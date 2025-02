Spielerstatistiken zur 18. Bundesligarunde 2024/25

Wir liefern euch wöchentlich die interessantesten Leistungsdaten und Werte zu einzelnen Spielern der heimischen Bundesliga. Welche Besonderheiten gab es? Welche Werte waren Ausreißer nach...

Wir liefern euch wöchentlich die interessantesten Leistungsdaten und Werte zu einzelnen Spielern der heimischen Bundesliga. Welche Besonderheiten gab es? Welche Werte waren Ausreißer nach oben oder unten? Wir fassen die auffälligsten Daten kompakt zusammen!

Gloukhs starke Offensivstatistiken bleiben unbelohnt

RB-Salzburg-Trainer Thomas Letsch muss weiterhin auf seinen ersten Dreier nach seiner Rückkehr zum österreichischen Vizemeister warten. Obwohl seine Mannschaft im Spiel gegen die WSG Tirol auf einen offensiven xG-Wert von 3.35 kam, reichte es schlussendlich nur zu einem 1:1-Unentschieden gegen die WSG Tirol. Das Bemühen konnte man seinen Spielern, die einen frühen Rückstand wettmachen mussten, nicht absprechen. Insbesondere Oscar Gloukh zeigte einen großen Willen das Glück wieder auf die Seite seiner Mannschaft zu ziehen. Am 18. Spieltag liegt er bei mehreren Metriken ganz vorne: Gemeinsam mit seinem neuen Mannschaftskollegen Yorbe Vertessen gab er die meisten Schüsse aller Spieler ab und schoss sieben Mal auf das gegnerische Tor. Er spielte die achtmeisten Pässe, wobei von seinen 73 Zuspielen 60 Pässe bei seinen Mitspielern landeten. Seine Passquote von 82% ist angesichts seiner hohen Positionierung durchaus stark. Er tätigte zehn Angriffsläufe mit dem Ball am Fuß und damit doppelt so viele wie die Nummer 2 in dieser Wertung, Adam Daghim. Er kam auf 19 Steilpässe, von denen starke 18 bei seinen Mitspielern ankamen. Nur der Hartberger Jürgen Heil spielte mehr Steilpässe in der 18. Bundesliga-Runde. Dazu kam er auf die viertmeisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum (9) und die meisten Dribblings und Offensivduelle. Gloukh ging 17 Mal mit dem Ball am Fuß in eine Eins-gegen-Eins-Situation und kam dabei elf Mal an seinen Gegenspielern vorbei. Mit 13 progressiven Läufen liegt er zudem klar auf Platz 1.

Zwei Doppelpacker

Mit Dominik Fitz und Dejan Zukic gab es zwei Spieler, die in der vergangenen Bundesliga einen Doppelpack erzielten und damit einen großen Anteil am Sieg ihrer Mannschaften haben. Über das Wiener Derby sprachen wir bereits ausführlich, unter anderem im Rahmen dieser extrem ausführlichen Taktikanalyse und den Spielerbewertungen. Fitz gab insgesamt fünf Schüsse ab, womit er in dieser Runde hinter Gloukh und Vertessen auf Platz 3 liegt. Nur einen Platz dahinter liegt Dejan Zukic mit vier Schüssen. Fitz tätigte zudem die viertmeisten Angriffsläufe und liegt beim xG-Chain in dieser Runde auf Platz neun, drei Plätze hinter Dejan Zukic. Auf den höchsten xG-Chain kam übrigens Salzburg-Neuzugang Vertessen, der diese Wertung mit 2.07 anführt.

Jürgen Heil in mehreren Metriken auffällig

Ähnlich wie Salzburg wird auch der TSV Hartberg den drei Punkten nachtrauern. Auch hier musste sich die überlegene Mannschaft mit einem 1:1-Unentschieden begnügen, obwohl man wesentlich mehr und bessere Chancen vorfand, was auch der offensive xG-Wert von 3.20 vermuten lässt. Der auffälligste Spieler und Antreiber seiner Mannschaft war dabei Kapitän Jürgen Heil, der auf der rechten Abwehrseite sehr umtriebig agierte. Von allen Spielern in der 18. Bundesliga-Runde tätigte er die sechsmeisten Pässe (83) und spielte die viertmeisten Bälle ins letzte Drittel. Bemerkenswert war dabei, dass von diesen 14 Pässen ins letzte Drittel alle Bälle bei seinen Mitspielern ankamen. Er spielte zudem die meisten Steilpässe (24) und liegt beim xG-Chain auf Platz 7. Nach Oscar Gloukh absolvierte er zudem die meisten progressiven Läufe aller Spieler (6).

Teamstatistik der Woche

Der SCR Altach verkaufte sich in dieser Saison oftmals unter Wert und sollte laut der Expected-Points-Tabelle mehr Punkte auf dem Konto haben. Dass die Vorarlberger ein durchaus unangenehmer Gegner sind, bekam am Wochenende der FC Blau-Weiß Linz zu spüren, der sich zuhause mit 1:3 geschlagen geben musste. Auffällig ist, dass die Oberösterreicher lediglich einen xG-Wert von 0.36 zustande brachten und kaum Chancen generieren konnten. In der ersten Halbzeit war dies besonders zu erkennen, denn die Mannschaft von Trainer Gerald Scheiblehner kam in den ersten 45 Minuten auf einen xG-Wert von 0.0.