Spielerbewertungen Admira-Austria: Madl bester Mann am Platz

In der 29. Runde der österreichischen Bundesliga feierte die Wiener Austria einen 2:0 Auswärtssieg gegen die Admira. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden Mannschaften näher betrachtet werden. Hier findet ihr eine ausführliche Analyse der Partie.

Notenschlüssel:

1= sehr schwach

10 = sehr stark

Admira Wacker

Andreas Leitner 6

Prinzipiell lieferte der Kapitän der Admira eine gute Leistung ab und konnte sich mehrmals mit starken Paraden auszeichnen, wodurch er letztlich auf fünf abgewehrte Torschüsse kam. Allerdings steht hinter dem ersten Gegentreffer noch ein Fragezeichen, da man nicht zweifellos klären kann, ob der Ball tatsächlich noch abgefälscht wurde.

Mario Pavelic 4

Ähnliches wie bei seinem Kapitän, könnte man auch bei ihm konstatieren, denn der Rechtsverteidiger machte kein schlechtes Spiel, gewann in der Defensive etwa alle seine Zweikämpfe und schaltete sich einige Male gut in die Offensive mit ein. Doch der Fehlpass im Vorfeld des Führungstreffers der Gäste war übel und so legte er mehr oder weniger das Gegentor direkt auf.

Sebastian Bauer 6

Eine unaufgeregte und ordentliche Vorstellung lieferte der Innenverteidiger in der Abwehr ab, da er sich in der Rückwärtsbewegung kaum Fehler leistete und aufmerksam agierte. So gewann er nicht nur 70 Prozent Duelle, sondern der Abwehrspieler kam auch noch auf sechs Ballsicherungen, vier klärende Aktionen und drei erfolgreiche Tacklings. Auch spielerisch war seine Performance in Ordnung und seine Passquote war mit 80 Prozent eine der besseren seines Teams.

Emanuel Aiwu 4

Eine der schwächeren Leistungen des so aufstrebenden Defensivtalents, der zwar durchaus auch gute Momente in diesem Spiel hatte und spielerisch mit der besten Passquote seines Teams zu überzeugen wusste (91 Prozent), allerdings in der Defensive etwas fehlerhafter als gewöhnlich agierte und so etwa einen unnötigen Elfmeter verschuldete.

Marcus Maier 5

Lieferte sich harte Duelle mit seinem Gegenspieler, gegen den er in der Luft zwar unterlegen war, allerdings am Boden durchaus mithalten konnte und da eine ausgeglichene Zweikampfbilanz aufwies. Darüber hinaus waren auch seine zehn Ballsicherungen und drei erfolgreichen Tacklings recht ordentlich. In die Offensive hätte er sich etwas mehr zutrauen können, wo er mit einem schönen Stangenschuss andeutete, dass er durchaus gefährlich werden kann.

Daniel Toth 5

Über den Routinier liefen recht viele Aktionen und so sammelte er viele Ballaktionen, bei denen er versuchte, das Spiel seiner Truppe mit seiner Erfahrung zu ordnen. Seine Passquote war dabei mit 83 Prozent gut und er steuerte auch noch einen Schlüsselpass bei. Seine Rolle in der Defensive war dafür ambivalent, denn einerseits waren seine je drei Ballsicherungen, erfolgreichen Tacklings, klärenden Aktionen und abgefangenen Bälle beachtlich, andererseits fiel er aber auch mit einigen harten Einstiegen auf und war letztlich für zwei Verletzungen verantwortlich, weshalb er aufgrund der Gefahr vom Platz zu fliegen vorzeitig vom Feld genommen werden musste.

Markus Lackner 6

Der physisch präsente Mittelfeldspieler konnte mit seinen Fähigkeiten gegen den Ball seiner Mannschaft in der Defensive Stabilität verleihen, da er nicht nur starke 80 Prozent seiner Duelle für sich entschied, sondern darüber hinaus auch noch vier erfolgreiche Tacklings und drei Ballsicherungen sammelte. Auch mit dem Ball am Fuß agierte er solide und kam da auf eine Passquote von 80 Prozent.

Morten Hjulmand 4

Kam etwas überraschend auf der Außenposition im Mittelfeld zum Einsatz und tat sich zu Beginn auch etwas schwerer in das Spiel zu finden. Nach und nach aber steigerte er sich, wobei nach seinem Wechsel auf seine angestammte Position im zentralen Mittelfeld er seine beste Phase hatte. So gewann er u.a. starke 75 Prozent seiner Duelle und sammelte vier Ballsicherungen und drei erfolgreiche Tacklings.

Kolja Pusch 7

Wenn es in der Offensive bei den Südstädtern gefährlich wurde, hatte der deutsche Kreativspieler unter Garantie seine Füße im Spiel. So fand er immer wieder kreative Lösungen im Angriff und zog da mit seinen Ideen die Fäden, weshalb er letztlich an acht Torschüssen direkt beteiligt und seine sechs Schlüsselpässe auch der Bestwert in dieser Partie war.

Marco Kadlec 2

Vom jungen Offensivspieler kam in dieser Partie recht wenig, denn abgesehen von seinen beiden gewonnenen Dribblings, gab er weder einen Torschuss, noch einen Schlüsselpass ab.

Sinan Bakis 3

Bekam nach seiner verordneten Nachdenkpause wieder die Chance von Anfang an zu zeigen, was er auf dem Kasten hat. Allerdings tat er sich in der Partie schwer und bekam insgesamt auch keine wirklich brauchbaren Bälle serviert, weshalb von ihm auch wenige Akzente kamen.

Pascal Pettlach 0

Zu kurz eingesetzt.

Erwin Hoffer 0

Zu kurz eingesetzt.

Seth Paintsil 0

Zu kurz eingesetzt.

Muhammed Cem Saracevic 0

Zu kurz eingesetzt.

Markus Pink 0

Zu kurz eingesetzt.



FK Austria Wien

Patrick Pentz 6

In vielen Phasen wie gewohnt ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft und hielt auch in einigen Situationen die „Null“ fest, wodurch er das Spiel ohne einen Gegentreffer überstand. Mit dem Fuß löste er einige Pressingsituationen des Gegners gut auf, allerdings leistete er sich auch einige Fehlpässe, die zum Teil gefährlich zurückkamen.

Florian Klein 6

Wie gewohnt ein souveräner Auftritt des Rechtsverteidigers, der erneut eine tragende Rolle im Ballbesitz einnahm und so nicht nur auf die meisten Ballaktionen auf dem Feld kam (77), sondern darüber hinaus mit einer Passquote von 91 Prozent aufwartete. In der Defensive hatte er auch meist alles im Griff und sammelte da u.a. drei klärende Aktionen und zwei abgefangene Bälle.

Michael Madl 8

Eine der besten Leistungen des Abwehrchefs der Austria im Trikot der Violetten, denn egal wo es brannte, er war quasi zur Stelle. So bereinigte der Innenverteidiger viele Situationen in höchster Not und besserte mehrmals Fehler seiner Kollegen mustergültig aus. So gewann er nicht nur 75 Prozent seiner Duelle, sondern verzeichnete darüber hinaus auch noch sieben Ballsicherungen, vier abgefangene Bälle und je zwei erfolgreiche Tacklings und abgeblockte Torschüsse. Auch mit dem Ball am Fuß übernahm er Verantwortung und sammelte nicht nur die meisten Ballkontakte (77), sondern kam auch dabei auf eine starke Passquote von 90 Prozent.

Alexandar Borkovic 3

Der U21-Nationalspieler wackelte in der Defensive einige Male ordentlich und sein Stellungsspiel wirkte auch nicht immer passend, weshalb er auch keinen einzigen Zweikampf in diesem Spiel gewann. Auch in der Spieleröffnung hätte man sich etwas mehr Akzente von ihm gewünscht, weshalb es ein ausbaufähiger Auftritt von ihm war.

Christoph Martschinko 5

Erhielt mal wieder die Chance von Anfang an zu zeigen was er drauf hat und erledigte seine Aufgaben in dieser Partie recht solide. Gegen den Ball war es bis auf wenige Ausnahmen recht stabil und sammelte sieben Ballsicherungen, zwei abgefangene Bälle und eine klärende Aktion. In der Offensive schaltete er sich auch einige Male mit ein und lieferte dabei zwei Schlüsselpässe ab, was ein ordentlicher Wert ist und dies bei einer Passquote von 82 Prozent.

James Jeggo 3

Wirkte nach seiner Rückkehr etwas aus dem Rhythmus und nicht ganz so präsent wie üblich, was man nicht nur an seinen Zahlen in der Defensive ablesen konnte, wo er eine deutlich negative Zweikampfbilanz aufwies und auch sonst nicht auffällig wurde. Auch im Ballbesitz agierte er etwas behäbig und trug kaum einen Mehrwert zur Partie bei, weshalb auch insgesamt wenig über ihn lief.

Alexander Grünwald 5

Der Kapitän der Violetten war in diesem Spiel wesentlich unauffälliger als zuletzt und wurde vom Gegner gut gedeckt, was man auch an seinen ungewöhnlich niedrigen Ballkontaktzahlen ablesen kann. Gegen den Ball war er allerdings dafür präsenter und kam da nicht nur auf eine positive Zweikampfbilanz, sondern sammelte auch noch sieben Ballsicherungen und je ein erfolgreiches Tacklings, abgefangenen Ball und klärende Aktion.

Manprit Sarkaria 6

Der Kreativspieler der Violetten hatte zwar in dieser Partie immer wieder Phasen drinnen, wo er nicht so auffällig war, aber grundsätzlich war er – wenn es gefährlich wurde – meist direkt beteiligt. Daher waren seine Werte auch mit sieben Torschussbeteiligten und drei erfolgreichen Dribblings stark und hinterließ er seinen Stempel auf dieser Partie.

Dominik Fitz 0

Legte einen starken Auftritt hin zunächst und traf in der Anfangsphase zum 1:0, ehe er sich schwer verletzte und ausgewechselt werden musste.

Benedikt Pichler 5

War mit seiner Physis für den Gegner sehr unangenehm und löste dadurch einige Situationen am Flügel ansprechend, weshalb er auch letztlich auf eine positive Zweikampfbilanz kam, was für einen Offensivspieler nicht selbstverständlich. Allerdings musste er ebenfalls verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Christoph Monschein 6

Konnte seine wochenlange Durststrecke vor dem gegnerischen Kasten endlich beenden und traf – nachdem er den Elfmeter selber stark herausholte – zum 2:0 Endstand für seien Mannschaft. Insgesamt gab er in diesem Spiel vier Schüsse ab, was die meisten seines Teams waren. Allerdings so ganz der Alte ist der Angreifer noch nicht, denn in seiner Entscheidungsfindung und Sauberkeit hapert es noch und agiert er unterdurchschnittlich.

Thomas Ebner 4

War in seinen Aktionen zwar meist nur auf Sicherheit bedacht und brachte keinen großen Mehrwert in die Offensive, dennoch war seine Passquote von 96 Prozent beachtlich und der Bestwert in diesem Spiel. In der Defensive war er dafür nicht wirklich griffig und gewann nur einen einzigen Zweikampf, wobei auch seine sonstigen Werte nicht der Rede wert waren.

Erik Palmer-Brown 2

Zwar kam auch er mit einer starken Passquote von 94 Prozent aus der Partie heraus, allerdings hatte der Innenverteidiger dafür in der Defensive mit massiven Problemen zu kämpfen. Ungewöhnlich träge und kopflos agierte der Defensivspieler in einigen Situationen und wirkte umdisponiert, weshalb er mehrmals nur zweiter Sieger in den Duellen war und gefährliche Szenen des Gegners ermöglichte.

Patrick Wimmer 0

Zu kurz eingesetzt.

Maximilian Sax 0

Zu kurz eingesetzt.

Bright Edomwonyi 0

Zu kurz eingesetzt.

