnte dabei aber keinen Treffer erzielen.

Stimmung kippt nach erstem Startelfeinsatz

Es folgte das Auswärtsspiel gegen Blackburn und Mayulu startete zum ersten Mal im 4-2-3-1-System von Beginn an als Mittelstürmer. Sein Auftritt dauerte jedoch nur 45 Minuten, denn zur Halbzeit musste er in der Kabine bleiben. Blackburn war in diesem Spiel drückend überlegen und Bristol fand überhaupt nicht in die Partie. Mayulu kam in den 45 Minuten auf 15 Ballkontakte und gewann 3 von 11 Zweikämpfen. Seine Mannschaft verlor das Spiel mit 0:3 und der Franzose bekam in weiterer Folge in den nächsten Wochen kaum noch Spielminuten. Zwischen dem 15. September und dem 10. Dezember stand er nur noch 70 Minuten auf dem Platz. Knapp vor Weihnachten kam er noch einmal zu drei Einsätzen und auch am 4.1.2025 absolvierte er 32 Spielminuten. In den letzten drei Runden stand er dann nicht einmal mehr im Kader und es kamen die ersten Gerüchte auf, dass er den Klub verlassen könnte. Nach den ersten zwei Spielrunden konnte der Franzose jedenfalls keinen weiteren Treffer und auch keinen Assist beisteuern.

„Und wir haben ihn nie wieder gesehen…“

Was genau lief schief? Das fragte sich auch dieser Bristol City-Fan, als vergangene Woche die ersten Gerüchte aufkamen, dass ein Ligakonkurrent Mayulu kaufen könnte. Vom SK Sturm war damals noch keine Rede:

Olé: „…und dann ging es nach Blackburn und er war völlig isoliert, wir kamen kaum über die Mittellinie, es gab keinen Spieler auf derselben Spielfeldhöhe. Ich erinnere mich lebhaft daran, dass es schwer war, ihm die Schuld zu geben, ABER er wurde zur Halbzeit vom Platz gestellt und wir haben ihn nie wieder gesehen. Er verschwand spurlos, und man kann davon ausgehen, dass sein Vertrauen und sein Interesse mit ihm verschwanden. Seitdem taucht er mit wenig Überzeugung auf und sieht auch nicht gerade begeistert aus. Ist es auch nur im Entferntesten möglich, dass wir ihn im August zum Sündenbock gemacht haben, weil es einfacher war ihm die Schuld zu geben, als komplexere Gründe für die taktische Dekonstruktion in diesem Spiel zu suchen?“

Der Bristol-City Fan spricht an, dass Mayulu nach diesem Spiel kaum noch Chancen bekam und auch keine Überzeugung in den Aktionen ausstrahlte. Man weiß aus seiner Zeit in Österreich, dass er ein sensibler Spieler ist und es ist wenig überraschend, dass er sich in dieser Situation schwertat.

Körpersprache und Laufbereitschaft in Kritik

Zahlreiche Fans kritisierten seine Einstellung und dass er im Verlauf der Saison bei seinen Einwechslungen als Joker wenig Einsatz zeigte:

plumb: „Nicht jeder Spieler kann mit einer Million Meilen pro Stunde rennen, das ist wahr, aber eine Geschwindigkeit von drei Meilen pro Stunde ist nicht zu viel verlangt. Wenn er 15 Minuten vor Schluss von der Bank kommt, warum sollte er dann nicht auf die Verteidiger losstürmen? Das würde er keine 90 Minuten durchhalten, aber 15 Minuten und dann erschöpft vom Platz zu gehen, ist nicht zu viel verlangt. Wenn man wenig Selbstvertrauen hat und vielleicht das Gefühl, dass die Fans gegen einen sind, warum sollte man dann nicht sein Bestes geben?“

Ziderarmy: „…er tut sich keinen Gefallen mit seinem Einsatz in den Spielen, wenn er eingewechselt wird. Ich habe auch noch nie einen Spieler gesehen, der sich so wenig für das Aufwärmen oder für die Trainingseinheiten in der Halbzeitpause interessiert.“

Einige Aussagen von Fans waren etwas differenzierter und erinnern in den Einschätzungen an seine Zeit beim SK Rapid. Der Tenor war dennoch nahezu immer der, dass sein Einsatzwillen zu schwach war:

bearded_red: „Teilweise ist sein Spiel meilenweit vom (benötigten) Niveau entfernt, und manchmal fühlt es sich an, als würde man mit zehn Leuten spielen, wenn er auf dem Platz steht, aber seine beiden Tore waren echte Qualität, und es gibt gelegentliche (sehr gelegentliche) Anzeichen für echtes Talent. Es ist zumindest etwas da, das den Eindruck erweckt, dass irgendwo ein Spieler in ihm steckt, der es wert ist, dass man an ihm festhält…“

Kommentare der Bristol-Fans nach Mayulus Wechsel zum SK Sturm Graz

Sehen wir uns nun an wie die Fans auf seinen Abgang reagieren. Glauben sie, dass er nach den sechs Monaten wieder zurückkommen wird?

!james: „Ich denke, das war das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben, und wir werden im Sommer für eine sehr geringe Ablösesumme unsere Verluste begrenzen.“

fly in the air: „Und jetzt bitte die nächste Stürmerverpflichtung. Diese war schockierend.“

petehinton: „Ihn an die Liga auszuleihen, aus der wir ihn unter Vertrag genommen haben, spricht Bände. Wir wollen ihn auf jeden Fall dauerhaft dorthin unterbringen.“

Jerseybean: „Das wirft ein schlechtes Licht auf alle, die an der Verpflichtung des Spielers beteiligt waren, und ich bezweifle, dass wir ihn jemals wiedersehen werden. Man weiß zwar, dass man nicht immer alles richtig macht, wenn man jemanden kauft, vor allem nicht aus dem Ausland, aber es ist schockierend, dass wir in diesem Fall, vor allem angesichts der angeblichen Ablösesumme und des positiven Rummels um ihn, alles so spektakulär falsch gemacht haben. Er wirkte in den meisten seiner wenigen Minuten bei City überfordert. Das Beste, worauf wir jetzt hoffen können, ist, dass wir einen Teil des Geldes, das wir ausgegeben haben, zurückbekommen.

Bris Red: „Wie andere schon sagten, eine völlig verunglückte Verpflichtung und eine kleine Blamage für das Scouting-Abteilung. Ich frage mich, ob wir jemanden im Sinn haben, der ihn ersetzen könnte?

Lordofthebling: „Es ist das Beste für alle Beteiligten, aber es fühlt sich sehr nach dem Ende an. Ich bin mir nicht sicher, ob es an der Einstellung liegt oder ob der Verein mehr hätte tun können, um ihm bei der Eingewöhnung zu helfen – aber ich habe einfach das Gefühl, dass er schon weg ist und wahrscheinlich woanders Erfolg haben wird.“

RoystonFootes Neffe: „Ich kann mir nur vorstellen, dass diese Leihe mit der Absicht erfolgt, ihn dauerhaft zu verpflichten. Ich glaube zwar immer noch, dass er irgendwo ein geborener Torjäger sein könnte, aber es ist klar, dass ihn die österreichische Bundesliga nicht auf die Härte der Championship vorbereitet hat, denn ein Erling Haaland ist er nicht! Obwohl er erst 22 Jahre alt ist, wird eine Rückkehr nach Österreich das wohl kaum ändern und ihn abhärten.“

handsofclay: „Wir können nicht sagen, dass es ein totaler Flop war, denn seine Tore haben uns in dieser Saison vier Punkte gesichert. Aber abgesehen von diesen zwei produktiven Einwechslungen war sein Beitrag furchtbar.“

Denbury Red: „Er schien eindeutig sehr unglücklich zu sein – und er schien sich nicht anzupassen. Man muss sich fragen, wie sein Englisch war und ob es jemanden gab, mit dem er sich außerhalb des Spielfeldes angefreundet hat – denn wenn er auf dem Spielfeld war, schienen andere Spieler nicht zu ihm passen zu wollen…“

Regale: „Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Wir haben etwas in ihm gesehen, das ihn hierhergebracht hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass er sich noch nicht eingelebt hat und deshalb wie ein Mitläufer aussah.“

RedRock: „Man muss akzeptieren, dass man nicht bei jedem Spieler ins Schwarze treffen kann, aber bei Fally lag man so weit daneben, dass es erstaunlich ist, dass er überhaupt auf einer Shortlist gelandet ist. Gut aber, dass früh erkannt wurde, dass er nicht zu uns passt – zumindest in Bezug auf unsere Bedürfnisse – und ein Plan zur Schadensbegrenzung umgesetzt wurde. Das ist das bestmögliche Ergebnis, also immerhin ein Lob an den Verein dafür. Jetzt: Nutzt das frei gewordene Gehalt, um einen Angreifer zu holen, der wirklich einen Unterschied machen kann.“

Dank dem letzten Kommentar sehen wir zudem, dass Mayulu auch von den eigenen Fans nicht mehr unterstützt wurde, was sein angeknackstes Selbstvertrauen weiter beschädigt haben dürfte:

Carey 6: „Er wollte nach dem Spiel, in dem er neulich mit Spottapplaus verabschiedet wurde, sowieso nicht bleiben. Als junger Spieler hätte das jegliches Selbstvertrauen zerstört, das er noch hatte. Ich hoffe, er schlägt sich gut, und wir schaffen es irgendwie, seine Kosten im Sommer wieder reinzuholen.“