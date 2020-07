Solet, Tijani, Crescenti – die neuen Top-Talente im „Bullenstall“

Bereits in der vergangenen Saison gab Salzburg mehr als sieben Millionen Euro für drei 16-jährige Kicker aus. Kjaergaard, Sesko und Okoh kamen bisher nur...

Bereits in der vergangenen Saison gab Salzburg mehr als sieben Millionen Euro für drei 16-jährige Kicker aus. Kjaergaard, Sesko und Okoh kamen bisher nur für Liefering zum Einsatz, werden also – wie üblich – behutsam aufgebaut. Von der 11,2 Millionen Euro schweren Rekordablöse für den 19-jährigen Noah Okafor ganz zu schweigen. Auch vor der Saison 2020/21 bleiben die finanzstarken Salzburger ihrem Konzept treu und präsentierten bereits drei neue Spieler, die im Bullenstall zu Stars heranwachsen sollen. Weitere sollen in den nächsten Wochen folgen.

Oumar Solet kommt aus Lyon

Gestern gab Salzburg die fixe Verpflichtung von Oumar Solet von Olympique Lyon bekannt. Dass der 19-jährige Innenverteidiger nach Salzburg wechseln dürfte, stand bereits seit einigen Wochen fest. Nun einigten sich die Bullen mit dem Franzosen mit Wurzeln in der Zentralafrikanischen Republik auf einen Fünfjahresvertrag. Der 192cm große Defensivspieler kostete 4,5 Millionen Euro, könnte durch Boni sogar noch um vier Millionen teurer werden und ist damit unter anderem teurer als Megatalent Karim Adeyemi. Wenn alle Bonusbedingungen erfüllt werden, könnte Solet zum drittteuersten Spieler der Vereinsgeschichte, sogar noch teurer als Haaland werden. Für die Kampfmannschaft von Lyon bestritt Solet vier Partien, allerdings wurde er zuletzt durch einen Kreuzbandriss zurückgeworfen, den er gerade fertig auskuriert. Im August soll er wieder voll trainieren können.

Samson Tijani kommt mit Verspätung

Der Kapitän der nigerianischen U17-Nationalelf kommt mit etwas Verspätung nach Salzburg. Bereits seit einem knappen Jahr wollten die Bullen den defensiven Mittelfeldspieler vom Collins Edwin FC verpflichten. Jetzt, kurz nach seinem 18.Geburtstag, ist es endlich soweit. Der 18-Jährige spielt normalerweise als Sechser, fühlt sich aber trotz seiner geringen Größe von 175cm auch in einer Dreierkette als Aufbauspieler wohl. Im Gegensatz zu Solet, der recht bald in der Kampfmannschaft Fuß fassen sollte, kann man bei Tijani erwarten, dass er zumindest ein halbes Jahr Spielpraxis beim FC Liefering sammeln wird, um die Umstellung auf europäischen Fußball einfacher zu schaffen.

Federico Crescenti als neuer U18-Stürmer

Ebenfalls neu bei Red Bull ist der in Dornbirn geborene Schweizer Federico Leandro Crescenti, der zuletzt im Nachwuchs des FC St.Gallen spielte und ablösefrei bzw. nur gegen eine Ausbildungsentschädigung nach Salzburg wechselt. Der 173cm große Mittelstürmer unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den Bullen und ist vorerst für die U18-Akademiemannschaft eingeplant. Salzburg setzte sich im Wettbieten gegen Teams wie Bayern, Dortmund, Juventus und Manchester United durch. Da Crescenti in Vorarlberg geboren wurde, befürchtet man in der Schweiz bereits, dass er als Salzburg-Spieler auch die Nationaltrikots tauschen könnte. Bisher kickte Crescenti für die Nachwuchsauswahlen der Schweiz, zuletzt spielte der 16-Jährige für die U17-Nationalmannschaft.