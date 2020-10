Spielerbewertung WSG Tirol – Austria Wien: Demaku überzeugt als Rechtsverteidiger

In der vierten Runde der österreichischen Bundesliga feierte die Wiener Austria einen 2:0-Auswärtssieg über die WSG Tirol. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden...

Notenschlüssel:

1= sehr schwach

10 = sehr stark

WSG Tirol

Ferdinand Oswald 5

Eine solide Leistung des WSG-Kapitäns in diesem Spiel, der an den Gegentreffern schuldlos war und mit vier Paraden weitere Tore verhindern konnte. Überraschend ist seine starke Passquote von 92 Prozent, die seine Präzision in diesem Spiel heraushebt.

Fabian Koch 4

Ein wechselhaftes Spiel für den ehemaligen Austrianer, der einerseits recht aktiv in die Partie seiner Mannschaft involviert war, oftmals für den Offensivvortrag verantwortlich war und acht Ballsicherungen, vier erfolgreichen Tacklings und je zwei klärenden Aktionen und abgefangenen Bällen sammelte. Andererseits agierte er allerdings beim Gegentreffer unglücklich, verlor eine Mehrheit seiner Zweikämpfe und seine Passquote in der gegnerischen Hälfte betrug nur 35 Prozent, was einer zu hohen Fehlerquote entspricht.

Raffael Behounek 5

Eine ordentliche Vorstellung des neuen Innenverteidigers, der in der Defensive nicht nur auf eine positive Zweikampfbilanz von 66 Prozent kam, sondern darüber hinaus auch noch neun Ballsicherungen, fünf klärende Aktionen und vier abgefangene Bälle sammelte und damit aufmerksam in der Defensive agierte. Im Spielaufbau sammelte er zwar viele Ballkontakte und spielte die zweitmeisten Pässe in der Partie, allerdings kam dabei wenig Mehrwert heraus und es fehlte ihm der Mut zu vertikalen Zuspielen.

David Gugganig 6

Der Innenverteidiger übernahm die Hauptlast des Spielaufbaus der Gastgeber und war dementsprechend stark involviert, weshalb er die meisten Ballkontakte (111), Pässe allgemein (94) und in der gegnerischen Hälfte (33) auf dem Feld verzeichnete. Auch defensiv war seine Leistung ordentlich, da er je fünf Ballsicherungen und klärende Aktionen, je drei abgefangene Bälle und erfolgreiche Tacklings und eine ausgeglichene Zweikampfbilanz verbuchte.

David Schnegg 3

Viel gelang der Leihgabe der Bullen in diesem Spiel nicht, da er defensiv ordentlich wackelte und nur eine kleine Minderheit seiner Zweikämpfe gewann und immer wieder schlecht positioniert stand und zu spät kam. Auch offensiv war sein Einfluss begrenzt und seine Passquote schwach, aber immerhin lieferte einen Schlüsselpass ab.

Zan Rogelj 2

Stünde der Offensivspieler nicht auf dem Spielbericht, hätte man nicht mitbekommen, dass er auf dem Platz stand. Über die gesamte Spielzeit sammelte er nur knapp 30 Ballkontakte, verbuchte dabei allerdings keinen einzigen Schuss, Schlüsselpass oder erfolgreiches Dribbling.

Thanos Petsos 3

Einen richtigen Einfluss auf das Spiel hatte der zentrale Mittelfeldspieler nicht, da ihn der Gegner gezielt versuchte aus der Partie zu nehmen und sich der wichtigen Rolle für sein Team bewusst war. So versuchte er sich von der Umklammerung zu befreien und wich viel aus, allerdings fand er dennoch kaum Anbindung an das Spielgeschehen.

Nemanja Celic 5

Durch den verstärkten Fokus auf seinen Partner im Zentrum, rückte der Mittelfeldspieler verstärkt in den Mittelpunkt und war für spielerische Lösungen im Zentrum verantwortlich. Er machte seine Aufgabe nicht schlecht und sammelte viele Ballkontakte und steuerte auch zwei Schlüsselpässe bei, wobei ihm hier und da auch mal unnötige Ballverluste unterliefen.

Renny Smith 2

Die Neuerwerbung der Tiroler verrichtete zwar viel Laufarbeit und war durchaus engagiert, allerdings gelang ihm nicht sonderlich viel in diesem Spiel und fehlte es ihm etwas an der Anbindung zu seinen Mannschaftskollegen, wobei er immerhin einen Schlüsselpass in dieser Partie beisteuern konnte.

Nikolai Baden Frederiksen 2

Ein völlig gebrauchter Tag für die Leihgabe von Juventus, denn der Däne bekam überhaupt kein Fuß in dieses Spiel hinein und fiel höchstens durch zu weit geratene Eckbälle auf, die mehrmals direkt ins Out gingen. Seine Passquote von nur 44 Prozent spricht dabei Bände und er gab bei 18 Ballkontakten nur einen einzigen Schuss ab.

Zlatko Dedic 3

Der formstarke Routinier war auch kein sonderlich großer Faktor in dieser Partie und sammelte nur elf Ballaktionen über die gesamte Spielzeit, allerdings hatte man bei ihm zumindest das Gefühl, er könnte gefährlich werden und war auch in einigen brenzligen Situationen involviert.

Florian Rieder 0

Zu kurz eingesetzt.

Kelvin Yeboah 0

Zu kurz eingesetzt.

Tobias Anselm 0

Zu kurz eingesetzt.

Benjamin Pranter 0

Zu kurz eingesetzt.

FK Austria Wien

Patrick Pentz 7

Der Stammtorhüter der Wiener kann getrost als Matchwinner in diesem Spiel gezeichnet werden, denn insgesamt verzeichnete er vier abgewehrte Torschüsse, wobei er bei zwei davon im Eins-gegen Eins-mit großartigen Paraden sein Team vor einem Gegentreffer bewahrte.

Vesel Demaku 8

Der nominelle Mittelfeldspieler musste notgedrungen aufgrund von Verletzungssorgen auf der Position des Rechtsverteidigers aushelfen und war die große Überraschung in dieser Partie. In der Defensive war er eine absolute Bank auf der rechten Seite und ließ nichts und niemanden vorbei, gewann daher 90 Prozent seiner Duelle und sammelte darüber hinaus elf Ballsicherungen, sechs erfolgreiche Tacklings, fünf klärende Aktionen und drei abgefangene Bälle, was in der Summe imposante Werte sind. Auch offensiv schaltete er sich durchaus gut mit in das Spiel seiner Mannschaft ein und sammelte nicht von ungefähr die meisten Ballkontakte seines Teams (93), wobei er auch ein Dribbling gewann und gute Vorstöße zeigte. Spielt er diese Position konstant auf diese Art und Weise, könnte er sich rasch einen Stammplatz ergattern.

Maudo Jarjue 5

Wie gewohnt ging der Innenverteidiger äußerst kompromisslos zu Werke und sobald es nur im Ansatz gefährlich wurde, klärte er die Situationen, weshalb er auch mit acht klärenden Aktionen die meisten in diesem Spiel verbuchte. Allerdings fehlte ihm oftmals auch die Ruhe in vielen Situationen, wo er statt spielerische Lösungen meist nur den Ball wegschoss. Auch im Spielaufbau wirkte er nicht immer sattelfest und anfällig für Gefahrenmomente.

Erik Palmer-Brown 5

An und für sich machte der Innenverteidiger kein schlechtes Spiel, gewann er doch 90 Prozent seiner Zweikämpfe, sammelte je sechs Ballsicherungen und klärende Aktionen und kam auf die beste Passquote auf dem gesamten Feld (93 Prozent). Allerdings agierte der US-Amerikaner in zwei Situationen unachtsam und es unterliefen ihm Fehler, die für seine Mannschaft ins Auge hätten gehen können. Da muss der Defensivspieler noch an seiner Konzentration arbeiten, damit ihm solche leichtsinnigen Fehler nicht mehr unterlaufen.

Markus Suttner 5

Agierte im Vergleich zu seinen ersten Auftritten im violetten Dress nicht so dominant, da er vom Gegner gezielt aus dem Spiel genommen wurde. Im Rahmen seiner Möglichkeiten versuchte er dennoch seine Rolle zu erfüllen und ließ in der Defensive wenig zu, weshalb er eine makellose Zweikampfbilanz, sieben Ballsicherungen und je drei klärende Aktionen und abgefangene Bälle verbuchte.

Thomas Ebner 3

Eine recht farblose Vorstellung des defensiven Mittelfeldspielers, der im Ballbesitz kaum eine Rolle spielte und über die gesamte Spieldauer hinweg keinen Zweikampf führte. Immerhin verzeichnete er allerdings je vier Ballsicherungen und abgefangene Bälle und drei klärende Aktionen.

Manprit Sarkaria 5

Kam wie in den Runden zuvor im Zentrum und aus einer tieferen Position nicht wirklich optimal zur Geltung und konnte da seiner Mannschaft keinen wirklichen Mehrwehrt verschaffen. Erst nachdem er offensiver positioniert wurde, wurde er besser ins Spiel eingebunden und aktiver, weshalb er letztlich auch drei Torschüsse abgab mit seinem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung sorgte.

Patrick Wimmer 6

Wenn man so will der entscheidende Mann in dieser Partie, da er mit seinem Tor und einer Torvorlage an beiden Treffern entscheidend beteiligt war – auch wenn er beim 1:0 eher angeschossen wurde als gezielt abzuschließen. Ansonsten fiel er durch eine hohe Einsatzbereitschaft auf, führte die meisten Duelle auf dem Feld (23) und wirbelte durch die gegnerischen Reihen. Allerdings muss er noch wesentlich ruhiger und sauberer am Ball werden, da ihm immer wieder unnötige Ballverluste unterlaufen.

Maximilian Sax 2

Zum wiederholten Male eine enttäuschende Leistung des Offensivspielers, der kaum einen Einfluss auf die Partie hatte und keine wirklich gelungene Aktionen und spielerisch gute Momente hatte.

Christoph Monschein 3

Der Torjäger der Violetten wurde vom Gegner in diesem Spiel recht gut bewacht, weshalb der Angreifer kaum zur Geltung kam und oftmals in der Luft hang. Allerdings hatte er beim 1:0 entscheidenden Anteil an der Führung seiner Mannschaft, als er einen sehenswerten Seitfallzieher auf das Gehäuse brachte.

Benedikt Pichler 3

Eine durchwachsene Vorstellung des Offensivspielers, der sich zwar wie gewohnt in jeden Zweikampf warf und fleißig war, allerdings viel zu fehlerhaft agierte und immer wieder mit technischen Schwächen auffiel.

Alexander Grünwald 0

Zu kurz eingesetzt.

Aleksandar Jukic 0

Zu kurz eingesetzt.

Niels Hahn 0

Zu kurz eingesetzt.