Spieleranalyse: So spielt Rapid-Neuzugang Raux Yao!

Der SK Rapid hat Serge-Philippe Raux Yao verpflichtet. Der 197cm große Abwehrspieler ist ab Juli ablösefrei und unterschreibt einen Vierjahresvertrag bei dem österreichischen Rekordmeister....

Der SK Rapid hat Serge-Philippe Raux Yao verpflichtet. Der 197cm große Abwehrspieler ist ab Juli ablösefrei und unterschreibt einen Vierjahresvertrag bei dem österreichischen Rekordmeister. In diesem ausführlichen Artikel gehen wir auf seine Stärken und Schwächen ein und stellen dar, warum sich Raux Yao als ein Top-Transfer für die Hütteldorfer herausstellen könnte.

Handlungsbedarf aufgrund von möglichem Querfeld Abgang

Weil sich der Abgang von Innenverteidigertalent Leopold Querfeld immer mehr anbahnt, haben Markus Katzer und sein Team im kommenden Sommer Handlungsbedarf auf der Position des Innenverteidigers. Obwohl Nenad Cvetkovic, der fast die komplette Saison 2023/24 aufgrund eines Kreuzbandrisses, den er sich bereits am 4. Spieltag der österreichischen Bundesliga zuzog, kommende Saison wieder topfit werden sollte, ist die Innenverteidigung eine Baustelle, die Rapid angehen muss. Neben dem Serben, der wahrscheinlich bei einem Querfeld Abgang wieder auf seine primäre Position als rechter Innenverteidiger wechseln wird, benötigten die Grün-Weißen einen weiteren Abwehrspieler vom „Kaliber Stütze“ neben ihm – bestenfalls einen Linksfuß.

Kongolo-Situation zu unsicher

Auch wenn Katzer bereits bestätigte, dass Rapid den bislang nur geliehenen Terence Kongolo fix verpflichten möchte, gibt es auch bei ihm gleich mehrere Fragezeichen. Diese Saison verpasste der Niederländer unter anderem aufgrund von drei roten Karten, aber vor allem aufgrund von Verletzungen einen großen Teil der Spiele. Insgesamt verpasste er dadurch in der aktuellen Saison beinahe die Hälfte der möglichen Partien. In seiner kompletten Karriere kommt er auf grausame 150 Spiele, die er aufgrund verschiedenster Verletzungen nicht antreten konnte. Auch der finanzielle Aspekt könnte in Kongolos Fall für Rapid zum Problem werden. Bisher wurde der Niederländer hauptsächlich durch den Fulham FC finanziert, was ab Sommer anders wäre, würde Rapid ihn fix verpflichten.

Zusätzlich zu der Frage nach Kongolos Fitness schadet ein Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung, den es bei Rapid schon lange nicht mehr gab, nur in wenigen Fällen. Die weiteren Optionen der Wiener waren diese Saison der 30-jährige Maximilian Hofmann, der die Blüte seiner Karriere bereits hinter sich hat und der 34-jährige Michael Sollbauer, der schlichtweg qualitativ nicht gut genug für den SK Rapid ist. Auch Martin Moormann spielte im Abwehrzentrum in der laufenden Saison so gut wie gar keine Rolle. Wahnsinnig starke Innenverteidiger-Backups oder ein Konkurrenzkampf sehen anders aus.

Dies spürte Klauß’ Mannschaft vor allem zum Ende der Saison, wo teilweise sogar der gelernte Außenverteidiger Neraysho Kasanwirjo in die Innenverteidigung rücken musste und man das Nachsehen gegen Teams hatte, die über diese nötige Breite in der Abwehr – bzw. sogar im kompletten Kader – verfügten. Ein Neuzugang auf dieser Position wäre also spätestens bei einem Querfeld-Abgang ein absolutes Muss. Rapid ist zudem am 18-jährigen Abwehrtalent Jakob Schöller interessiert, den man für eine Ausstiegsklausel von € 500.000 verpflichten und als Rotationsspieler an die Mannschaft heranführen könnte.

Raux Yaos bisheriger Werdegang

Raux Yao durchlief die Jugend von AJ Auxerre bevor er 2020 nach nur einem Einsatz für die Profis den Schritt ins Ausland zu Cercle Brügge wagte, weil ihm der Sprung in die erste Elf nicht gelang.

In Belgien unterschrieb der damals 21-Jährige einen Vierjahresvertrag. Seine Zeit in Brügge sollte aber bereits nach mageren drei Profispielen und knappen anderthalb Jahren zu Ende gehen, als ihm der Verein ermöglichte, ablösefrei zurück in seine Heimat zu gehen und sich dem Rodez AF anzuschließen.

Beim französischen Zweitligisten nahm seine Karriere endlich so richtig Fahrt auf. Dort etablierte er sich direkt als Stammspieler und benötigte wenig Zeit um eine wichtige Säule im Team zu werden. Seit seinem Wechsel Ende Jänner 2022 absolvierte er 80 Spiele und startete davon in 75. Nur zweimal wurde er ausgewechselt und nur dreimal musste er von der Bank aus das ganze Spiel über zusehen.

Mit diesen Leistungen verhalf er Rodez nicht nur zweimal knapp dem Abstieg zu entkommen, sondern auch in der laufenden Saison die beste Platzierung in der Vereinshistorie zu erzielen. Unter anderem dank seiner Leistungen befindet sich Rodez aktuell auf einem starken vierten Platz und steckt damit mitten im Aufstiegsrennen. Die Leistungen des Abwehrchefs blieben selbstverständlich nicht unerkannt, einige Teams aus dem In- und Ausland, darunter Montpellier, Kopenhagen, der Charlotte FC und weitere Vereine bekundeten bereits Interesse.

Die Stärken und Schwächen von Raux Yao

Doch was zeichnet den 24-Jährigen am Platz tatsächlich aus? Bevor wir im Detail auf das Spielerprofil von Raux Yao, Statistiken und einzelne Szenen eingehen werden, wollen wir einen allgemeinen Überblick über die Stärken und Schwächen des Franzosen mit ivorischen Wurzeln geben.

Für seinen aktuellen Arbeitgeber Rodez agiert Yao zumeist als zentraler Innenverteidiger in einer Dreierkette, wobei er auch gelegentlich die halblinke Rolle in der Kette übernimmt.

Das Offensichtlichste und Erste was auffällt, wenn man den Abwehrspieler beobachtet, ist seine physische Präsenz. Mit 197cm und 84kg ist er unmöglich zu übersehen und hat tolle körperliche Anlagen für einen zentralen Verteidiger. Diese physischen Attribute spiegeln sich logischerweise auch in seinem Spiel wieder, der Franzose ist physisch stark und unter anderem dadurch ein absolutes Zweikampfmonster. Dank seiner Größe gewinnt er nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft den Großteil seiner Zweikämpfe und klärt dutzende Bälle bzw. fängt sie ab. Dieser Körperbau bringt aber auch Nachteile mit sich, was dazu führt, dass Raux Yao weit davon entfernt ist, der schnellste, der agilste oder mobilste Spieler am Feld zu sein.

Dazu verfügt der Innenverteidiger auch über Qualitäten im Ballbesitz, hat eine ordentliche Grundtechnik, ein starkes Passspiel und ist auch fähig, den Ball selbst nach vorne zu tragen. Seine Ruhe am Ball und die Bereitschaft viel progressiv und vertikal zu spielen gehören weiters zu seinen Stärken.

Raux Yao ist ein ausgesprochen fokussierter und konzentrierter Spieler, kommuniziert viel mit seinen Mitspielern und gilt sowohl am Platz, wie auch abseits davon als ruhig und gelassen, agiert gleichzeitig aber auch mit der nötigen Aggressivität. Seine Aktionen wirken zielstrebig, er hat ein hohes Level an Spielverständnis und weiß stets ein paar Sekunden im Voraus, was sein nächster Schritt sein wird. Die Fähigkeit ein „Spiel zu lesen“ ist heutzutage absolut essentiell für moderne Innenverteidiger.

Hält im Vergleich zu Top-Verteidigern mit

Als Start in die Analyse werfen wir einen Blick auf seine Statistiken im Vergleich mit den aktuellen Rapid-Innenverteidigern und den besten zentralen Abwehrspielern der österreichischen Bundesliga. Dafür ziehen wir die Statistiken der aktuellen Saison 2023/24 als Vergleichswerte heran.

Wichtig zu beachten ist, dass Statistiken und Leistungsdaten immer im Kontext zu Liga, System, Rolle, etc. gesehen werden müssen und sich Spieler aus zwei verschiedenen Ligen auch nicht optimal vergleichen lassen. Jedoch sind Daten ein wichtiges Werkzeug im Weltfußball, die ergänzend zu dem „Eye Test“, sehr hilfreich sind.

Beim ersten Blick auf den Vergleich, erkennt man, dass er in vielen Statistiken mit den besten Abwehrspielern in Österreich mithalten kann. Zu beachten ist hier auch, dass er zuletzt in einer Dreierkette spielte, während einige der Spieler im Vergleich dies nicht tun und daher auch ein größeres Ausmaß an Arbeit und Ballaktionen haben.

Man erkennt, dass die Anzahl seiner Grätschen relativ gering ist. Raux Yao ist ein Innenverteidiger der es bevorzugt, beim Verteidigen auf seinen Füßen zu bleiben. Dies ist nicht zwingend etwas Negatives, eher das Gegenteil, da das Risiko einer misslungenen Grätsche hoch ist, weil danach der Gegenspieler in der Regel uneinholbar wird.

Eine von Raux Yaos Stärken ist das Abfangen von Bällen. Der Franzose gilt allgemein als ein sehr proaktiver und konzentrierter Verteidiger, der ständig antizipiert, das Spiel gut liest und gerne aus seiner Abwehrkette heraus nach vorne verteidigt, um den Gegenspieler bei der Annahme zu stören oder den Ball schon davor abzufangen.

Raux Yao liest das Spiel gut – antizipiert den Pass schon bevor er gespielt wurde und kann schlussendlich durch gutes Timing beim Herausschieben den Ball abfangen und weiterleiten.

Auch hierbei sind seine langen Beine ein äußerst hilfreiches Werkzeug, das ihm dabei hilft, einen Tick schneller am Ball zu sein, als sein Gegenspieler. In der Anzahl der an den Ballbesitz angepassten abgefangenen Bälle hat er zwar das Nachsehen gegenüber jedem verglichenen Spieler, mit Ausnahme von Sollbauer, liegt aber nicht weit dahinter. Salzburgs Solet ist in dieser Statistik erwartungsgemäß der Ligabeste.

Ein Grund dafür, ist seine fehlende Spritzigkeit. Raux Yao tut sich in den ersten paar Metern schwer, hohes Tempo aufzunehmen und bewegt sich allgemein zu undynamisch, befindet sich zu wenig auf den Zehenspitzen sondern tritt mit dem ganzen Fuß auf und hat aufgrund seiner Statur auch einen hohen Körperschwerpunkt, was in Summe das Nachsehen in kurzen Sprints gegenüber Gegenspielern zur Folge hat. Über längere Strecken hat der Abwehrchef die Fähigkeit auf eine gute Endgeschwindigkeit zu kommen, wodurch er bei längeren Sprintduellen mit vielen Angreifern gut mithalten kann.

Kaum anfällig auf unnötige Fouls

Raux Yao stellt jederzeit sicher, so nah an seinem Gegenspieler zu „kleben“ ,wie nur möglich. Er verfolgt ihn meistens auf Schritt und Tritt und lässt ihm wenig Platz und Zeit. Der Innenverteidiger agiert mit einem guten Aggressionslevel, was aber stets im Rahmen bleibt. Mit der Anzahl an gelben und roten Karten befindet er sich im Mittelmaß, vier gelbe und eine rote Karte in der laufenden, aber nur zwei gelbe Karten in der vergangenen Saison hat der Abwehrspieler gesammelt und allgemein hält sich die Menge seiner Fouls in Grenzen. Woran der 24-Jährige noch arbeiten muss, ist seine Entscheidungsfindung, wenn es darum geht, seine Kette zu verlassen. Oft ist er übermütig, lässt sich grundlos aus seiner Abwehrkette ziehen und öffnet dadurch gefährliche Räume in seinem Rücken, wenn er es nicht schafft den Ball zu gewinnen oder zu klären.

Dominant in der Luft

Eine weitere Begabung des Abwehrchefs ist seine Qualität bei Luftzweikämpfen. Durch seine Größe kommt auch dieser Aspekt in seinem Spiel wenig überraschend, während er zwar um ein gutes Stück weniger Luftzweikämpfe führt, als die Spieler in der Vergleichsgrafik, ist seine Gewinnquote hoch.

Zusätzlich zu seiner Größe kann man bei Raux Yao eine sehr ordentliche Sprungkraft feststellen, wobei er sich dafür ein bis zwei Schritte absetzt, um Anlauf zu nehmen und aus dem Lauf in die Luft steigt. Muss der Abwehrchef aus dem Stand in einen Luftzweikampf gehen, kann man erkennen, dass seine Sprungkraft logischerweise um ein gutes Stück schwächer wird, was bei seiner Größe aber kein großes Problem ist.

Auch sein Timing ist oft richtig, er springt im richtigen Moment hoch und kommt so vor seinem Gegenspieler an den Ball. Raux Yao versucht den Zweikampf nicht nur zu gewinnen, sondern den Ball hoch und weit zu klären, oder bestenfalls zu einem Mitspieler zu passen, wenn sich eine Anspielstation ergibt. Bei sehr hohen Bällen, könnte er noch daran arbeiten, sie lieber weit als hoch zu klären, um den Ball so weit wie möglich von seinem Tor fernzuhalten.

Raux Yao hält bewusst Abstand um mit Anlauf in das Kopfballduell gehen zu können

Raux Yao springt ähnlich hoch wie sein Gegenspieler und gewinnt dank seines guten Timings und seiner Größe das Duell, klärt den Ball jedoch nur hoch statt weit, sodass das gegnerische Team an den Ball kommt und direkt den Gegenangriff aus einer hohen Position am Feld starten kann.

Kaum offensive Gefahr

In der eigenen Box gewinnt der Riese überdurchschnittliche 51.72% seiner Luftzweikämpfe. Während er bei seiner Statur in dieser Kategorie noch Luft nach oben hat, sollte man dabei beachten, dass er zu den acht Innenverteidigern seiner Liga gehört, die die meisten Kopfballduelle in ihrem Strafraum geführt haben. Daraus kann man schließen, dass er sehr wertvoll dafür sein kann, hohe Flanken zu verteidigen.

Andererseits sorgte er in seiner Karriere nie für so wirklich viel Gefahr bei Offensivstandards, was einen deutlichen Unterschied zu Querfeld darstellt. Nur ein Tor in seiner Karriere und 0.08 Schüsse aufs Tor pro 90 Minuten sind selbst für einen Abwehrspieler sehr wenig. Querfeld hat im Vergleich dazu drei Tore und 0.35 Schüsse aufs Tor pro 90 Minuten – alleine in der aktuellen Saison.

Eine Macht in Zweikämpfen

Absolute Topwerte hat Raux Yao vor allem in Bodenzweikämpfen. Dank seinen physischen Attributen hat er einen Vorteil gegenüber vielen seiner Gegenspieler. Er nutzt seine Arme und seinen Körper schlau, aber in einem fairen Ausmaß, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen und ihm den Ball abzunehmen. Durch seine langen Beine gelingt es ihm oft den Ball von seinem Gegner davon zu schlagen, obwohl dieser ihn mit viel Aufwand abschirmt.

Mit einer stolzen Zweikampfquote von 72.33% ist Raux-Yao sogar einer der besten Zweikämpfer der gesamten Ligue 2.

Raux Yao befindet sich im Zweikampf mit einem physisch starken Gegenspieler, der den Ball effektiv abschirmt und dabei seine Arme nutzt um sich den Neo-Rapidler vom Leib zu halten.

Er setzt seinen Körper und seine Arme intensiv ein, um für den Gegenspieler Probleme beim Festmachen des Balles zu kreieren. Schlussendlich gelingt es ihm dank seiner langen Beine den Ball wegzuschlagen.

In dieser Szene wird Raux Yaos Gegenspieler auf Außen geschickt, wodurch er auf den Flügel herausschieben muss. Schon bevor der Gegner an den Ball kommen kann, sucht Raux Yao schon den Körperkontakt, um ihm die Annahme zu erschweren.

Sein Gegenspieler verliert dadurch die Balance und ihm missglückt die Annahme, der Ball springt zu weit weg, die Gefahr ist beseitigt und Rodez ist erneut im Ballbesitz.

In dieser Szene antizipiert Raux Yao den Pass in die Tiefe. Er nimmt bereits bevor er gespielt wird mit großen Schritten Fahrt auf…

Ein einfacher und fairer Kontakt im richtigen Moment reicht erneut um den Gegenspieler aus dem Gleichgewicht zu bringen. Raux Yao gewinnt auch diesen Zweikampf scheinbar ohne große Anstrengung.

In seinem eigenen Strafraum bleibt Yao jederzeit kompromisslos, ist sich darüber bewusst, wo sich sein Gegenspieler aufhält, behält diesen stets in seinem Rücken und klärt sämtliche Flanken oder Pässe die in seine Box eindringen. Sein Positionsspiel in der Box, vor allem bei Flanken, ist dafür entscheidend und eine weitere Qualität des Innenverteidigers.

Weil der Franzose eine ordentliche Anzahl an „Scans“ aufweist, hat er ein gutes Bewusstsein über die Position seiner Gegenspieler. In dieser Szene blickt er sich kurz vor dem Pass noch mal um, steht goldrichtig und klärt die Flanke aus dem Halbfeld sogar zu einem Mitspieler.

Jedoch zeigt er sein gutes Spielverständnis und Positionsspiel nicht nur bei Flanken, sondern auch bei Schüssen seiner Gegner. Oft kann er durch eine schlaue Positionierung oder Antizipation Schüsse abfangen, klären oder blocken.

Raux Yao antizipiert in dieser Szene den Abschluss des Gegenspielers und macht zwei, drei Schritte in den Raum, in den der Ball durchdringen könnte. Daraufhin befindet er sich genau in der Schussbahn und kann den scharfen Fernschuss zur Ecke klären.

In manchen Situationen kann aber auch er noch an seiner Orientierung arbeiten. Zu konzentriert auf den Ball blickend, verliert er Gegner, vor allem in Umschaltsituationen ab und an zu einfach aus den Augen.

Verhalten in Tiefe und Breite

Yao ist fähig dazu die Tiefe und die Breite zu verteidigen, trotz seiner Defizite in Tempo und Agilität kann er sich situativ nach außen fallen lassen und dort Zweikämpfe gewinnen, wie man in der folgenden Grafik gut sehen kann.

Gewonnene Defensivduelle im eigenen Drittel. Screenshot von Wyscout S.p.a.

Dies passiert des Öfteren, wenn sein äußerer Innenverteidiger entweder überspielt oder zu weit aufgerückt ist.

Raux Yao erkennt die Situation und antizipiert den Steckpass rechtzeitig, sodass er herausschieben und locker den Ball abfangen kann, bevor er ihn zu seinem Keeper zurückspielt.

Mit seiner Präsenz egalisiert er seinen Nachteil gegenüber schnellen und agilen Flügelspielern und verteidigt sie eng und konsequent, sodass sie gar nicht erst diesen Vorteil ausspielen können. Ist der Gegenspieler dennoch fähig, sich ein bisschen Platz und Abstand zu verschaffen, tut sich Raux Yao vor allem gegen flinke Gegenspieler schwer, die oft und schnell die Richtung wechseln können.

Raux Yao muss am Flügel im Eins-gegen-Eins gegen einen agilen Flügelspieler verteidigen. Dieser macht einige Haken und setzt schließlich zur Flanke an.

Der Gegenspieler hat die Hereingabe jedoch nur angetäuscht. Raux Yao fällt darauf hinein und macht einen großen Schritt in die falsche Richtung. Der Flügelspieler kann nun mit viel Platz zur tatsächlichen Flanke ansetzen.

Mutig im Spiel mit dem Ball

Der Franzose kann in einer hohen Linie zu verteidigen, weil er durch große Schritte auf eine gute Endgeschwindigkeit kommt, das Spiel gut liest und dadurch gut antizipiert oder sich fallen lässt um seinen Geschwindigkeitsnachteilen entgegenzuwirken. Raux Yaos Ziel in Zweikämpfen ist nicht nur den Ball zu klären, sondern tatsächlich zu erobern und direkt wieder den Gegenangriff zu initiieren. Dabei helfen ihm seine Qualitäten im Spiel mit dem Ball.

Raux Yao verfügt über große Qualitäten im Spiel mit den Ball. Er kann einige Arten von verschiedenen Pässen regelmäßig ausführen, überzeugt mit seiner Ruhe und mit Mut in der Passauswahl. Er spielt gerne lange Pässe, wobei dem Innenverteidiger progressive Pässe auf kurze bis mittlere Distanzen mindestens genauso gut gelingen. Obwohl er kein auffällig hohes Volumen an Pässen pro 90 Minuten spielt, befindet er sich in den Kategorien „Pässe nach vorne“ und „Pässe ins letzte Drittel“ im Ligavergleich über dem Durchschnitt.

Flache und linienbrechende Pässe, darunter häufig ins Zentrum, sind eine der Stärken des Franzosen und er traut sich diese Pässe auch regelmäßig zu. Damit überspielt er direkt einige Gegenspieler und kreiert mit einem Pass vielversprechende Möglichkeiten für seine Mitspieler.

Raux Yao dribbelt an und spielt im richtigen Moment den linienbrechenden Pass in die Lücke und gegen die Laufrichtung des Gegenspielers.

Seine Technik ist ausgesprochen solide und er ist fähig, den Ball mit einem Kontakt und beiden Füßen, wobei er seine Aktionen klar besser und lieber mit links ausführt, zu stoppen. Der Abwehrriese nimmt sich den Ball gerne mit dem ersten Kontakt direkt progressiv in den Lauf mit, wobei seine erste Berührung schwächer wird, wenn er dabei in Bewegung ist. In diesen Situationen passieren ihm oft Ungenauigkeiten und schlampige Berührungen, vor allem mit dem rechten Fuß.

Raux Yao erhält den Ball mit dem Rücken zum Gegenspieler und vollzieht eine Aufdrehbewegung. Dabei ist sein erster Kontakt mit dem rechten Fuß jedoch schlecht, dem Innenverteidiger verspringt der Ball.

In der Folge schafft es der Gegenspieler, ihm den zu weit weg liegenden Ball, davonzuschlagen und kann den Gegenangriff aus einer vielversprechenden Position starten.

Bei langen Pässen ist Raux Yao mit einer Passgenauigkeit von knapp 58 Prozent der Zweitbeste in unserem Spielervergleich, wobei er mit fast sieben langen Bällen pro 90 Minuten auch ein hohes Volumen aufweist. Die Art von längeren Pässen die Raux Yao am besten gelingen sind Seitenwechsel bzw. Spielverlagerungen. Da er sich in der Mitte einer Dreierkette viel im Zentrum des Spielfelds aufhält, spielt er viele Seitenwechsel, bzw. Pässe gleichermaßen auf beide Flügel, mit aufgerückten Außenspielern als Abnehmer.

Diese kommen sowohl mit guter Präzision wie auch Gewicht.

Raux Yaos Mitspieler kann sich den Ball einfach annehmen und befindet sich gemeinsam mit dem überlaufenden Flügelverteidiger in einer Zwei-gegen-Zwei-Situation mit viel Platz, wodurch eine gefährliche Flanke geschlagen werden kann.

Flexibel in seinen progressiven Passmustern

Bei diesen Pässen kann man sowohl Raux Yaos gute Übersicht wie auch sein gutes Spielverständnis erkennen. Er entdeckt Mitspieler die ballnah frei stehen, traut sich diese Pässe zu und ist fähig sie effektiv und konstant auszuführen. Auch lange Pässe über die letzte Kette, in den Lauf seiner Angreifer oder gelupfte Pässe, über die erste Pressinglinie des Gegners sind Arten von Pässen die der ivorisch-stämmige Franzose regelmäßig effektiv praktiziert.

Man kann beobachten, dass seine langen vertikalen Pässe in die Sturmspitze, in den Fuß seines Angreifers, meist zwar präzise, oft aber schlecht gewichtet sind. Dabei schlägt er diese Pässe zu hoch und zu leicht, sodass der Ball zu lange in der Luft ist, was es für das gegnerische Team einfacher macht, die Aktion zu verteidigen.

Raux Yao spielt den langen Pass auf seinen in die Tiefe laufenden Angreifer, welcher jedoch zu hoch und zu kurz kommt. Außerdem ist der Winkel, aus dem der Ball auf den Empfänger herabkommt ungünstig, was ihm Schwierigkeiten bei der Annahme kreiert.

Dadurch, dass der Pass zu kurz ist, muss der Angreifer sich umdrehen und probieren das Duell zu gewinnen, hat aber keine Chance gegen den Verteidiger, der reichlich Zeit hat, den Ball zu beobachten, bevor er ihn schließlich einfach klären kann.

Zusätzlich zu seinen Pässen trägt Raux Yao den Ball gelegentlich auch selbst in Richtung gegnerisches Tor. Wenn die Struktur des Gegners gegen den Ball ausreichend Platz genehmigt, dribbelt er gerne an, um das Pressing auszulösen. Gelegentlich überwindet er aber auch selbst den einen oder anderen Gegenspieler.

Auch hierbei hilft ihm seine Physis und seine langen Arme, um sich Platz zu verschaffen und schwieriger vom Ball trennbar zu sein.

Seine Ruhe am Ball gewährleistet auch in höheren Feldpositionen und in engeren Räumen noch die richtige Entscheidung treffen zu können.

Mentale Stärken

Für einen 24-Jährigen scheint Raux Yao mental sehr weit zu sein. Er ist ein ordentlicher Kommunikator, was er durch seine Position und den Blick auf das ganze Spielfeld auch sein muss. Der Innenverteidiger könnte aber auch in diesem Aspekt noch aktiver werden und noch mehr kommunizieren um seine Mitspieler zu unterstützen. Nach Fehlern wirkt er aufbauend und arbeitet hart um seine eigenen, oder die seiner Gegenspieler, wieder gut zu machen, statt sich zu beschweren und in eine negative Körpersprache zu verfallen.

Rolle bei Rapid

Spannend wird es beim Blick auf seine zukünftige Rolle bei Rapid und wie sehr sich diese von seinen aktuellen Aufgaben unterscheiden wird. Die Dreierkette scheint für Klauß eine geschätzte neue Variante zu sein. Wenn sich der Rapid-Trainer jedoch dazu entscheidet, langfristig bei einem Viererkettensystem zu bleiben, ändern sich für den Franzosen ein paar wenige, aber doch grundlegende Dinge.

Eine andere Ausgangsposition im Spiel mit dem Ball, ein schwierigerer Passwinkel und weniger einfache, horizontale Passoptionen könnten hierbei anfangs Umstellungsschwierigkeiten generieren. Defensiv muss er zudem andere Räume, vor allem am Flügel, verteidigen. Es wird vorkommen, dass Raux Yao für seine vorgerückten oder überspielten Außenverteidiger auf die Außenposition schieben muss, was nicht unbedingt die Lieblingsaufgabe für den großgewachsenen Abwehrspieler ist.

Hinzu kommt, dass Rapid aggressiver presst als Rodez und mit einer höheren Abwehrlinie spielt, als sein bisheriger Arbeitgeber. Schlussendlich sollten all diese Umstellungen jedoch kein großes Problem für den 24-Jährigen darstellen, zumal Raux Yao weiß, wie er seine Schwächen ausmerzen kann und man kann sich zudem auch weitere Schritte in seiner Entwicklung unter einem neuen Trainerteam erwarten.

Fazit

Zusammenfassend betrachtet können die Rapid-Fans zuversichtlich bezüglich der Verpflichtung von Raux-Yao sein. Sein Profil passt gut in den Fußball, den Robert Klauß spielen lassen will, er hat noch Entwicklungspotential und gleichzeitig bereits Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt.

Querfeld mit einem Spieler mit identischem Profil und Niveau zu ersetzen, ist für Rapid nahezu unmöglich. Mit Raux Yao bekommt Rapid aber einen „inhaltlich sinnvollen“ und kompetenten Nachfolger ablösefrei. Und auch der potentielle Weiterverkaufswert des Franzosen, noch dazu bei einer Vertragslaufzeit bis 2028, ist ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf.