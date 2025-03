Spielerstatistiken zur 22. Bundesligarunde 2024/25

Wir liefern euch wöchentlich die interessantesten Leistungsdaten und Werte zu einzelnen Spielern der heimischen Bundesliga. Welche Besonderheiten gab es? Welche Werte waren Ausreißer nach...

Wir liefern euch wöchentlich die interessantesten Leistungsdaten und Werte zu einzelnen Spielern der heimischen Bundesliga. Welche Besonderheiten gab es? Welche Werte waren Ausreißer nach oben oder unten? Wir fassen die auffälligsten Daten kompakt zusammen! Alle Daten stammen von Wyscout.

Sturms Tomi Horvat mit zwei Scorerpunkten und auffälligen Leistungen

Der SK Sturm Graz setzte sich am Wochenende mit 4:2 gegen den LASK durch und schickte die Oberösterreicher damit ins untere Playoff. William Bøving ist der einzige Spieler der in der 22. Runde einen Doppelpack erzielte, aber ein anderer Akteur der Grazer hatte noch auffälligere Leistungsdaten und lag in vielen Metriken weit vorne.

Die Rede ist vom 25-jährigen Slowenen Tomi Horvat, der neben einem Tor und einem Assist auch in vielen anderen Bereichen glänzte. Horvat spielte in dieser Partie acht Schüsselpässe und damit doppelt so viele wie die nächstbesten Spieler Gloukh und Briedl, die auf vier Schlüsselpässe kamen. Er kam zudem vor seinem Teamkollegen Otar Kiteishvili auf den höchsten xG-Chain-Wert und mit 1.89! Er tätigte nach Yalcouye (12) und Bobzien (11) gemeinsam mit Goiginger die meisten Dribblings und bestritt die achtmeisten Offensivduelle aller Spieler (13).

Horvat verlor nach der 0:3-Niederlage gegen den WAC am siebenten Spieltag seinen Stammplatz und wurde danach oftmals nur von der Bank ins Spiel eingewechselt. In den letzten vier Runden stand er aber stets mindestens 85 Minuten am Platz und bedankte sich bei seinem Trainer mit den beiden Scorerpunkten fürs Vertrauen.

Matthias Seidl mit 111 Pässen

So wie Tomi Horvat musste auch Matthias Seidl durch eine ungewohnte Schwächephase hindurch, die ihm beispielsweise im Derby einen Platz in der Startelf kosteten. Gegen den GAK gelang ihm zwar auch nicht alles, aber er war extrem aktiv und zeigte insgesamt eine sehr auffällige Leistung. Der SK Rapid hatte, wie bereits bei den Teamstatistiken beschrieben, sehr viel Ballbesitz und spielte enorm viele Pässe gegen den GAK. Die meisten davon tätigte wenig überraschend Innenverteidiger Raux-Yao, der von hinten heraus das Spiel organisierte. Auf Platz 2 liegt aber etwas überraschend kein weiterer Innenverteidiger oder Außenverteidiger des SK Rapid, sondern Matthias Seidl, der 111 Pässe spielte, von denen 88% bei seinen Mitspielern landeten. Seidl spielte auch die meisten Pässe aller Spieler ins letzte Drittel. Von 16 seiner Zuspiele kamen hier 13 an (81%). Gemeinsam mit dem Salzburger Morgalla spielte er zudem die meisten Steilpässe. Bei den xG-Chain liegt Seidl mit 1.19 auf Platz 9 und er tätigte gemeinsam mit seinen Teamkollegen Oswald und Beljo die viertmeisten Angriffsläufe. Nur Gloukh, Zukic und Fitz lagen in dieser Wertung weiter vorne als das Rapid-Trio.

Alexander Briedl mit Top-Partie gegen Hartberg

Vor zwei Runden schaffte es mit Anderson ein Spieler des FC Blau-Weiß Linz in unsere Serie. Diesmal fällt unser Augenmerk erneut auf einen Spieler der Linzer, der beim 4:1-Sieg gegen den TSV Hartberg hinten alles abräumte und auch nach vorne Akzente setzte. Die Rede ist vom defensiven Mittelfeldspieler Alexander Briedl, der mit seinen 22 Jahren in dieser Saison schon mehrere starke Talentproben abgab. Briedl war ein echter „Staubsauger“ gegen den TSV Hartberg und fing von allen Spielern in der 22. Runde die meisten Bälle ab (12). Er spielte nach Horvat gemeinsam mit Gloukh die zweitmeisten Schlüsselpässe (4) und schlug die fünftmeisten Flanken, wobei von seinen fünf Hereingaben vier bei seinen Mitspielern ankamen. Er bestritt zudem die neuntmeisten Defensivduelle, wobei er sechs seiner 11 Zweikämpfe gewann (55%).