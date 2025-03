Statistiken zum Grunddurchgang 2024/25: Fitz liegt bei xA klar vorne

Wir wollen die Länderspielpause nutzen, um uns einige interessante Statistiken zum Grunddurchgang anzuschauen. Wir blicken auf die ersten 22 Runden der österreichischen Bundesliga und...

Wir wollen die Länderspielpause nutzen, um uns einige interessante Statistiken zum Grunddurchgang anzuschauen. Wir blicken auf die ersten 22 Runden der österreichischen Bundesliga und lassen den ersten Spieltag nach der Teilung der Tabelle in die Meister- und Qualifikationsgruppe außen vor. Heute sehen wir uns die Expected-Assists-Werte (xA). Die Grafik stammt von unserem Datenanbieter Wyscout.

Heute wollen wir auf die Expected Assists blicken und uns damit die Spieler ansehen, die die qualitativ besten Chancen vorbereitet haben. Interessanter Weise finden sich bei der tatsächlichen Anzahl der Assists Jahr für Jahr Unterschiede. Je nach Quelle hat so beispielsweise der Führende der Expected-Assist-Wertung, Dominik Fitz, zwischen neun und elf tatsächliche Assists aktuell. Blicken wir nun aber auf die Expected-Assists-Tabelle:

Es ist wenig überraschend, dass Austria-Mittelfeldspieler Dominik Fitz diese Wertung anführt. Fitz ist in dieser Saison ein absoluter Unterschiedsspieler und hat einen riesigen Anteil daran, dass die Wiener Austria so weit vorne in der Tabelle zu finden ist.

Auf Platz 2 liegt WAC-Neuzugang Dejan Zukic, der so wie Fitz auch mit sehr starken Standardsituationen die hohen xA-Werte generierte. Interessanter Weise kam ist sein xA-Wert haargenau so hoch wie seine tatsächliche Anzahl an Assists.

Dass Tomi Horvat auf Platz 3 dieser Wertung liegt, wird vielleicht einige überraschen, da der Sturm-Legionär unter der Saison nicht immer unumstrittener Stammspieler war. Allerdings fand er zuletzt zurück zu seiner alten Stärke und lieferte sehr gute Spiele mit auffälligen Leistungsdaten ab.

Erst auf Platz 4 folgt mit Oscar Gloukh der erste Spieler von Red Bull Salzburg, vor Robert Zulj, der beim LASK in dieser Saison auch stark in Kritik stand. Matthias Seidl musste sich ebenfalls etwas Kritik anhören und war trotz seiner Kapitänsrolle nicht immer gesetzt – dennoch spielte er die meisten Chancen der Grün-Weißen heraus. Auf Platz 9 und 10 liegen mit Auer und Terzic zwei Außenverteidiger.