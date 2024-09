So reagieren die Rapid-Fans auf das enttäuschende 1:1 gegen den LASK

Rapid musste beim gestrigen 1:1 gegen den LASK den ersten Punktverlust in einem Bundesligaheimspiel hinnehmen. Wir haben die Reaktionen der Rapid-Fans im Austrian Soccer...

pironi: „Ein unnötiges Unentschieden. Hoffentlich ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Eigentlich wollte ich den Schiedsrichter loben, aber nach dem Faul von Berisha an Bolla kann ich mir das sparen. Und Jansson ist schon wieder kaputt. Was ist nur mit unserer medizinischen Abteilung los?“

RapidWien07: „Wer so schlampig auftritt und so ein Gegentor bekommt hat keinen Sieg verdient!“

grubi87: „Unnötiger Punkteverlust. Ohne Geschenk treffen die in 500 Minuten nicht.“

tomstig: „Es wirkte 90 Minuten, als hätten wir uns auf Situationen vorbereitet, die sich dann so nicht ergeben haben. Insgesamt zu langsam und zu behäbig. Und ideenlos. Und statt 2:1 auf einmal Jansson verletzt. Zach. Gegen die Tabellenletzten die Punkte herschenken, wir sind’s ja eh schon gewohnt.“

hyks: „Missverständnisse, technische Mängel gepaart mit Unachtsamkeit nach der Halbzeitpause, ergeben ein Remis gegen schwache Linzer. Da war mehr drin. Aber sei es drum, wir sind Zuhause weiterhin ungeschlagen. Bitter mit Jansson. Man hat gesehen, dass wir mit ihm eine richtige Waffe besitzen. Hoffentlich nichts Schlimmes.“

narya: „Schwaches Spiel. 90 Minuten ohne Herz und zu oft ohne Hirn. Vor allem die zahlreichen schlampigen Pässe in Nähe 16er komplett unnötig. Und Beljo bereitet beim Zusehen mittlerweile physische Schmerzen. Das ist doch so viel zu wenig bei ihm, für unser Spiel ganz schwierig mit ihm.“

Starostyak: „Klassische 1-0 Partie, wenn man nicht so dumm wäre. Die Linzer komplett harmlos, aber wir waren oft ohne Tempo und nicht zwingend genug. Wenn man dann die besten Chancen nicht verwertet, kommt halt sowas raus. Top auch, dass sich Jansson nicht verletzt, wenn der Stangenschuss von Burgi rein geht. Schaub und Sangare dürfen für den Blödsinn ein paar Euro in die Mannschaftskasse zahlen.“

TimeToShine1899: „Das war absolut nichts in der Offensive. Keine Abschlüsse, kein Tempo, kein Dribbling, nur ein unsicheres Ball hin- und hergeschiebe und Flanken aus dem Halbraum noch und nöcher. Für mich absolut unzufriedenstellend, was wir da fabrizieren. Sowohl im Derby als auch heute.“

Gargamel_1899: „Schopp dürft den Lask etwas stabilisiert haben, haben gut verteidigt, wir haben’s ihnen aber auch leicht gemacht. Denke unter Darazs hätten wir das mit dieser Leistung aber trotzdem gewonnen. Das 1:1 war absolut ein Eigentor, ohne dem hätten wir heut kein einziges kassiert und halt das 1:0 drübergebogen. Wir schießen uns die Tore echt oft selbst.“

RomanHammer: „Die Chancenauswertung ist ein Wahnsinn. Normal musst die mit 3-4 Toren heimschicken. Blöd das Missverständnis nach der Halbzeit zum 1:1, ansonsten hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass dieses Spiel gegen uns kippen könnte.“

little beckham: „Schade, eher Kategorie unnötig. Bei Beljos Chance in der ersten Halbzeit versteh ich nicht, warum er sich am Fünfer den Ball noch stoppen will (was dann eh schiefgeht). Nach wie vor sehe ich viel zu wenig von ihm, wenn man seine Vita bedenkt und wofür er geholt wurde.“

rabbitmountain: „Leider verfallen wir in den letzten Spielen immer wieder in einen gewissen Trott. Praktisch die ganze 2. Halbzeit fehlte es an Tempo, Bewegung und Passschärfe. Kein Wunder, dass wir dann ziemlich viele Fehlpässe spielen und eigentlich keine Torchancen kreieren. Bin gespannt, ob wir aktuell eine Stagnation bzw einen Rückschritt in der Entwicklung erleben oder ob es schlicht am fehlenden Jansson liegt? Aus meiner Sicht fehlt uns jedenfalls ein schneller, quirliger Spieler, um unser Offensivspiel variantenreicher zu gestalten.“

Da Oide Bimbo: „Eigentlich ein gutes und komplett überlegenes Spiel, wären nicht die unverständlich vielen Fehler gewesen. Von Anfang wurde am Platz diskutiert und Chancen verstümpert. In Normalform gewinnen wir das 5:0. Heute wieder Mal der Beweis: ohne höchste Konzentration schießt uns sogar der arg minder bemittelte LASK ein Glückstor.“

Mecki: „Ja heute war es offensiv oft zu schlampig und ungenau, trotzdem hätten wir das gewinnen können und ein Gegner ist halt auch immer noch am Platz. Dass der LASK mit einem richtigen Trainer und weniger Verletzten besser auftritt war zu erwarten, die haben wir leider zu spät erwischt. Hinten hatten wir meistens alles unter Kontrolle, das Gegentor war maximal ärgerlich und unnötig. Der Punktverlust ist bitter aber kann passieren und alles in allem war das nun bei weitem keine Katastrophe heute. Wichtig wird sein in den nächsten drei Spielen gegen wirkliche Unteres Playoff Kandidaten ordentlich zu punkten.“

McKenzie1983: „Alles „halb so wild“ vor der Punkteteilung. Erst dann geht’s an Eingemachte. Der Abstand zur Spitze sollte bis dahin jedoch möglichst gering gehalten werden.“

MaSTeRLuK1899: „Für mich ganz klar zwei verlorene Punkte. Ohne das Geschenk von Sangare und Schaub machen die in 100 Jahren kein Tor. Der LASK ist defensiv solide gestanden, aber offensiv nicht vorhanden. Schade, die drei Punkte wären absolut möglich gewesen. Aber dank der Verletzung von Jansson ist das Ergebnis meiner Meinung nach Nebensache. Da muss die medizinische Abteilung ganz klar hinterfragt werden.“

AC58: „Typisch für uns ist jedenfalls, dass wir nicht sofort mit Spielbeginn konzentriert sind wenn es nicht gegen Spitzenteams geht. Das ist ein ziemlich grober mentaler Mangel, von dem ich nach dem sehr guten Sommer gehofft habe, dass wir drüber sind. Leider fallen wir im Moment wieder in alte Fehler aus der Zeit vor Klauß zurück. Das kann man jetzt als Rückschritt in einer natürlichen Entwicklung sehen. Im Leben ist es aber so, dass man die Chancen, die sich bieten, nützen muss. Denn niemand weiß ob und wie oft sie noch kommen. Mit der Niederlage gegen BW Linz kann ich leben, solche Tage gibt’s aber die drei Unentschieden tun sehr weh, weil die sechs verlorenen Punkte mit relativ wenig Aufwand und vor allem mit etwas mehr Konzentration zu erreichen gewesen wären. Spiele, in denen man die deutlich bessere Mannschaft ist, sollte man gewinnen. Das ist man seinem Selbstbewusstsein schuldig. Der Trainer darf dieses Element einer Mannschaft nicht vernachlässigen. Genau darin besteht nämlich das „Daseinwollen“ wenn die anderen schwächeln. Es hat etwas mit dem Willen zu tun.“

AntiPessimist: „Wir haben ein Konzentrationsproblem zu Anfang und Ende von Spielhälften, das ist auffällig und muss schleunigst behoben werden. Außerdem haben wir ein Lethargie-Problem namens Schaub. Kann mir gut vorstellen, dass er statistisch zu den Leistungsträgern der Mannschaft zählt, aber in Einzelszenen betrachtet ist er mir viel zu oft in spielentscheidenden Momenten sehr negativ aufgefallen. Seine fehlende Geschwindigkeit, kann er trotz hervorragender Technik häufig nicht mehr ausgleichen. Er verliert Bälle die ein Spieler, der als arrivierter Ruhepol geholt wurde, einfach nicht verlieren darf. Meiner Meinung nach zurzeit das schwächste Glied in der Kette.“

Adversus: „Ganz klar zwei verlorene Punkte, das Gegentor einfach ein Wahnsinn, wenn man es sich nochmals anschaut. Ich bin ja grundsätzlich keiner, der jetzt auf einen Spieler hinhaut und ich hoffe ja doch das er sich fängt, aber das was Schaub bisher zeigt, ist einfach zu wenig.“

