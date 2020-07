Statistiken zur Saison 2019/20: Christoph Klarer mit besten Zweikampfquote

Nachdem die 32 Spieltage der Saison 2019/20 in der österreichischen Bundesliga absolviert sind, wollen wir uns in dieser Serie zahlreiche interessante Statistiken ansehen. Heute...

Nachdem die 32 Spieltage der Saison 2019/20 in der österreichischen Bundesliga absolviert sind, wollen wir uns in dieser Serie zahlreiche interessante Statistiken ansehen. Heute wollen wir uns ansehen welche Spieler die meisten Zweikämpfe gewannen. Wer hat die beste Zweikampfquote, wer bestritt besonders viele Defensiv-Duelle? Alle Grafiken und Statistiken stammen von Wyscout S.p.a und lassen sich per Mausklick vergrößern.

Christoph Klarer gewann in der Saison 2019/20 prozentuell die meisten Zweikämpfe in der österreichischen Bundesliga. Der Innenverteidiger des SKN St. Pölten gewann stolze 78,26% seiner Duelle und führt damit die Wertung vor Avlonitis und Borkovic an. Auf Platz 4 befindet sich mit Bernede der erste Spieler des Meisters, gefolgt vom Japaner Okugawa, der als Offensivspieler auf eine sehr beachtliche Quote kam. Mit André Ramalho und Gernot Trauner befinden sich zwei Innenverteidiger auf den Plätzen 9 und 10, die man wahrscheinlich sogar ein wenig weiter vorne erwartet hätte. Trauner befand sich in der vergangenen Saison auf Platz 2 – damals war der Rapidler Maxi Hofmann der beste Zweikämpfer mit 76,19 gewonnen Duellen.

Eine kleine Überraschung ist sicherlich, dass Sturm-Mittelfeldspieler Otar Kiteishvili die meisten defensiven Duelle in dieser Saison bestritt. Der meistgefoulte Spieler der Bundesliga bestritt insgesamt 269 Defensiv-Zweikämpfe, womit er knapp vor James Jeggo liegt, der aber mehr Zweikämpfe pro 90 Minuten absolvierte.

Auf die meisten Zweikämpfe pro 90 Minuten kam aber Dominik Baumgartner, der vor wenigen Tagen vom Wolfsberger AC fix verpflichtet wurde. Der Hartberger Jürgen Heil befindet sich vor James Jeggo auf Platz 2.