Später Transfercoup: Salzburg vor Verpflichtung von Liverpool-Jungstar

Red Bull Salzburg soll vor der leihweisen Verpflichtung des Liverpool-Talents Stefan Bajcetic stehen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler gilt als eines der größten Talente der Premier League und soll in Salzburg auf höchstem Niveau Spielpraxis sammeln.

Bis vor kurzem machte sich noch Verwunderung unter den Fans breit, weil Red Bull Salzburg am Transfermarkt noch relativ inaktiv war. Die „Roten Bullen“ scheinen aber nach ihrer fixierten Qualifikation für die UEFA Champions League am Dienstagabend noch einmal richtig nachrüsten zu wollen. Der serbisch-stämmige Spanier Bajcetic wäre eine echte Ansage.

Der defensive Mittelfeldspieler wurde im spanischen Vigo geboren, wo sein Vater Srdjan Bajcetic als Profi aktiv war. Im Jänner 2021 wechselte der Rohdiamant aus dem Nachwuchs von Celta Vigo nach Liverpool, wo er in der U17 und der U18 spielte, die Reserve aber praktisch übersprang und im August 2022 auch für die Kampfmannschaft debütierte.

Jürgen Klopp hatte Gefallen am athletischen, 185cm großen Sechser gefunden – und auch der heutige Salzburg-Coach Pepijn Lijnders kennt den Liverpool-Jungstar natürlich aus seiner Zeit an der Anfield Road. Bajcetic kam bisher auf 22 Pflichtspieleinsätze für die „Reds“, erzielte einen Treffer, glänzte aber vor allem mit Defensivtugenden und der Fähigkeit das Tempo des Spiels zu steuern. Bajcetic ist gegen den Ball ausgesprochen aktiv und aggressiv, kann aber auch viel am Ball und überzeugt mit guten Spielverlagerungen und cleverem Passspiel.

In Liverpool ist die Konkurrenzlage für den 19-Jährigen allerdings noch schwierig: Im sehr fluiden Dreiermittelfeld der Mannschaft von Arne Slot spielten zuletzt mit Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister und Dominik Szoboszlai drei Spieler, die bereits über mehr Erfahrung auf Top-Level verfügen. Auf der Bank nahmen beim 2:0-Sieg über Brentford am vergangenen Wochenende zudem der Japaner Wataru Endo und Harvey Elliott Platz.

Langfristig planen die „Reds“ sicher mit Bajcetic – sein Vertrag in Liverpool läuft bis Sommer 2027. Allerdings könnte eine Leihe nach Salzburg für alle Parteien die richtige Entscheidung sein. Beim österreichischen Vizemeister fehlt es noch ein wenig an Sechsern: Lucas Gourna-Douath machte nicht die Entwicklung, die man sich erhoffte, zudem steht Mamady Diambou vor dem Absprung nach Frankreich und die japanische Neuerwerbung Takumu Kawamura fällt mit einem Innenbandriss weiterhin aus. Zuletzt spielte der Argentinier Nicolás Capaldo auf der Sechs – hinter den beiden Dänen Kjaergaard und Bidstrup.

Den jungen Spanier fix zu verpflichten wird für Salzburg wohl kaum drin sein. Für die bevorstehenden Aufgaben in Champions League, Liga und Cup sprechen aber dafür, dass Bajcetic mit einem Wechsel nach Salzburg die richtige Entscheidung treffen würde, um reichlich Spielpraxis zu sammeln. Der Deal soll laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano bereits auf der Zielgeraden sein.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: RB Salzburg in advanced talks to sign Stefan Bajčetić on loan from Liverpool.

Negotiations at final stages with details to be clarified but already underway, as Pep Lijnders wants Stefan.

Clubs in Spain also wanted him but RB Salzburg are now close. ⏳🇦🇹 pic.twitter.com/RVqFRw4LJx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024