Spielerbewertungen Austria-Sturm: Kiteishvili bester Mann am Platz

In der zehnten Runde der österreichischen Bundesliga feierte der SK Sturm Graz einen 4:0 Auswärtserfolg über die Wiener Austria. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden Mannschaften näher betrachtet werden.

Notenschlüssel:

1= sehr schwach

10 = sehr stark

FK Austria Wien

Patrick Pentz 6

Wie mittlerweile gewohnt, war der violette Schlussmann ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft und an ihm lag es zweifellos nicht, dass die Austria verlor. Im Gegenteil, mit insgesamt sechs Paraden bewahrte er sein Team vor Schlimmeren und zeichnete sich einige Male mit starken Reflexen aus.

Georg Teigl 4

In der Defensive war sein Auftritt bis auf wenige Ausnahmen recht ordentlich und er warf sich mit viel Einsatz in die Duelle, weshalb seine zehn Ballsicherungen und je zwei erfolgreichen Tacklings und klärende Aktionen, aber auch seine ausgeglichene Zweikampfbilanz in Ordnung waren. Allerdings fiel sein Einfluss auf das Offensivspiel zu gering aus und vor allem seine technischen Mängel waren nicht zu übersehen, was seiner Durchschlagskraft nach vorne schadete.

Johannes Handl 4

Eigentlich war die Leistung des jungen Innenverteidigers auch in diesem Spiel weitestgehend in Ordnung und er zeichnete sich in der Defensive mit guten Werten aus, wo er u.a. mit einer Zweikampfquote von 83 Prozent, sieben Ballsicherungen, fünf klärenden Aktionen und je zwei abgefangenen Bällen und erfolgreichen Tacklings auffiel. Doch beim Treffer zum 0:3 sah er überhaupt nicht gut aus und ging nicht konsequent genug ins Duell, weshalb dieses Tor auf seine Kappe ging.

Erik Palmer-Brown 7

Einer der wenigen Lichtblicke in dieser Saison, denn der US-Amerikaner fällt weiterhin mit starken Vorstellungen auf und ist eine der wenigen Konstanten im Spiel der Austria. In der Defensive agiert er sehr dominant und beißen sich seine Gegenspieler die Zähne aktuell an ihm aus, weshalb er nicht umsonst auf die beste Zweikampfquote auf dem Feld kam (86 Prozent) und darüber hinaus auch noch je sieben Ballsicherungen und klärende Aktionen, vier abgefangene Bälle, drei abgeblockte Schüsse und zwei erfolgreiche Tacklings verbuchte.

Markus Suttner 5

Der Ersatzkapitän machte insgesamt eigentlich eine recht ordentliche Partie und war in der Defensive solide, wo seine Zweikampfbilanz positiv ausfiel und er zusätzlich noch sechs Ballsicherungen und je zwei klärende Aktionen und abgefangen Bälle sammelte. In die Offensive war er gut in das Spiel seiner Mannschaft involviert und sammelte die meisten Ballkontakte (73), schlug aber auch einige gute Flanken in den Strafraum und leistete dadurch einen Schlüsselpass. Allerdings würde man sich noch mehr Durchschlagskraft von ihm wünschen, speziell aus dem Spielaufbau heraus.

Stephan Zwierschitz 3

Ein braver Mitläufer, allerdings strahlt er kaum Präsenz im Spiel aus und leistete sich auch immer wieder Ballverluste und schlechte Entscheidungen, was dem Zentrum nicht guttat. Auch gegen den Ball war sein Einfluss nicht wirklich groß und fiel seine Zweikampfbilanz klar negativ aus.

Niels Hahn 3

Auch er war in Sachen Präsenz kein positives Beispiel und hatte sogar weniger Ballkontakte als Torhüter Pentz, was auf der zentralen Position nie optimal ist. Spielerisch war er auch nicht immer sicher und war sein Spiel fehlerhaft. Gegen den Ball war seine Präsenz ebenfalls ausbaufähig und gewann er nur einen einzigen Zweikampf im Spiel.

Patrick Wimmer 2

Langsam muss die Frage gestellt werden, ob er in der Offensive gut aufgehoben ist, denn erneut lieferte er eine sehr fehlerhafte Vorstellung ab und brachte keine Sauberkeit und Klarheit in seine Offensivaktionen hinein, weshalb seine Passquote abermals unter 50 Prozent war. Darüber hinaus nutzte er auch seine gute Gelegenheit nicht, weshalb sein Arbeitszeugnis dementsprechend mager ausfiel.

Aleksandar Jukic 5

Sammelte erneut die meisten Ballkontakte in der Offensive und war dabei vor allem sehr sauber, was der Mannschaft im Ballvortrag nach vorne half und seine Passquote dementsprechend die beste seines Teams war (81 Prozent). Kam vor allem im zweiten Durchgang in seiner eingerückten Position im Zentrum immer besser zur Geltung und verteilte die Bälle überlegt, weshalb er diese Rolle in Zukunft öfter ausüben sollte.

Dominik Fitz 3

Feierte sein Comeback in der Startelf der Violetten und eigentlich war sein Trend aufsteigend, weshalb er auch mit Fortdauer der Partie immer besser zurechtkam und maßgeblich an den guten Phasen im Spiel seines Teams beteiligt war. Allerdings schadete er seiner Mannschaft dann mit einer Dummheit, bei der er vom Platz flog und erwies ihr so einen Bärendienst, womit die Niederlage letztlich besiegelt wurde.

Benedikt Pichler 7

In der Offensive war der Angreifer der große Aktivposten im Spiel, indem er sich sehr lauffreudig präsentierte und immer wieder aus dem Zentrum auswich, um sich mit Dribblings nach vorne durchzutanken, weshalb er auch die meisten im Spiel erfolgreich abschloss (3). Aber auch vor dem gegnerischen Tor war er gefährlich, gab zwei Schüsse ab und leistete vier Schlüsselpässe, womit er den besten Wert seines Teams verzeichnete. Darüber hinaus war seine Einsatzbereitschaft enorm und er führe mit Abstand die meisten Zweikämpfe auf dem Spielfeld (23).

Christoph Monschein 0

Zu kurz eingesetzt

Alexander Grünwald 0

Zu kurz eingesetzt.

Maximilian Sax 0

Zu kurz eingesetzt.

SK Sturm Graz

Jörg Siebenhandl 6

Wie gewohnt ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft und wenn gefordert, war der Kapitän der Grazer zur Stelle – wie etwa bei der ersten Großchance des Gegners, die er zu einem wichtigen Zeitpunkt vereiteln konnte.

Sandro Ingolitsch 4

Ein unauffälliges Spiel des Rechtsverteidigers, der in der Defensive nicht immer sattelfest agierte und Probleme mit seinen Gegenspielern im Zweikampf hatte, weshalb seine Bilanz dahingehend auch negativ ausfiel. In der Offensive war sein Einfluss ebenfalls nicht wirklich groß und lief die Partie weitestgehend an ihm vorbei.

David Nemeth 7

Im ersten Drittel des Spiels hatte der Jungspund noch so seine Schwierigkeiten im Spiel, wo er in einigen Duellen das Nachsehen hatte und im Spielaufbau ebenfalls nicht wirklich sattelfest agierte. Erzielte dann kurz vor der Pause den Führungstreffer nach einer Ecke, was ihm sichtlich Auftrieb gab und seine Leistung stabilisierte. So war er dann quasi fehlerlos in der Defensive und verzeichnete nicht nur eine positive Zweikampfbilanz, sondern auch acht klärende Aktionen, sechs Ballsicherungen und fünf erfolgreiche Tacklings.

Gregory Wüthrich 6

Eine insgesamt saubere Partie des Neuzugangs, der in der Innenverteidigung seinen Job tadellos erledigte und so nicht nur 62 Prozent seiner Duelle gewann, sondern darüber hinaus auch noch sechs klärende Aktionen, fünf Ballsicherungen, vier abgefangene Bälle und zwei erfolgreiche Tacklings. Auch im Passspiel leistete er sich kaum Patzer und war seine Passquote mit 87 Prozent die beste in diesem Spiel.

Dante 7

Hatte in der Anfangsphase ebenfalls mit Problemen zu kämpfen und leistete sich einige leichtsinnige Fehlpässe und Ballverluste, die man so nicht gewohnt ist von ihm. Steigerte sich jedoch mit Fortdauer der Partie und wurde wesentlich sauberer, wodurch er sehr gut in das Spiel seiner Mannschaft involviert war. Auch in der Defensive erledigte er seine Aufgaben tadellos und stand seinen Mann, weshalb er neben seiner starken Zweikampfquote von 85 Prozent, auch noch zehn Ballsicherungen und je zwei erfolgreiche Tacklings und abgefangene Bälle sammelte.

Jan Gorenc-Stankovic 6

Eine ordentliche Vorstellung des Routiniers, der auf der Sechserposition seiner Mannschaft Stabilität gab und nicht nur als sichere Anspielstation fungierte und viele Ballaktionen sammelte, sondern auch gegen den Ball präsent war und immer wieder entscheidend dazwischen ging. So war seine Zweikampfquote mit knapp zwei Dritteln äußerst positiv und sammelte er auch noch neun Ballsicherungen und zwei erfolgreiche Tacklings.

Stefan Hierländer 5

War zwar nicht so auffällig wie seine Kollegen im Mittelfeld, allerdings fiel er auch nicht negativ auf und sowohl seine Passquote, als auch seine defensiven Werte fielen solide aus, wobei er immerhin drei Schlüsselpässe in diesem Spiel beisteuerte.

Otar Kiteishvili 9

Feierte nach längerer Verletzungspause sein Comeback in der Startelf der Grazer und zeigte prompt, wie wichtig er für die Offensive seiner Mannschaft sein kann. Immer wieder kurbelte er das Angriffsspiel an und brachte Dynamik und Tempo in die Offensive, wodurch er die meisten Dribblings seines Teams gewann (3) und für den Gegner nur schwer zu greifen war. Daher erzielte er auch nicht umsonst einen Doppelpack und krönte damit seine Leistung, womit er seiner Mannschaft zu drei Punkten verhalf.

Ivan Ljubic 6

War als Anspielstation hinter den beiden Spitzen wichtig und brachte mit seiner Sauberkeit Ruhe in das Spiel hinein, was wichtig für die Ballzirkulation seiner Mannschaft war. So war seine Passquote mit 84 Prozent auch eine der besten auf dem Feld und er gab mit Abstand die meisten Schüsse in diesem Spiel ab (6) und deutete seine Gefährlichkeit damit immer wieder an.

Kevin Friesenbichler 6

War gegen seinen Ex-Verein sichtlich motiviert und in der Spitze durchaus präsent, da er vor allem immer wieder auswich und von den Flügeln in die Mitte zog. Dadurch gab er nicht nur vier Schüsse ab, sondern steuerte auch noch drei Schlüsselpässe in diesem Spiel bei, wovon einer sogar zu einem Tor führte.

Jakob Jantscher 7

War im Angriff seiner Mannschaft sehr umtriebig und ließ sich immer wieder gut in den Zwischenlinienraum fallen, um die Angriffe anzutreiben und an der Dreiecksbildung teilzunehmen. War aber auch rundum den Strafraum gefährlich und seine vier Schlüsselpässe waren der Bestwert in diesem Spiel, wovon einer letztlich sogar zu einem Treffer führte.

Andreas Kuen 0

Zu kurz eingesetzt.

Bekim Balaj 0

Zu kurz eingesetzt.

Jusuf Gazibegovic

Zu kurz eingesetzt.

Phillip Huspek 0

Zu kurz eingesetzt.

Dardan Shabanhaxhaj 0

Zu kurz eingesetzt.

