Sofian Bahloul unterschreibt beim SCR Altach

Der SCR Altach freut sich, seinen dritten Winterneuzugang bekanntzugeben. Sofian Bahloul (24) kommt vom Schweizer Zweitligisten Wil ins Rheindorf. Der Franzose, welcher sowohl auf dem Flügel als auch zentral hinter den Spitzen agieren kann, bringt eine beachtliche Anzahl an Scorerpunkten mit: In 180 Challenge League Spiele sammelte der Mann aus Nantes 47 Tore und 28 Assists.

Bonjour, Sofian! Der Sportclub Rheindorf Altach ist nochmals in der Offensive fündig geworden. Der 24-jährige Bahloul ist das neuste Kadermitglied des österreichischen Bundesligisten. Der Franzose mit algerischen Wurzeln gilt als feiner Techniker und bringt mit seinem starken linken Fuß ebenso hohe Qualitäten im Abschluss mit. Bahloul unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026, über die Ablösemodalitäten vereinbarten der FC Wil und der SCR Altach Stillschweigen.

Roland Kirchler, Sportdirektor:

„Sofian fällt in die Kategorie Kreativspieler. Mit seiner variablen Spielweise werden wir als Mannschaft unberechenbarer. In der Schweizer Challenge League hat er konstant auf hohem Niveau performt. Wir sind davon überzeugt, dass er auch unserem Team in naher Zukunft einen weiteren Qualitätsschub geben wird.“