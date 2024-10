So reagierten die Rapid-Fans auf das 1:1 beim GAK!

Die Rapid-Fans sind nach einer weitgehend schwachen Leistung und einem 1:1 bei Tabellenschlusslicht GAK konsterniert. Wir haben nach dem Spiel die Reaktionen der Rapid-Fans...

rabbitmountain: „Freue mich über den Ausgleich und zumindest diesen einen Punkt. Ich hab es aber schon nach der Noah-Partie geschrieben: Die vielen Spiele und Verletzten machen uns zu schaffen und können wir auf Dauer nicht wegstecken. Einerseits können wir unsere Stammspieler aktuell nicht wirklich gut ersetzen und sehen einen klaren Qualitätsunterschied bei z.B. Lang oder Kaygin zu Jansson bzw. Sangare. Andererseits wirken wir körperlich und geistig nicht frisch. Aus meiner Sicht sind einige Spieler überspielt (Burgstaller, Grgic, Seidl, Sangare, Auer, Bolla). Dadurch wirkt es momentan doch recht zäh alles. Bin gespannt, wie wir die nächsten Wochen angehen und wie schnell Verletzte zurückkehren. Befürchte aber, dass wir noch ein paar ärgerliche Punkteverluste hinnehmen müssen.“

mrneub: „Chancenverwertung erneut der Knackpunkt. Burgi braucht mal eine Pause und sollte als Joker kommen. Lang hat seine Chancen nicht genutzt. Schaub und Jansson werden dringend benötigt.“

hyks: „Wieder lässt man Punkte liegen. Ja, wir sind müde, ja neuer Trainer beim GAK, Aufbruchstimmung bei den Grazern, aber von der Qualität muss es einfach reichen für die drei Punkte. Kaygin sicherlich sehr bemüht, aber kein Sangare. Lang gibt auch sicher alles, aber ist kein Jansson. Es wird wichtig sein, dass die verletzten Spieler wieder zurückkommen. Symptomatisch natürlich der Sonntagsschuss, den er einmal im Leben so perfekt trifft. Ich will die Leistung des GAK trotzdem nicht schmälern. Der Punkt geht völlig in Ordnung. Wenn es der Sieg für die Roten Teufel geworden hätte, wäre er auch in Ordnung gewesen. In der 79. Minute den ersten Torschuss in der zweiten Halbzeit abzugeben, sagt alles. Nächste Woche MUSS eine Leistungssteigerung her. Sturm wird ein anderes Kaliber sein. Sie werden nicht fahrlässig mit ihren Chancen umgehen.“

Hugo_Maradona: „Müdigkeit, Pech und Unvermögen haben uns nur ein X beschert. Wir hatten es schon mal schlechter. Dennoch natürlich eine Enttäuschung.“

Wuifal: „Gutes Zeichen, dass wir trotz so einer 2. Halbzeit die Partie nicht verlieren. 6-4-1 und 22 Punkte richtig leiwand. Bravo Burschen, jetzt heißts die Rückrunde genauso erfolgreich zu gestalten!“

Da Oide Bimbo: „Da hat heute leider gar nichts funktioniert. Vorne wie hinten sehr überheblich gegen Gegner, die sich die Lunge aus dem Körper rennen. Die Dynamik von Jansson, auch Schaub und Oswald können wir leider nicht ersetzen.“

GRAP: „Solche Spiele gibt’s über eine Saison immer wieder. Schwamm drüber. Hauptsache nicht verloren. Hand aufs Herz: Wer hätte vor der Saison nicht gesagt „Passt, nehme ich“, wenn wir nach elf Runden mit 22 Punkten in der Liga und dem Punktemaximum (!) in der Conference League dastehen?“

Zidane85: „Trotzdem haben wir nicht verloren und sind bis zur letzten Sekunde auf Sieg gegangen. Der Gegner zu Hause mit neuem Trainer und einer ganzen Woche Vorbereitung nur auf dieses Spiel mit Krämpfen am Schluss! Man muss nicht alles in den Himmel loben, aber schlecht ist etwas anderes und letztes Jahr um die Zeit wären wir OHNE Europacup hochzufrieden gewesen mit jener Punkteausbeute. Man stelle sich vor Jansson, Schaub, Oswald etc. wären alle fit.“

Adversus: „Die Chancenauswertung hat uns da heute beinahe das Genick gebrochen. Immerhin noch einen Punkt gemacht.“

dingo: „xG 1:43 zu 0,48, 74% Ballbesitz. Mit einem Burgi in nur durchschnittlicher Form gewinnen wir die Schweinspartie trotzdem.“

Starostyak: „Wir sind einfach auswärtsschwach, das muss man nach der Hälfte des Grunddurchgangs konstatieren – nur die Heimstärke hält uns oben. Etwas glücklicher, wenn auch verdienter Sieg in Altach, beim WAC eine Führung nach starker erster Hälfte hergeschenkt, heute eigentlich mit Oberwasser gegen einen sehr limitierten Gegner, trotzdem wieder keine Tore gemacht; in Linz gegen BW untergegangen und in Klagenfurt zu dumm, um gegen zehn Mann einen zweiten Treffer zu machen. Da muss sich schleunigst was tun, denn die Rückrunde, beginnend mit Sturm auswärts nächste Woche, ist kein Honigschlecken. Um zum Positiven zu kommen: Wenigstens die Niederlagen vermieden, 22 Punkte und ein Schnitt von 2,0 passen weiterhin, aber die Rückrunde wird schwierig mit sechs Auswärtspartien, noch dazu bei allen Topteams. Nehme an, dass Sturm heute gewinnen wird, dann kann der Abstand auf die Schwoarzen nächste Woche schon beträchtlich anwachsen, wenn man da wieder so auftritt.“

Cytoplasma: „Niederlage hätte mich sehr geärgert gegen den Letzten. Mit dem Punkt kann man noch irgendwie leben. Weiterhin nur eine Niederlage in dieser Saison ist das Positive.“

RomanHammer: „Vor den Spiel hätte ich mich über ein Unentschieden geärgert. Aber nach dem 0:1 bin ich echt froh, dass wir noch einen Punkt retten konnten, wobei sogar noch das 2:1 möglich gewesen wäre. Man merkt uns definitiv schon an, dass wir einige Spiele mehr gespielt haben, ich hoffe, dass ein paar verletzte Spieler jetzt bald zurückkommen.“

Dzekson: „Wie oft hat uns diese Saison eine Abseitsentscheidung aufgrund eines Zehennagels Tore und Punkte gekostet? Sehr schwache Partie, wo man gemerkt hat, dass einige Spieler – auch im Kopf – müde wirkten. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass man gezielter rotiert und früher wechselt. Ich weiß, dass Kaygin hier oft gut weg kommt aber mir persönlich hat er nie wirklich gefallen. Sehr langsam bei seinen Entscheidungen und noch nicht so weit um uns von der ersten Minute zu helfen. Ohne jetzt auf Einzelne draufzuhauen war das von der ganzen Mannschaft viel zu wenig. Schade, dass Oswald verletzt ist. Der wäre jetzt Gold wert. Nächste Woche dürfte zumindest Schaub wieder dabei sein.“

flonaldinho10: „Die mangelnden Rotations-Optionen machen sich leider bemerkbar, bin gespannt, was man da im Cup am Mittwoch macht.“

TomTom90: „Es war das erwartet schwere Spiel, das war heute unser 21.! Pflichtspiel seit Juli. Und wir haben mit Oswald, Schaub, Börkeeiet, Jansson und Mmaee fünf verletzte Spieler, die uns massiv fehlen. Und wir somit kaum rotieren können. Und jetzt merkt man die Dreifachbelastung. Ich hoffe, dass jetzt bald wieder die Alternativen zurückkommen. Wir haben von diesen 21 Pflichtspielen immer noch nur zwei verloren. Jetzt hoffentlich gegen Stripfing mit Rotation drüberkommen und die Batterien frisch laden.“

schimli: „Von der Qualität her muss gegen einen GAK auch eine etwas stärker durchrotierte Mannschaft reichen. So leid es mir tut, aber der GAK hat sehr wenig Qualität für Bundesliga-Verhältnisse. Die sind nicht ohne Grund Stockletzter. „Oft Pech haben“ oder unglückliche Spielverläufe heißt eh schon wissen… Ich lass mir solche Spiele, auch mit Müdigkeit nach einer EC-Woche und Verletzten gegen so gut wie jeden anderen Gegner in der Bundesliga einreden, aber nicht gegen diesen GAK. Das waren heute ca. 25 ganz passable Minuten von Minute 20 bis zur Halbzeit, wo wir die Partie schon vorentscheiden können bzw. müssen. Die 2. Halbzeit war einfach nur mehr schwach und selbst mit dieser schwachen Leistung hätten wir dann fast gewonnen, aber auch verlieren können wenn’s blöder rennt.“

bruno_conte: „Dieses Spiel hatte aus meiner Perspektive einen einzigen Fehler – Burgstaller. Dass er durchspielen durfte ist eigentlich unfassbar. Er hätte schon nach 20 Minuten ausgetauscht gehört. Kein einziges brauchbares Zuspiel, Pässe entweder viel zu scharf oder zu schwach, verliert fast jeden Zweikampf, macht das Spiel noch langsamer als es eh schon ist. Schüsse wie ein Schüler. Wieso lässt man ihn bitte durchspielen? Da spielst freiwillig mit neun Feldspielern. Ich bin ein Riesenfan von ihm aber bitte, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Bischof hätte viel früher kommen müssen. Wäre auch keine Garantie, aber dass Burgstaller heute sinnlos war, das hat man schon sehr früh erkannt.“

Longitudinal: „Mit dem Punkt kann ich leben, für mich war er auch verdient; hoffe die ganzen Verletzten kommen bald zurück; Kaygin und Lang helfen uns leider nicht; Bischof taugt mir, ich glaube der wird was, scheint eine gute Mentalität zu haben. Fast alle Spieler wirken müde.“

Wuifal: „Bischof hat übrigens wieder ordentlich für Schwung gesorgt und umgerührt. Freut mich sehr, dass er eine echte Alternative ist. Bin mir recht sicher, dass er im Cup starten wird, hat er sich auch verdient!“

1899fm: „Viele vergessen, wo wir herkommen und wo wir z.b. letztes Jahr standen. Bis jetzt insgesamt 21 Spiele und nur zwei Niederlagen, wovon eine mehr als unglücklich war. Bitte am Boden bleiben und sich ob der aktuellen Situation ein wenig erfreuen.“

Hugo_Maradona: „Es waren seit Anfang Anfang der Saison bisher 21 Pflichtspiele. Davon 8 KO-Spiele und zwei weitere in der Conference League. Unsere wichtigsten Rotationsspieler (Jansson, Schaub, Oswald, Mmaee…) sind/waren über viele Wochen verletzt und somit musste die Einserpanier fast immer starten. Deswegen bin ich, trotz aller Enttäuschung, den Jungs heute nicht böse. Wir haben (neben den Erfolgen im Cup und EC) in der Meisterschaft einen 2er-Schnitt erreichen können und sollten wir das halten können, dann beenden wir die Saison mit 44 Punkten. Damit wurde Sturm im letzten Jahr Meister. Natürlich wird die Rückrunde jetzt mit Austria, Sturm und Salzburg auswärts schwieriger, aber wir werden weiter konstant zuhause gegen die Kleinen punkten. Am Mittwoch im Cup weiter kommen und am Sonntag werden wir eine ganz andere Rapid in Graz sehen!“

MaSTeRLuK1899: „War klar, dass wir mit dieser Belastung und diesen Ausfällen irgendwann Probleme bekommen werden. Es ist einfach ein riesiges Problem, dass mit Schaub, Mmaee, Borkeeiet, Oswald die halbe Bank und mit Jansson einer der wichtigsten Offensivspieler fehlt. Wenn man dann noch Schöller und Gale einrechnet, fehlt uns eigentlich eine komplette Bank. Rein aus dem sportlichen Aspekt aus Sicht von Rapid gesehen ist es sicher auch kein Vorteil, dass acht Spieler aus dem Kampfmannschaftskader in diversen Nationalteams und U21-Nationalteams spielen. Unabhängig davon muss sich Klauss meiner Meinung nach schon auch die Frage stellen, ob dieses blinde Vertrauen in Burgstaller noch gerechtfertigt ist. Laut Sofascore steht er in der Liga bei einem Tor und bei neun (!) vergebenen Großchancen. Zum Vergleich, Beljo hat bei neun vergebenen Großchancen dafür sechs Tore gemacht. Burgstaller wird mehr und mehr zum personifizierten Chancentod und ist sicher auch einer der Hauptgründe dafür, dass wir so unfassbar viele Chancen liegen lassen. Gerade auf seiner Position haben wir mit Bischof und Wurmbrand zwei richtige Toptalente im Kader, mit Wurmbrand sogar eines der größten Talente im Land. Der Umgang mit Wurmbrand ist für mich völlig unverständlich. Der Tausch Kaygin für Sangare kam für Kaygin wahrscheinlich auch zu früh. Für mich war Kaygin der schwächste Mann am Platz. Er hatte zwar einige gute Ballgewinne, aber 67% Passquote sind für einen zentralen Mittelfeldspieler richtig schwach. Sangare zum Vergleich kommt im Schnitt auf eine Passquote von 88%. Da wird’s Zeit, dass Oswald wieder fit wird. Kaygin hat mir persönlich in keinem seiner Einsätze gefallen.“

