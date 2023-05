So denken die Rapid-Fans über die Entlassung von Stefan Ebner!

Die Entlassung von Stefan Ebner hat auch unter den Rapid-Fans für einige Diskussionen gesorgt. Wir haben die Reaktionen der Fans im Austrian Soccer Board,...

Die Entlassung von Stefan Ebner hat auch unter den Rapid-Fans für einige Diskussionen gesorgt. Wir haben die Reaktionen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Dannyo: „Das wird in der Sportgeschäftsstelle einiges ändern und uns in unseren Entscheidungen flexibler und progressiver machen.“

AC58: „Statt Ebner wird jetzt entweder ein durchaus ansehnliches Spielergehalt frei oder man schafft Raum für den Betreuungs- bzw. Trainingsbereich. Ob und wann das alles Erfolg zeigt, wäre zwar grundsätzlich logisch, aber natürlich nicht buchhalterisch kalkulierbar. Aber, dass man im Verein gewillt ist, Dinge durchaus tiefer zu hinterfragen, sollte inzwischen deutlich genug geworden sein.“

Boidi: „Also bei den Strukturen wird vom neuen Präsidium und Katzer Nägel mit Köpfen gemacht – gefällt mir sehr gut. Jetzt noch in gleicher Konsequenz den Trainerstab in der Kampfmannschaft und der Zweier hinterfragen und analysieren um die richtigen Entscheidungen für ein modernes, progressives Rapid zu machen, um wieder Freude am Verein zu haben.“

Zidane85: „So wie momentan umgebaut wird, ist wohl niemand sicher. Man will den jahrzehntelangen Filz wohl abstreifen und das ist gut so!“

AC58: „Er wurde immer als eine Art wirtschaftlich-rechtlich zwischengeschaltete Kontrollinstanz beschrieben und da hatte er sicher auch Erfahrung. Spätestens nach der aufreibenden Zeit mit Barisic als Sportvorstand habe ich mich aber schon gefragt, ob er da ausreichende Unterstützung bekommt. Da ist die Konstellation mit Gartler jetzt wesentlich flexibler und handlungsfähiger. Und für die Prüfung der Rechtskonformität von Verträgen haben wir ja jetzt einen arbeitswilligen Fachmann im Präsidium sitzen.“

baeckerbua: „Ich bin seit meinem 8.Lebensjahr im Stadion und hatte nicht mal ein Gesicht zu Stefan Ebner. Schön unterm Radar bewegt…“

Lucifer: „Na da schau her, langsam aber doch bewegt sich der Verein wie ein schwerer Kreuzer gegen die Gischt… es soll bitte nicht aufhören und viele weitere Maßnahmen bezogen auf moderne Strukturen, sowie Professionalität geben. Ebner war lange Zeit weit mehr als viele hier vermuten und hat zudem wirklich gutes Geld verdient, ohne dabei in irgendeiner Verantwortung zu stehen bzw. sich einer stellen zu müssen.“

FloRyan: „Mir ist die Person Ebner egal, aber mich bewegt diese Meldung sehr. Warum tut sie das? Weil ich in mir gerade echte Hoffnung spüre, dass Rapid sich neu und modern aufstellt, dass Rapid profesioneller arbeiten wird und wir sportlich die Früchte all dieser Schritte ernten werden. Ich freue mich wirklich über diesen Schritt und hoffe das Ausmisten von Sesselklebern und Bremsern geht weiter!“

Gunner: „Endlich greift ein Präsidium da mal hin, diese gefühlt 17 Direktoren in der Röhre, und die Hawara und Trauzeugen von den Direktoren, und diese ganzen zig Jahre alten Strukturen, die schon ewig keinen Ansatz von Erfolg bringen, dafür aber offensichtlich Unsummen an Geld verschlingen – es kann einfach kein Fehler sein, hier mal auszumisten und frischen Wind reinzubringen. Noch dazu unter der Führung von erfahrenen Leuten wie Hanappi-Egger, Wrabetz oder Tojner, dazu bald mit Knipping viel Fußball-Wirtschafts-Expertise dazu, das hat alles Hand und Fuß. Wenn man sich jetzt halt noch über einen modernen Trainer drüber trauen würde…“

Zanetti: „Zoki hat angeblich große Stücke auf ihn gehalten, weil er die mühsame Arbeit erledigt hat, wird spannend, wie das mit Mecki und Gartler weitergeht.“

Ernesto: „Ich möchte mich jetzt mal bedanken bei Herrn Ebner für ca. 25 Jahre, die er für Rapid gearbeitet hat. Ich denke er hat immer sein Bestes gegeben. Nach so langer Zeit ist es dann auch irgendwann logisch, dass es zu einer Veränderung kommt, aber ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft.“

Batigol_7: „Danke für die geleistete Arbeit, lieber Stefan, aber ich denke, es wird Zeit für einen neuen Wind und begrüße die Entscheidung vorerst mal.“

derfalke35: „Ich sehe da auch keinen Sündenbock, es ist ein Optimierungsprozess, man will schlanker und effizienter werden, die in Summe freiwerdenden Gelder sollen dann für den Sport zur Verfügung stehen.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.