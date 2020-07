Statistiken zur Saison 2019/20: Die fleißigsten Dribbler

Nachdem die 32 Spieltage der Saison 2019/20 in der österreichischen Bundesliga absolviert sind, wollen wir uns in dieser Serie zahlreiche interessante Statistiken ansehen. Wir...

Nachdem die 32 Spieltage der Saison 2019/20 in der österreichischen Bundesliga absolviert sind, wollen wir uns in dieser Serie zahlreiche interessante Statistiken ansehen. Wir sahen uns in den Artikel zuvor bereits die besten Torschützen und Vorlagengeber an und warfen einen Blick auf zahlreiche Torschuss– sowie Flanken-Statistiken. Heute wollen wir uns ansehen welche Spieler besonders oft in Eins-gegen-Eins-Situationen gingen. Alle Grafiken und Statistiken stammen von Wyscout S.p.a und lassen sich per Mausklick vergrößern.

Sturm-Mittelfeldspieler Otar Kiteishvili weist in der Saison 233 Dribblings auf und steht damit zumindest bei den absoluten Zahlen auf Platz 1 in dieser Wertung. Auf Platz 2 liegt der Altacher Legionär Sidney Sam, der zudem die meisten Dribblings pro 90 Minuten absolvierte. Auf den weiteren Plätzen liegen Jodel Dossou, Husein Balic und Andreas Kuen. Zwei Statistiken stechen sofort ins Auge. In den Top-10 befindet sich kein einziger Spieler des Meisters und Vizemeisters. Die Salzburger haben mit Hee-Chan Hwang und Dominik Szobozlai zwei Akteure in den Top-20, beim SK Rapid ist lediglich Stefan Schwab auf Platz 20 zu finden. Der zweitfleißigste Dribbler bei den Hütteldorfern ist Thomas Murg auf Platz 27, der allerdings aufgrund einer Verletzung über weite Teile der Saison ausfiel. Vergangene Saison lag Murg mit 225 Dribblings auf Platz 2 hinter Thomas Goiginger, der in der Saison 2018/19 mit 277 Dribblings auf Platz 1 lag, dieses Jahr aufgrund eines Kreuzbandrisses seit dem 8. Märt nicht mehr zum Einsatz kam.



Quelle: Wyscout S.p.a

Wie oben bereits erwähnt absolvierte Sidney Sam die meisten Dribblings pro 90 Minuten. Otar Kiteishvili, der auf starke 2880 Einsatzminuten kam, liegt nur noch auf Platz 7. In den Top 10 befinden sich zudem zwei Überraschungen, mit denen man nicht unbedingt rechnen konnte. Der Austrianer Patrick Wimmer absolvierte im Schnitt starke 9.68 Dribblings, was ihm den zweiten Platz in dieser Wertung einbringt. Der rechte Mittelfeldspieler der Admira, Muhammed-Cham Saracevic, liegt überraschend auf Platz 5. Philipp Schobesberger befindet sich auf Platz 11 und wäre wohl auch in der oberen Wertung zu finden gewesen, hätte er sich nicht einen Kreuzbandriss zugezogen. Letztes Jahr stand der Rapidler mit 10.01 Dribbling pro 90 Minuten vor Thomas Goiginger (9.67) und Emeka Eze (8.77) sogar auf dem ersten Platz.



Quelle: Wyscout S.p.a

Wir kommen nun zu den Spielern, die bei ihren Dribblings die besten Erfolgsquoten aufweisen. An der Spitze gibt es einen Gleichstand, da Lukas Schmitz und Juan Dominguez jeweils genau 72.09% ihrer Dribblings für sich entschieden.



Quelle: Wyscout S.p.a

Wir empfehlen euch unser neues Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!