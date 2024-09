Standfest muss gehen: Trainerwechsel in Altach!

Der CASHPOINT SCR Altach trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Joachim Standfest. Auch Co-Trainer Roman Wallner wird von seinen Aufgaben entbunden.

Joachim Standfest kam im März 2023 gemeinsam mit Klaus Schmidt nach Altach und wurde zu Beginn der Saison 2023/24 nach Schmidts Abgang zum Cheftrainer befördert. Die vergangene Bundesligasaison beendete der Verein unter seiner Führung auf dem 10. Tabellenrang. Nachdem in den letzten fünf Bundesligaspielen lediglich zwei Punkte erzielt wurden, hat sich die sportliche Leitung des SCR Altach entschieden, neue Impulse zu setzen.

Louis Mahop übernimmt interimistisch die Position des Cheftrainers und wird die Mannschaft gemeinsam mit dem bestehenden Trainer- und Betreuerstab auf das kommende Heimspiel gegen den SK Rapid vorbereiten.

Statement von Roland Kirchler, Sportdirektor:

„Joachim und Roman haben bis zuletzt hart gearbeitet, um die Mannschaft auf den richtigen Weg zu bringen. So eine Entscheidung macht man sich nie leicht, doch angesichts der sportlichen Entwicklung und der ausbleibenden Ergebnisse sehen wir diesen Schritt als notwendig an. Louis Mahop erhält unsere volle Rückendeckung und wird die Mannschaft auf das wichtige Heimspiel am Sonntag vorbereiten. Gleichzeitig setzen wir alles daran, zeitnah, aber bedacht, eine langfristige Lösung für die Cheftrainerposition zu finden.“