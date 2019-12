So geht es den „Auslands-Leihen“ der Roten Bullen

Die Leistungen der Salzburger Leihspieler Anderson Niangbo, Ousmane Diakité, Mergim Berisha, Luca Meisl und Samuel Tetteh sind hierzulande augenscheinlich – aber Österreichs Serienmeister Red...

Die Leistungen der Salzburger Leihspieler Anderson Niangbo, Ousmane Diakité, Mergim Berisha, Luca Meisl und Samuel Tetteh sind hierzulande augenscheinlich – aber Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg hat noch drei weitere Spieler ins Ausland verliehen, deren Leistungen in Österreich eher unter dem Radar bleiben. Wir haben uns angesehen, wie es den Auslands-Leihen der Roten Bullen geht.

Darko Todorovic

Der 22-jährige Darko Todorovic kam im Sommer 2018 von Sloboda Tuzla nach Salzburg und bestritt für die Bullen 14 Partien ehe er zu Holstein Kiel verliehen wurde. In der ersten Hälfte der Herbstsaison kam der Rechtsverteidiger recht regelmäßig zum Einsatz und sammelte insgesamt sechs Partien in der zweiten deutschen Bundesliga. Seine letzte Partie bestritt er Anfang November und seitdem saß er in fünf aufeinanderfolgenden Spielen nur auf der Bank. Todorovic konnte sich demnach keinen Stammplatz in Kiel erarbeiten und eine Rückkehr nach Salzburg erscheint derzeit eher unwahrscheinlich.

Youba Diarra

Ebenfalls in der zweiten deutschen Bundesliga ist Youba Diarra, den Salzburg bereits zuvor an Wiener Neustadt und den TSV Hartberg verlieh, wo er eine wichtige Stütze im defensiven Mittelfeld war. Sein Kreuzbandriss im Oktober des Vorjahres bremste den 21-jährigen Malier aber massiv und so wurde er bei Salzburg gleich von mehreren Mittelfeldspielern überholt. Von diesen Knieproblemen konnte sich Diarra nie wirklich erholen – auch nicht bei seinem Leihklub FC St.Pauli. Bisher stand er nur in drei Partien und insgesamt 113 Minuten lang auf dem Platz und seit Mitte November fehlt Diarra erneut wegen neuer Knieprobleme.

Gideon Mensah

Beim Ghanaer Gideon Mensah, der in Salzburg noch einen Vertrag bis 2024 hält, entschied man sich im Sommer gegen eine neuerliche Leihe zum SK Sturm Graz. Stattdessen parkten die Bullen den schnellen Linksverteidiger in Belgien, wo der 21-Jährige beim SV Zulte-Waregem unterkam. In der Jupiler Pro League ist Mensah Stammspieler beim Tabellensechsten und brachte es im Herbst auf zwölf Einsätze und zwei Assists in der Liga, sowie auf drei Cup-Einsätze und einen weiteren Assist. Zudem debütierte Mensah im November im ghanaischen Nationalteam: In der Qualifikation für den Afrika-Cup spielte er bei den Siegen gegen Südafrika und Sao Tome & Principe jeweils als Linksverteidiger durch. Die Entwicklung des Abwehrspielers dürfte somit im Plansoll sein.