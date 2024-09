So bewerten die Sturm-Fans die Sommertransferzeit!

Der SK Sturm Graz war vor seinem Start in die UEFA Champions League auf dem Transfermarkt durchaus aktiv. Aber wie schätzen die Fans die...

Der SK Sturm Graz war vor seinem Start in die UEFA Champions League auf dem Transfermarkt durchaus aktiv. Aber wie schätzen die Fans die Qualität und Ausgewogenheit der Neuzugänge ein? Wir haben die Meinungen der Sturm-Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

Schönaugürtel Mario: „Schicker hätte sich ziemlich sicher gerne finanziell etwas mehr aus dem Fenster gelehnt, um seinen Top-Kader zusammenzustellen, aber ein gesunder Mittelweg passt eh gut. Biereth war schon Transferhammer genug. Dazu Kiteishvili verlängert und Spieler aus Top-5-Ligen geholt. Genauso super Potentialspieler für die Zweier. Ich bin zufrieden, aber gleichzeitig neugierig auf den Geschäftsbericht.“

berndl van bombe: „Im Prinzip hat man fast alle gehalten und sich nicht wirklich verschlechtert. Einen Prass zu Konditionen zu ersetzen, bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis für unseren Verein passt, war vermutlich nicht drinnen. Mit den Leihen sollte das aber wohl halbwegs gelingen. Ich glaube, die Transferzeit, an der sich Schicker (sofern dann noch nicht in einer Top-Liga) messen lassen wird müssen, wird die im nächsten Sommer. Eine, wo vermutlich dann viele satt sind, den Plafond, von unseren sportlichen Möglichkeiten gesehen, erreicht werden haben und zudem die Leihen alle wieder auslaufen.“

11mousa: „Zvonarek und Yalcouye verstehe ich absolut. Beide sollen ein Loch auf einer Position füllen, für die wir aktuell niemand direkt und leistbar verpflichten können. Einen Prass ersetzt du mit Sturm-Budget nicht von heute auf morgen und das selbe gilt für Kiteishvili, der zwar da, aber verletzungsanfällig ist. Für beide haben wir in der Hinterhand junge Spieler, die wohl mehr und mehr eingebaut werden, um dann nächstes Jahr (ziemlich sicher ohne Champions League) Die Stammrolle zu übernehmen. Bei Yardimci enthalte ich mich der Stimme, weil ich bisher noch nirgends konkret gelesen habe, wie die Leih-Modalitäten sind. Wenn’s eine „normale“ Leihe ohne irgendwas sonst ist, versteh ich’s nicht ganz. Da wäre dann ein jüngeres Talent als Stürmer zwei bis vier, der eingebaut wird, sinnvoller gewesen. Aber wer weiß, was wir alles drinnen haben (und vielleicht hat ja Schicker eine Kaufoption für einen „symbolischen Euro“ quasi als Ablöse reingeschrieben).“

pit1312: „Bezüglich Leihen: Wir sollten nicht vergessen, dass wir auch Champions League spielen. Dafür braucht es halt auch halbwegs gestandene Kicker. Mit blutjungen Talenten wirst da leider nix reißen. Fakt ist: Wir haben eine echte Schwachstelle. Und die ist links hinten. Mir tun die zwei, die da spielen müssen (vor allem in der Champions League), schon jetzt leid.“

graz_fan: „Schicker hat auch heuer vieles richtig gemacht. Aber, dass er keinen der wechselwilligen Spieler angebracht hat, hat uns meiner Meinung nach die Möglichkeit genommen, nochmals in einen Stürmer (deshalb hier nur eine Leihe) oder Linksverteidiger zu investieren. Du kannst nicht den ganzen Sommer sagen, dass bestimmte Spieler verkauft werden und dann ist das Beste eine Leihe wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Verein die Kaufoption zieht. Im besten Fall macht sich der Spieler für andere Vereine interessant. Im schlimmsten Fall sind alle nächsten Sommer wieder da und man plant weiter nicht mit ihnen. Und die Dante-Situation versteh ich auch nicht. Dante hätte genug Chancen bekommen als Backup auf links und wäre auch öfter mal als Starter drangekommen. Damit war er die letzten Jahre eigentlich zufrieden. Warum man nicht mit ihm für diese Rolle geplant hat, versteh ich nicht. Karic ist kein Unbekannter, der noch viel Entwicklungspotential hat. Bei dem wusste man genau was man bekommt. Bin allerdings auch überrascht wie unsicher er auf dem Feld wirkt. Damit bringt er noch weniger als erwartet. Sollte Yalcouye das bringen was ich von ihm erwarte und er auch wirklich links spielt, wird das auch eine große Hilfe für den Linksverteidiger hinter ihm werden. Der ist läuferisch so top, dass er einige Löcher zulaufen wird und vor allem wird es dann auch nicht mehr so schlimm, dass unser Linksverteidiger nach vorne eher eine Vorgabe ist.“

markymushroom: „Alle hier mal aufschreien und jubeln… Otar ist noch immer in Graz! Freuen wir uns über die kleinen Dinge und eigentlich ist das nichts Kleines sondern eine Sensation. Der hat 190 Spiele bei uns, seinem Verein, ist GOAT und wird, egal was ist, auch bleiben. Sein Verbleib und Biereths feste Verpflichtung hätten wir ehrlich nie geglaubt. Also von einem mauem Transferfenster zu sprechen ist da echt unangebracht.“

Vöslauer: „Es sollte verboten werden was Andi Schicker hier wieder kocht, wir haben jetzt so einen starken Kader, es ist angerichtet für eine spektakuläre Saison!“

graz_fan: „Wenn die vier Leihspieler wirklich absolute Stammspieler werden, dann haben sie das Niveau gehoben und wir haben mehr Erfolg, den wir uns so nie leisten hätten können. Was bedeutet, es wird andere Möglichkeiten geben. War ja auch die letzten Jahre so. Auf der Torhüterposition haben wir uns schon vor drei Jahren für dieses Modell entschieden. Leihen gab es auch jedes Jahr bei den Feldspielern für mehr Kaderbreite. Sei es jetzt ein Ajeti oder Lavalee. Wenn du dir die Jahre so anschaust, wurde die Qualität bei den Leihen jedes Jahr besser, ohne dass wir deshalb als Team schlechter geworden sind – eher im Gegenteil. Klar musst du aufpassen, dass wir nicht zu schnell wachsen, weil irgendwann kannst das Niveau nicht mehr finanzieren.“

Schönaugürtel Mario: „Schicker hat bisher immer sehr durchdacht den Kader zusammengestellt. Ich hätte mir mehr Investment erwartet, aber die Leihen werden schon berechtigt sein. Vor allem das hohe Gehalt von gefragten Spielern kann dann schon zur Belastung werden, wenn es nicht mehr so rennt.“

graz_fan: „Nächste Saison wird es wohl keine 60 Millionen Umsatz mehr geben. Wenn du dann immer noch einen Kader mit hohen Personalkosten hast, kann es schnell mal in die falsche Richtung gehen. Vor allem weil wir anscheinend bei dem einen oder anderen Spieler unsere Gehaltsobergrenze überschritten haben.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Sturm Graz findet ihr im Sturm-Forum des Austrian Soccer Board.