Spielerbewertung Altach – Austria: Palmer-Brown stark, Cavlan Totalausfall

In der 19. Runde der österreichischen Bundesliga trennten sich der SCR Altach und die Wiener Austria mit einem 2:2 Unentschieden voneinander. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden Mannschaften näher betrachtet werden.

Notenschlüssel:

1= sehr schwach

10 = sehr stark

SCR Altach

Martin Kobras 4

Der routinierte Schlussmann der Vorarlberger bekam in diesem Spiel kaum eine Gelegenheit mittels einer Parade ins Spiel einzugreifen und sich auszuzeichnen, kassierte dennoch zwei Gegentore, wo ihn allerdings keine Schuld traf.

Anderson 5

Machte speziell im ersten Durchgang eine starke Partie und montierte da seinen Gegenspieler komplett ab, weshalb es kaum ein Vorbeikommen an ihm gab. So sammelte er auch vier erfolgreiche Tacklings, je drei Ballsicherungen und abgefangene Bälle und zwei klärende Aktionen. Auch in die Offensive schaltete er sich mit ein und unterstützte seinen Vordermann, weshalb er auch auf einen Schlüsselpass kam. Doch im zweiten Durchgang wurde sein Spiel fehlerhafter und er bekam große Probleme mit dem eingewechselten Wimmer, der ihm das Leben schwermachte.

Berkay Dabanli 2

Der routinierte Neuzugang machte trotz seiner Erfahrung und seiner vorgesehenen Rolle als Abwehrchef keine gute Figur in diesem Spiel. So leistete er sich immer wieder unnötige Fouls und fiel durch seinen Hang zur Leichtfertigkeit auf. Dadurch fiel nicht von ungefähr seine Zweikampfstatistik negativ aus, wobei auch seine sonstigen Daten nicht gut aussahen. Auch mit dem Ball am Fuß strahlte der Innenverteidiger kaum Souveränität aus und kam auf eine Passquote von unter 50 Prozent, was ebenfalls Bände spricht.

Philipp Schmiedl 7

Im Gegensatz zu seinen Abwehrkollegen, wirkte der junge Innenverteidiger deutlich stabiler und bewies in diesem Spiel, da Routine nicht alles ist. Wenn es brenzlig wurde, war der Defensivspieler sehr oft zur Stelle und verbuchte so nicht nur eine starke Zweikampfquote von knapp 72 Prozent, sondern sammelte darüber hinaus auch noch je vier Ballsicherungen und klärende Aktionen, aber auch je drei erfolgreiche Tacklings und abgefangene Bälle. Auch mit dem Ball am Fuß agierte der Innenverteidiger ansprechend und kam sowohl auf die zweitmeisten Ballaktionen (71), als auch die meisten Pässe (52) in diesem Spiel.

Emir Karic 6

Ein durchaus auffälliges Spiel des Linksverteidigers, der vor allem im Ballbesitz der Knotenpunkt seines Teams war und daher auch mit Abstand die meisten Ballaktionen auf dem Spielfeld aufwies (89). Auch defensiv stand der Abwehrspieler meist seinen Mann und kam daher auf acht Ballsicherungen, fünf abgefangene Bälle, drei Blocks und zwei klärende Aktionen. Einzig an seiner Zweikampfbilanz muss er noch arbeiten, diese fiel nämlich negativ aus.

Alain Wiss 4

Der Neuzugang zeigte bei seinem Debüt im defensiven Mittelfeld zwar selten bis gar nicht seine spielerischen Qualitäten, dafür konnte er allerdings mit seiner Kampfkraft und Zweikampfstärke punkten. So gewann er nicht nur 66 Prozent seiner Duelle, sondern sammelte darüber hinaus auch noch fünf abgefangene Bälle und vier Ballsicherungen in diesem Spiel.

Jan Zwischenbrugger 4

Eine recht unauffällige Partie des Altacher-Urgesteins, der in keinem Bereich schlecht unterwegs war und sowohl mit einer guten Passquote aufwarten konnte, als auch mit ordentlichen Zahlen in der Arbeit gegen den Ball – wie z.B. mit fünf Ballsicherungen und vier erfolgreichen Tacklings.

Sidney Sam 7

Speziell im ersten Durchgang legte der ehemalige deutsche Nationalspieler eine überragende Performance ab, indem er an nahezu jeder gefährlichen Aktion beteiligt war und die Fäden im Spiel seiner Mannschaft zog. Er war für seine Mitspieler immer anspielbar und fand auch konstant kreative Lösungen. So stehen statistisch bei ihm nicht nur zwei Schüsse und vier Schlüsselpässe zu Buche, sondern auch ein Treffer, drei erfolgreiche Dribblings und die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte (39). Jedoch tauchte er mit Fortdauer der Partie immer mehr unter und war im zweiten Abschnitt kaum ein Faktor, da ihn der Gegner besser in Griff bekam.

Johannes Tartarotti 6

Auch der Jungspund in der Offensive hinterließ im Spiel seiner Mannschaft einen guten Eindruck und war an vielen Aktionen direkt involviert – so wie etwa bei der Entstehung des Führungstreffers seiner Mannschaft. Auch ansonsten war er viel unterwegs und fiel durch seine flexible Positionierung auf. So kam er letztlich auf die beste Passquote seines Teams (81 Prozent), spielte drei Schlüsselpässe und gewann darüber hinaus auch noch drei Dribblings.

Emanuel Schreiner 5

Ein komisches Spiel des erfahrenen Mittelfeldspielers, der meist mit seinem großen läuferischen Aufwand auffiel und viele Löcher für sein Team im Mittelfeld stopfte und nur selten spielerisch in Erscheinung trat. Doch bei diesen wenigen Aktionen war er dafür prompt äußerst effizient, weshalb er nicht nur den Führungstreffer erzielte, sondern auch den zweiten Treffer seines Teams entscheidend vorbereitete.

Christian Gebauer 4

Ein eher unauffälliges Spiel des pfeilschnellen Offensivspielers, der nur vereinzelt in Erscheinung trat und u.a. mit einem guten Abschluss nur knapp den Kasten verfehlte. Doch abgesehen davon tat er sich gegen die Defensive der Gäste schwer und wechselte mit Fortdauer der Partie sogar auf die Position des rechten Verteidigers, wo er seine Sache recht ordentlich machte.

Lars Nussbaumer 0

Zu kurz eingesetzt.

Daniel Nussbaumer 0

Zu kurz eingesetzt.

FK Austria Wien

Patrick Pentz 4

Der Schlussmann rutschte zur Überraschung vieler in die Startelf seines Teams und eroberte sich das Stammleiberl zurück. Er brachte auch prompt ein spielerisches Element in das Aufbauspiel, jedoch war er beim Treffer zum 2:0 nicht ganz schuldlos und hatte da seinen Anteil.

Florian Klein 5

Ein insgesamt solides Spiel für den routinierten Rechtsverteidiger, der in der Defensive wenig anbrennen ließ und seine Seite bis auf wenige Ausnahmen recht gut unter Kontrolle hatte. Daher kam der Abwehrspieler auch auf eine starke Zweikampfquote von 80 Prozent und sammelte darüber hinaus sieben Ballsicherungen, drei abgefangene Bälle und zwei klärende Aktionen. In der Offensive agierte er dafür äußerst unauffällig und konnte da kaum Akzente setzen.

Erik Palmer-Brown 8

Eine dominante Vorstellung der Leihgabe von Manchester City, der in dieser Partie kaum zu überwinden war und für sein Team ein Fels in der Brandung war. Nicht umsonst kam der US-Amerikaner nicht nur auf eine perfekte Zweikampfquote, sondern sammelte auch noch je sieben Ballsicherungen und klärende Aktionen, zusätzlich aber auch noch je zwei erfolgreiche Tacklings und abgefangene Bälle. Auch mit dem Ball am Fuß behielt er meist die Ruhe und traf kluge Entscheidungen.

Michael Madl 0

Der Abwehrchef der Violetten musste bereits frühzeitig mit Verdacht auf Gehirnerschütterung das Spielfeld verlassen.

Andreas Poulsen 5

Der Winterneuzugang aus Mönchengladbach brauchte zunächst etwas, um Anbindung an das Spiel zu finden und sich zu akklimatisieren. Nachdem diese Phase abgeschlossen war, machte er vor allem in der Defensive eine starke Partie und gewann nicht nur zwei Drittel seiner Zweikämpfe, sondern sammelte darüber hinaus auch noch je fünf abgefangene Bälle und Ballsicherungen und je vier erfolgreiche Tacklings und klärende Aktionen, was durchaus beeindruckende Werte sind. Allerdings blieb er in der Offensive dafür unter den Erwartungen und konnte die guten Ansätze in der Vorbereitung (noch) nicht in der Bundesliga umsetzen.

James Jeggo 5

Eine solide Vorstellung des kampfkräftigen australischen Nationalspielers, der mit Abstand die meisten Duelle auf dem Feld führte (24) und dabei auf eine ausgeglichene Zweikampfbilanz kam. Darüber hinaus sammelte der Sechser auch noch je sechs erfolgreiche Tacklings und Ballsicherungen, aber auch zwei abgefangene Bälle und eine klärende Aktion. Auch seine Passquote von 75 Prozent war in Ordnung und schwere Fehler leistete sich der Mittelfeldspieler keine.

Alexander Grünwald 2

Eine schwache Partie des Kapitäns und Spielgestalters der Austria, denn der Mittelfeldspieler brachte keine Sicherheit in sein Spiel hinein und es unterliefen ihm viele einfache Fehler, weshalb seine Passquote mit nur 50 Prozent auch mehr als durchwachsen ausfiel. Auch gegen den Ball war sein Auftreten nicht wirklich überzeugend und er gewann nur einen einzigen Zweikampf, wenn auch seine neun Ballsicherungen und fünf abgefangenen Bälle in Ordnung sind.

Manprit Sarkaria 3

Der Flügelspieler tat sich äußerst schwer, in das Spiel hineinzufinden und biss sich am Gegenspieler zunächst die Zähne aus. Er blieb immer wieder am Gegenspieler hängen und konnte sich nicht erfolgsstabil durchsetzen und allgemein kaum kreative Ideen ins Spiel einbringen. Nachdem er die Seite wechselte wurde es zwar etwas besser, aber dennoch blieb er unter seinen Möglichkeiten und fiel sein Impact auf das Spiel ungewöhnlich gering aus.

Dominik Fitz 7

Wurde rechtzeitig vor dem Start in das Frühjahr wieder fit und sollte das Spiel seiner Mannschaft nachhaltig prägen, indem er an nahezu allen gefährlichen Situationen beteiligt war und mit einem traumhaften Freistoßtreffer sein Team aus dem Winterschlaf weckte. So kam der U21-Nationalspieler letztlich nicht nur auf vier Abschlüsse, sondern auch auf drei Schlüsselpässe und vier erfolgreiche Dribblings – Bestwert auf dem gesamten Spielfeld. Gegen Ende hin gingen ihm jedoch augenscheinlich die Kräfte zunehmend aus und er war dann nicht mehr wirklich auffällig.

Caner Cavlan 1

Nach einer ordentlichen Vorbereitung erarbeitete sich der Niederländer den Einsatz in der Startelf, nur um dann eine ganz schwache Vorstellung abzuliefern und diese Gelegenheit nicht auszunutzen. Ihm ging in diesem Spiel gar nichts auf und er leistete sich einige schwere Ballverluste, womit er sein Team in Bedrängnis brachte. Folgerichtig musste er zur Halbzeit in der Kabine bleiben und ob er noch eine Chance bekommen wird bleibt fraglich.

Christoph Monschein 5

Der Torjäger machte schon wesentlich bessere Spiele in dieser Saison und leistete sich insgesamt viele Fehler, dennoch hatte man bei ihm das Gefühl, dass er immer in der Lage ist einen Treffer zu erzielen. Und so war es letztlich auch und er erzielte mit einem sehenswerten Lupfer den wichtigen 2:2 Ausgleich, der seinem Team zumindest einen Punktegewinn bescherte.

Alexandar Borkovic 6

Musste bereits frühzeitig in dieses Spiel von der Bank gebracht werden und machte seine Sache die gesamte Spieldauer über recht ordentlich. Er entschied nicht nur alle seine Duelle für sich, sondern wies darüber hinaus auch noch statisch mit drei abgefangenen Bällen und je zwei Ballsicherungen, klärenden Aktionen und Blocks gute Werte auf.

Patrick Wimmer 6

Der 18-Jährige wurde zur Halbzeit in das Spiel gebracht und belebte das Spiel nach seiner Einwechslung nachhaltig. Zwar ging ihm nicht alles auf, was man an seiner Passquote sehen kann (36 Prozent), allerdings initiierte er dank seiner Dynamik einige gefährliche Angriffe und bereitete dazu den 2:2 Ausgleichstreffer durch Monschein mustergültig vor – was letztlich einer seiner beiden Schlüsselpässe war. Mit etwas mehr Ruhe am Ball könnte sich der Jungspund für weitere Aufgaben empfehlen und an die Startelf klopfen.

Bright Edomwonyi 0

Zu kurz eingesetzt.