Spielerbewertungen Hartberg-Austria: Luckeneder der Fels in der Brandung

In der sechsten Runde der österreichischen Bundesliga feierte der TSV Hartberg einen 2:1 Heimsieg über die Wiener Austria. Im Folgenden sollen die Spieler der...

In der sechsten Runde der österreichischen Bundesliga feierte der TSV Hartberg einen 2:1 Heimsieg über die Wiener Austria. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden Mannschaften näher betrachtet werden.

Notenschlüssel:

1= sehr schwach

10 = sehr stark

TSV Hartberg

Rene Swete 5

Der Kapitän der Hartberger lieferte eine solide Vorstellung ab und leistete sich keine Fehler in dieser Partie, bei der er mit drei abgewehrten Torschüssen seinen Beitrag zum Heimerfolg seines Teams beitrug.

Andres Lienhart 6

Bekam in diesem Spiel immer wieder die Möglichkeit, seine Qualitäten zu zeigen und so schaltete er sich speziell in die Angriffe seines Teams immer wieder gut mit ein. So sammelte er unter anderem die drittmeisten Ballaktionen seines Teams (78) und kam dabei auf eine starke Passquote von 88 Prozent, wobei er auch noch zwei Schlüsselpässe ablieferte. In der Defensive war sein Auftreten solide, kam er da auf eine knapp positive Zweikampfquote und drei Ballsicherungen.

Thomas Rotter 4

In der Defensive fiel der Innenverteidiger vordergründig durch seine vielen Foulspiele auf und kam immer wieder in den Duellen zu spät, weshalb seine Zweikampfquote auch klar negativ ausfiel. Immerhin sammelte er dafür sechs klärende Aktionen, vier Ballsicherungen und zwei abgeblockte Schüsse. Mit dem Ball sammelte er die meisten Kontakte auf dem Feld (87) und kam auf eine gute Passquote von 89 Prozent, allerdings waren das vordergründig Sicherheitspässe und sobald es nach vorne ging, wurde er ziemlich ungenau.

Felix Luckeneder 7

Der Fels in der Brandung der Abwehr der Hartberger, denn der Innenverteidiger war vor allem in der Luft eine Macht und räumte nahezu alles ab, was auf ihn zukam. Dadurch kam er auf eine starke Zweikampfquote von 66 Prozent, sammelte darüber hinaus auch noch elf klärende Aktionen, vier Ballsicherungen und einen abgefangenen Ball. Im Spielaufbau war er wesentlich sicherer als sein Nebenmann und ließ fand meist ganz sicher seine Mitspieler.

Christian Klem 4

Eine unauffällige Leistung des Außenverteidigers, der in der Defensive mit schwankenden Leistungen auffiel und daher auch auf eine negative Zweikampfquote kam. In der Offensive hatte er dafür mehrere positive Aktionen und er schlug viele Flanken in den Strafraum (7), wobei keine davon ankam. Dafür spielte er immerhin einen Schlüsselpass in dieser Partie.

Tobias Kainz 7

Der defensive Mittfeldspieler war ein sehr wichtiges Puzzlestück in diesem Spiel und trieb vor allem gegen den Ball sein Unwesen, indem er unheimlich viel Laufarbeit verrichtete und unangenehm für seine Gegenspieler war, deshalb auch elf (!) Ballsicherungen, je zwei klärende Aktionen und abgefangene Bälle und ein erfolgreiches Tackling sammelte. Auch mit dem Ball strahlte er Ruhe aus, sammelte viele Ballkontakte und seine Passquote war mit 83 Prozent eine der besten seines Teams.

Abdoul Yoda 5

Kein schlechtes Startelfdebüt für den jungen Afrikaner, der am Ball mit seiner Passqualität und seiner Übersicht punkten konnte und so auch mit einer Passquote von 91 Prozent den besten Wert seiner Mannschaft aufwies, wobei darunter durchaus auch anspruchsvolle Zuspiele waren. Gegen den Ball muss sich der Sechser noch steigern, leistete sich da zu viele Fouls und verlor so auch eine Mehrheit seiner Duelle.

Jürgen Heil 5

Ein ordentlicher Auftritt des Mittelfeldspielers der Steirer, der zwar nicht an vielen Aktionen beteiligt war und nur mit einem Abschluss im letzten Drittel auffiel, allerdings dafür die meisten Dribblings seines Teams gewann (2) und seinem Gegenspieler auf dem Flügel in mehreren Situationen vor Probleme stellen konnte.

Rajko Rep 2

Der slowenische Spielmacher der Hartberger war absolut kein Faktor in diesem Spiel, lieferte weder einen Abschluss, noch einen Schlüsselpass ab und gewann auch kein Dribbling, womit er dem Spiel keinen Stempel aufdrücken konnte.

Sascha Horvath 5

Eine engagierte Leistung des ehemaligen Austrianers, der sichtlich motiviert war und seiner Mannschaft versuchte einen Mehrwert zu verschaffen, was ihm durchaus auch gelang. So lieferte er in der Offensive mit zwei Torschüssen und zwei Schlüsselpässen die meisten direkten Torbeteiligungen ab und gewann darüber hinaus auch noch ein Dribbling. Ihm gelang zwar nicht alles, aber er gehörte zweifellos zu den besseren Spielern in der ansonsten unauffälligen Offensive der Gastgeber.

Dario Tadic 6

Letztlich war der Torjäger der Matchwinner seiner Mannschaft und er untermauerte die Statistik, dass sofern er trifft, sein Team in dieser Saison nicht verliert. Er traf dabei nach zwei Standardsituationen, wobei sein 2:1 Siegestreffer überaus sehenswert war und er mit einem perfekt gezirkelten Freistoß das Kreuzeck traf. Ansonsten war er zwar nicht so auffällig und hatte kaum Aktionen, aber mit seinen zwei Treffern hat er seinen Dienst erfüllt.

Julius Ertlthaler 0

Zu kurz eingesetzt.

Manfred Gollner 0

Zu kurz eingesetzt.

Seifedin Chabbi 0

Zu kurz eingesetzt.

FK Austria Wien

Patrick Pentz 5

Bekam kaum eine Gelegenheit, sich in diesem Spiel auszuzeichnen und wehrte nur einen Torschuss ab, wobei er bei den Gegentreffern keine Mitschuld trug. Mit dem Ball am Fuß überzeugte der Torhüter wie gewohnt und kam auf eine imposante Passquote von 91 Prozent.

Stephan Zwierschitz 5

Solide Leistung des Rechtsverteidigers, der in der Defensive alles im Griff hatte und da auch mit einer perfekten Zweikampfquote, neun Ballsicherungen, drei erfolgreichen Tacklings und zwei klärenden Aktionen aufwarten konnte. Dafür war sein Einfluss auf die Offensive ziemlich überschaubar und er schlug nur zwei Flanken in den Strafraum, keine davon kam bei einem Mitspieler an.

Johannes Handl 7

Am Innenverteidiger lag es zweifellos nicht, dass seine Mannschaft als Verlierer vom Platz ging, denn in der Defensive stand er oftmals seinen Mann, gewann alle seine Zweikämpfe und sammelte darüber hinaus auch noch acht klärende Aktionen und sieben Ballsicherungen. Doch auch mit dem Ball am Fuß wusste der großgewachsene Defensivspieler zu überzeugen, spielte die meisten Pässe seines Teams (64) und einige schöne Bälle, wobei er auch noch zwei Dribblings erfolgreich abschloss.

Erik Palmer-Brown 6

Auch der US-Amerikaner lieferte eine ordentliche Vorstellung in diesem Spiel ab und agierte meist aufmerksam, weshalb er oftmals nicht mal in Zweikämpfe gehen musste, sondern mit je acht Ballsicherungen und klärenden Aktionen auf sich aufmerksam machte. Mit dem Ball am Fuß war auch er sehr akkurat und leistete sich da kaum Fehler, weshalb er mit einer Passquote von 98 Prozent auch den Bestwert in diesem Spiel erreichte.

Markus Suttner 3

Ein ungewohnt schwaches Spiel des Routiniers, der in der Defensive mit einigen Problemen zu kämpfen hatte und immer wieder in Duellen den Kürzeren zog, so auch das Foul im Vorfeld des 2:1 unnötigerweise verursachte. In der Offensive war er zwar bemüht und lieferte auch drei Schlüsselpässe ab, allerdings leistete er sich auch da viele einfache Fehler und fiel immer wieder durch unnötige Ballverluste auf.

Thomas Ebner 1

Langsam müsste man sich als geneigter Zuseher Fragen, welche Rolle der Mittelfeldspieler in der Mannschaft eigentlich einnimmt. So hart es klingen mag, oftmals steht und läuft er einfach auf dem Feld herum, lässt hier und da den Ball prallen und man hat den Anschein, dass er sich versteckt. Das verwundert auch nicht, denn seine Fehlerquote war hoch und sobald nur ein Hauch von Druck auf ihn ausgeübt wurde, folgte meist ein Ballverlust. Für die Ansprüche einer Austria ist das schlicht zu wenig.

Alexander Grünwald 4

Das Bemühen kann man dem Kapitän der Violetten nicht absprechen, allerdings nahm ihn der Gegner gezielt in Deckung und stellte ihn zu, weshalb sein Einfluss auf dieses Spiel nicht immer gegeben war. Wenn er den Ball hatte, dann bekam man dennoch am ehesten noch das Gefühl, dass er eine Idee hatte und kein sofortiger Ballverlust folgte. Die Austria sollte jedenfalls danach trachten, ihren Kapitän besser in das Spiel einzubinden.

Patrick Wimmer 3

Im Vergleich zu seiner fehlerhaften Partie am vergangenen Wochenende war der Jungspund verbessert, allerdings ließ er in diesem Spiel auch viele gute Gelegenheiten aus, traf offene Passfenster nicht und hat speziell im letzten Drittel große Probleme aus seinen Situationen etwas Zwingendes zu machen und keine ständigen Ballverluste zu erleiden.

Benedikt Pichler 6

War im Angriff der Offensivspieler, bei dem man am ehesten das Gefühl bekam, bei seinen Aktionen könnte etwas entstehen. So war er auch an insgesamt sechs Abschlüssen direkt beteiligt und feuerte selber vier Schüsse ab, wobei er auch den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte. Zwar schlichen sich auch bei ihm immer wieder einfache Ballverluste ein und fünf Abseitsstellungen sind schlicht zu viel, dennoch initiierte er einige Angriffe und auch seine drei erfolgreichen Dribblings waren der Bestwert in diesem Spiel.

Manprit Sarkaria 5

Nachdem er in der Anfangsphase gar nicht ins Spiel fand, wurde er mit Fortdauer etwas aktiver und streute immer wieder schöne Zuspiele ein, wobei er auch die Torvorlage zum Ausgleichstreffer beisteuerte und insgesamt drei Schlüsselpässe ablieferte. Insgesamt war seine Leistung nicht wirklich schlecht, allerdings hat man bei ihm das Gefühl, dass er zu wenig aus seinen Möglichkeiten macht bzw. sich unwohl in dem Konzept von Trainer Stöger fühlt.

Christoph Monschein 3

Ein unglücklicher Arbeitstag für den Angreifer der Violetten, der zu einigen guten Gelegenheiten kam, allerdings nicht wirklich konsequent dabei agierte und diese etwas leichtfertig liegen ließ.

Aleksandar Jukic 0

Zu kurz eingesetzt.

Bright Edomwonyi 0

Zu kurz eingesetzt.

Georg Teigl 0

Zu kurz eingesetzt.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!