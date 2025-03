Spielerstatistiken zur 20. Bundesligarunde 2024/25

Wir liefern euch wöchentlich die interessantesten Leistungsdaten und Werte zu einzelnen Spielern der heimischen Bundesliga. Welche Besonderheiten gab es? Welche Werte waren Ausreißer nach...

Wir liefern euch wöchentlich die interessantesten Leistungsdaten und Werte zu einzelnen Spielern der heimischen Bundesliga. Welche Besonderheiten gab es? Welche Werte waren Ausreißer nach oben oder unten? Wir fassen die auffälligsten Daten kompakt zusammen! Alle Daten und Grafiken stammen von Wyscout S.p.a.



RBS-Neuzugang Yorbe Vertessen mit Debüt-Tor und starken Werten

In seinem vierten Einsatz für Red Bull Salzburg gelang der belgischen Neuverpflichtung endlich sein erster Treffer. Endlich deshalb, weil er auch schon in den Spielen davor bereits einige gute Chancen hatte. Vor allem beim 1:1-Unentschieden gegen die WSG Tirol, wo er das einzige Tor seiner Mannschaft vorbereitet hatte, hätte er schon treffen müssen und kam in dieser Partie auf einen xG-Wert von 1.3.

Den fälligen Treffer holte er nun im Spitzenduell gegen den SK Sturm Graz nach, wo er in der 72. Minute den Ausgleich zum 1:1-Unentschieden erzielte. Ein wichtiger Treffer, der den Grundstein für den 3:1-Sieg legte. Vertessen war dabei auch abseits seines Treffers sehr auffällig. Er gab von allen Spielern am 20. Spieltag die meisten Schüsse ab (6), hatte gemeinsam mit Blau-Weiß-Linz-Legionär Anderson die meisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum (9) und die fünftmeisten progressiven Läufe (5). Mit dem Belgier dürfte Red Bull Salzburg einen guten Fang gemacht haben, da er in den wenigen Runden, in denen er bis jetzt eingesetzt wurde, durchaus auffällig agierte.

Isak Jansson meldet sich mit Doppelpack zurück

Der schwedische Legionär Isak Jansson konnte wegen einer Verletzung nicht die gesamte Vorbereitung mitmachen und Rapid-Trainer Robert Klauß betonte, dass der Shooting Star aus dem Herbst etwas Zeit benötigen würde, bis er wieder zu seiner Form zurückfindet. Nach dem Spiel gegen den SCR Altach könnte man meinen, dass die Rapid-Fans nun wieder mit dem dribbelstarken und unberechenbaren Schweden rechnen können. Isak Jansson ist der einzige Spieler, der in der 20. Runde einen Doppelpack erzielte und fällt auch mit einigen anderen Werten auf. Er kam auf die sechsmeisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum (6) und bestritt die neuntmeisten Offensivduelle. Von den 11 Offensivduellen gewann er sechs Stück. Der Rapidler war vier Mal nur mit Fouls zu halten, wobei eines dieser Fouls einen Strafstoß nach sich zog, den sein Mitspieler Dion Beljo im Nachschuss verwandelte. Jansson bestritt gemeinsam mit Seidl, Adeniran, Ballo, Gloukh und Onisiwo zudem die meisten Angriffsläufe (3).

Apropos Seidl: Der Rapid-Kapitän stand zuletzt in Kritik und Trainer Klauß änderte nicht zuletzt die 4-2-2-2 Grundordnung auf ein 4-2-3-1, damit Seidl eine zentrale Position im offensiven Mittelfeld einnehmen kann. Seidl bereitete gegen Altach zwei Tore vor und ist damit gemeinsam mit Daghim der einzige Spieler, der auf mehr als einen Assist kam. Er spielte zudem gemeinsam mit Zukic und Onisiwo die meisten Schlüsselpässe (4) und liegt beim xG-Chain hinter dem starken Gloukh mit einem Wert von 1.79 auf Platz 2.

Brasilianer wirbelt auf dem rechten BW-Linz-Flügel

Der FC Blau-Weiß Linz ging gegen die WSG Tirol bereits in der ersten Minute durch Ronivaldo in Führung. Die Oberösterreicher holten die drei Punkte allerdings erst in der Nachspielzeit, da sie nach dem Ausgleich in der 30. Minute lange vergebens auf das gegnerische Tor anliefen. Den Treffer in der ersten Minute bereitete der rechte Mittelfeldspieler Anderson vor, der von allen BW-Linz-Akteuren die höchste Spielposition innehatte:

Anderson, der die Rückennummer 28 trägt, hat von allen Spielern die höchste Spielposition.

Für den Brasilianer war dies bereits sein vierter Assist! Nur drei andere Spieler kamen an diesem Spieltag auf mehr Schlüsselpässe (3) und mehr Torschüsse (4). Bemerkenswert sind aber zwei Werte: Wie oben erwähnt kam Anderson gemeinsam mit Vertessen auf die meisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum (9) und schlug zudem die mit Abstand meisten Flanken. Insgesamt kam der Brasilianer auf 13 Hereingaben, wobei sieben bei seinen Mitspielern landeten. Auf Platz 2 liegt in dieser Wertung sein Teamkollege Prikl, der auf acht Flanken kam. Alles in allem eine sehr auffällige Leistung des 27-Jährigen.