Statistiken nach dem 10. Spieltag 2021/22: Schick im Pech

Nach dem zehnten Spieltag der Saison 2021/22 wird die Liga aufgrund der Länderspielpause für zwei Wochen unterbrochen, sodass wir euch in der Zwischenzeit einige Statistiken präsentieren wollen. Heute sehen wir uns an, welcher Spieler in den ersten zehn Runden auf den höchsten Expected-Assist-Wert kam. Alle Daten und Grafiken stammen von Wyscout S.p.a.

Gestern blickten wir auf die Expected-Goal-Werte der Spieler nach dem zehnten Spieltag. Heute wollen wir uns den Assists widmen. Bevor wir uns der Expected-Assist-Wertung widmen, wollen wir uns zunächst die tatsächlichen Torvorlagen ansehen.

Die Torvorlagen nach dem 10. Spieltag der österreichischen Bundesliga:

Acht Spieler bereiteten in dieser Saison drei oder mehr Tore vor, wobei Jakob Jantscher mit sechs Assists die Nase aktuell vorne hat. Auf den weiteren Plätzen findet man einige Überraschungen. Nur ein Assist weniger bereitete Austria-Klagenfurt-Spieler Alex Timossi Andersson vor, gefolgt vom starken Techniker Stefan Nutz, der für seine Rieder Kollegen vier Treffer auflegte. Der 20-Jährige WSG-Spieler Stefan Skribo erzielte in der neunten Runde, bei seinem ersten Startelfeinsatz überhaupt, beim 4:2-Sieg gegen die SV Ried alle drei Assists.

Die Expected-Assists nach dem 10. Spieltag der österreichischen Bundesliga:

Bei einem Blick auf die Expected-Assists sieht man, dass es sich durchaus lohnt auf die xA-Wertung zu achten. Hier sieht nämlich das Bild gänzlich anders aus. Der Führende der Torvorlagen-Wertung Jakob Jantscher liegt mit einem xA-Wert von 2.59 auf Platz 4 und darf sich bei seinen Mitspielern bedanken, dass sie seine Vorlagen besonders effektiv verwerteten. Dies gilt auch für Timossi Andersson und Stefan Nutz, die auf einen deutlich niedrigeren xA-Wert als ihre tatsächlichen Assists kommen.

Am anderen Ende des Spektrums liegt Thorsten Schick, der den zweitbesten Expected-Assist-Wert in dieser Saison aufweist, aber noch keinen einzigen echten Assist zu verbuchen hat, da seine Teamkollegen seine Torvorlagen ausließen. Mit Liendl, Kristensen, Klassen, Goiginger, Michorl und Fitz befinden sich weitere Spieler in den Top 10 der xA-Wertung, die bei den tatsächlichen Assists unter ihrer Erwartung blieben. Fitz ist neben Schick der einzige Spieler in den Top 20 der xA-Wertung, der sich keinen tatsächlichen Assists gutschreiben konnte.

Sehen wir uns zum Abschluss die Expected-Goal- und Expected-Assist-Wertungen kombiniert an:

Yeboah, Adeyemi und Kara liegen auf den ersten drei Plätzen. Besonders effektiv agierte in dieser Saison Jakob Jantscher, der verglichen mit der durchschnittlichen Erwartung fast doppelt so viele Scorerpunkte beisteuerte. Auf Platz 26 liegt übrigens Timossi Andersson, der für seine 7 Scorerpunkte nur einen kombinierten xG- und xA-Wert von 2.95 benötigte.

