Spielerstatistiken zur 21. Bundesligarunde 2024/25

Wir liefern euch wöchentlich die interessantesten Leistungsdaten und Werte zu einzelnen Spielern der heimischen Bundesliga. Welche Besonderheiten gab es? Welche Werte waren Ausreißer nach oben oder unten? Wir fassen die auffälligsten Daten kompakt zusammen! Alle Daten stammen von Wyscout.

LASK-Neuzugang Adeniran mit dominanten Werten

Der US-amerikanische LASK-Stürmer Samuel Adeniran mag vielleicht kein Feintechniker sein, tut aber aufgrund seiner physischen Präsenz und Mentalität der Mannschaft von Trainer Markus Schopp so richtig gut. Auch wenn er in der Liga noch auf seinen ersten Treffer wartet – im Cup traf er beim Aufstieg gegen RB Salzburg – ist er ein sehr wichtiger Faktor im Offensivspiel der Linzer und weist auch in der 21. Bundesligarunde sehr dominante Werte auf. Er gab die meisten Schussversuche (7) aller Spieler am 21. Spieltag ab – kein anderer kam auf mehr als vier Schüsse. Er hatte zudem die meisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum (9). Er kam auf die viertmeisten Kopfballduelle und gewann acht seiner elf Duelle in der Luft, was angesichts seiner hohen Position ein starker Wert ist. Insgesamt bestritt er die sechsmeisten Duelle aller Spieler und gewann 13 seiner 28 Zweikämpfe. Weiters liegt er bei der Wertung xG-Chains mit 2.01 knapp vor Dominik Fitz, der auch auf starke 1.93 kam.

Daniel Maderners ungewöhnliche Zweikampfbilanz

So wie Adeniran für den LASK viel Physis mitbringt, darf sich der GAK darauf verlassen, dass Mittelstürmer Daniel Maderner alles in die Waagschale wirft und seinen Körper im gegnerischen Strafraum gut einsetzt. Der 1.90 Meter große Angreifer ist natürlich oftmals auf sich alleine gestellt und reibt sich ganz vorne für seine Mannschaft auf. Im Schnitt gewann er in der gesamten Saison rund 35% seiner Zweikämpfe, was angesichts seiner hohen Spielposition keine Sorgenfalten bereitet. Dass er heute in diesem Artikel vorkommt ist auch nicht als Kritik zu verstehen, da solche Statistiken als Solostürmer in einer Partie durchaus passieren können, aber dennoch ein wenig kurios sind. Der GAK-Stürmer bestritt im Derby gegen den SK Sturm 40 Zweikämpfe – nur Mensah von Blau-Weiß Linz bestritt um drei Duelle mehr. Das Problem dabei war nur, dass Maderner lediglich drei dieser 40 Zweikämpfe für sich entschied, was dann doch eine Anomalie darstellt. Auch dass der 1.90 Meter große Angreifer kein einziges seiner neun Kopfballduelle gewann ist durchaus überraschend.

Dominik Fitz abermals überzeugend

Viele Austria-Fans werden es nicht nachvollziehen können, weshalb Mittelfeld-Regiseeur Dominik Fitzvon Ralf Rangnick nicht in den Kader für das Nations-League-Spiel gegen Serbien einberufen wurde. Immerhin sehen sie, dass er Woche für Woche Top-Leistungen abruft und regelmäßig den Unterschied ausmacht. Diesmal erzielte er beim 2:0-Sieg gegen Austria Klagenfurt einen Treffer und einen Assist und steht damit nun bei acht Toren und 11 Assists. Auch abseits der beiden Scorerpunkte war er extrem auffällig. Wie bereits oben erwähnt liegt er mit starken 1.93 bei den xG-Chains an zweiter Stelle. Er spielte neun Schlüsselpässe und damit um vier mehr als Horvath und Zukic, die in dieser Wertung auf Platz 2 und 3 liegen. Gemeinsam mit LASK-Rechtsverteidiger Jovicic absolvierte er zudem die meisten Angriffsläufe. Er schlug die viertmeisten Flanken, wobei sehr starke fünf seiner sechs Hereingaben bei seinen Mitspielern landeten – ein fabelhafter Wert von 85%!